» » «Золотой мальчик» Ротшильдов пошел по стопам Наполеона Бонапарта

«Золотой мальчик» Ротшильдов пошел по стопам Наполеона Бонапарта

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается создать новую силу в Европе
«Золотой мальчик» Ротшильдов пошел по стопам Наполеона Бонапарта

Когда президент Франции Эммануэль Макрон, этот «золотой мальчик» Ротшильдов, рвался к власти, казалось, он будет верной пешкой США и «глобалистов», этаким французским фрау Меркель.

Особенно в сравнении с Марин Ле Пен, которую Бриджит Бардо называет, ни больше, ни меньше - Жанной Д’Арк XXI века, имея в виду борьбу за независимость от американской гегемонии. Однако как только Макрон стал президентом Франции, оказалось, что он «голлист» похлеще многих.

А теперь Макрон утверждает, что хотел бы вернуться к наследию де Голля, в частности в том, что касается отношений с Россией. Учитывая общий антироссийский настрой в США и Германии, это уже не обычное фиглярство, а настоящий демарш. Так Макрон ведь может договориться и до партнерских отношений с Китаем… А это уже форменное предательство в условиях холодной войны.

Но борьба за суверенную позицию Франции проходит в основном внутри страны. Еще осенью 2019 года Макрон удивил многих заявлением, что в Министерстве иностранных дел Франции свили гнездо представители «пятой колонны».

«Я знаю, — сказал он, — у нас тоже есть то, что некоторые зарубежные теоретики называют глубинным государством. Порой в определённых кругах принято по-своему реагировать на высказывания Президента Республики и рассуждать так: «Да, он это сказал, но мы-то знаем правду и потому продолжим делать так, как раньше». Не надо идти по этому пути». Несложно догадаться, на кого работает это «глубинное государство»

Вторит Макрону известный французский политик Жан-Пьер Шевенман: «Когда президент Макрон принимает меня в окружении всего своего штаба, я понимаю, что среди них есть люди, стоящие и на прежней линии. С этим Глубинным государством я сталкиваюсь на всех уровнях. Все мои предложения противоречили мнениям ряда чиновников из МИДа. Начиная с Бернара Кушнера [министр иностранных дел с 2007 по 2010 годы] и назначений, связанных с его именем, тон этому делу задают американские неоконсерваторы».

Бывший премьер Франции Доминик де Вильпен еще более категоричен: «Эти объединения «атлантистов» обладают большим влиянием в среде французских военных, и их деятельность тесно связана с экономикой. Они воплощают собой англо-саксонский дух».

А теперь французское правительственное издание «Мир дипломатии» называет политиков, втянувших Францию в войну в Ливии, не иначе как проамериканской сектой, приводя, в частности, слова бывшего министра иностранных дел Франции (1997-2002) Юбера Ведрина: «За каких-нибудь пятнадцать лет эти дипломаты-«западники», которые считают, что Франция должна защищать «западные ценности», и не вправе вести слишком самостоятельную внешнюю политику, заняли ключевые позиции в политике и стратегии МИДа».

Кстати, по ситуации в Ливии Макрон вынужден порой действовать в обход собственного МИДа. Так, встреча Хафтара и Сараджа в 2017 году во Франции была организована не дипломатами, а чиновниками Елисейского дворца. Впрочем, никаких подвижек она не принесла.

Последние двадцать лет в политических кругах Франции происходит негласная конфронтация между сторонниками «голлистско-миттерановского подхода», уверенными в том, что Франция должна сохранять самостоятельность от США, и «неоконсерваторами», которые считают Францию «самой прилежной ученицей Запада»

Помним грозное заявление Владимира Путина на вопрос французского журналиста на Валдае в 2019 году: «Я не знаю, что такое глубинное государство, в России государство подчиняется президенту», но насколько же французская ситуация схожа с нашей, в которой в правительстве орудует «либеральный блок».

Но позиции атлантистов во Франции сильнее позиций голлистов. В феврале 2019 года Франция признала легитимность смехотворного Гуайдо, в январе 2020 года, когда США бессудно казнили генерала Сулеймани, Макрон выразил «полную солидарность» с Трампом, Макрон предал курдов в Сирии, потому что США разрешили Эрдогану занять северо-восток страны, а на Ближнем Востоке независимая от США политика Франции уже давно фактически отсутствует.

А самая неоднозначная позиция Франции проявляется в отношении Китая. Макрон рассматривает Китай то - как партнера и «крупный рынок», то - как врага, вокруг которого необходимо поддерживать «санитарный кордон» из Австралии, Индии, Японии и Южной Кореи. То есть французские правящие круги как будто тянутся к независимости от США, но потом им дают по рукам из-за океана.

Следует понимать, что за колебаниями Макрона и этой борьбой «голлистов» и «атлантистов» стоят колебания французского финансового капитала. Французские магнаты чувствуют «ветер свободы» от своих американских «коллег», но боятся, так как гегемон еще довольно силен. Америка не сможет вечно держать Францию на привязи и рано или поздно «голлисты» победят. Но насколько скоро это произойдет, зависит, как кажется, от исхода сегодняшнего конфликта Франции и Турции

В 2020 году Макрон и Эрдоган делают европейскую прессу взаимными оскорблениями и провокационными заявлениями. Некоторые увидели в этой перепалке недальновидность «золотого мальчика», который ополчил против себя мусульманский мир поддержкой оскорбительных карикатур на пророка. Но дело обстоит куда глубже, а заявления Макрона выглядят логичными с общеполитической точки зрения.

Франция взяла на себя роль сдерживающего турецкий империализм фактора. Французская эскадра уже прибыла в восточное Средиземноморье для сдерживания Турции в ее агрессии против Греции и Кипра. В Ливии Франция, совместно с Россией, поддерживает против Турции правительство Хафтара и не позволила взять Эрдогану крупнейший город Сирт. Франция находится в шаге от признания Нагорного Карабаха.

Борьба Франции с Турцией — это пробный камень французских «голлистов», от исхода этого противостояния будет зависеть степень смелости правящих кругов Франции в борьбе за независимость от США. А поскольку за Макроном стоит дом Ротшильдов, то можно считать, что весь цвет европейского капитала качается от «партнерства» с американской олигархией в сторону формирования самостоятельной мировой силы.

темы
28 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Турция и Греция в очередной раз угрожают друг другу войной
Хочу все знать

Турция и Греция в очередной раз угрожают друг другу войной

История долгого противостояния непримиримых соседей
Во Франции собираются ввести тотальный режим карантина
Хочу все знать

Во Франции собираются ввести тотальный режим карантина

Эммануэль Макрон собирается объявить о полной блокировке передвижения граждан по всей Франции начиная со среды. Людям будет приказано ограничить перемещения и находится в карантине в своих домах в
Политический собор. Ничья в Париже
Хочу все знать

Политический собор. Ничья в Париже

Зарисовки с саммита четырех президентов. Зеленский-Путин-Макрон-Меркель
100 фактов о Франции
Хочу все знать

100 фактов о Франции

1. На вопрос “Ca va?” (как дела?) ответ всегда “Ca va”, меняется только интонация.
80 лет одному из самых громких убийств XX века
Хочу все знать

80 лет одному из самых громких убийств XX века

8 октября 1934 г. болгарский террорист застрелил короля Югославии Александра I Карагеоргиевича и министра иностранных дел Франции Луи Барту. По значимости этот теракт можно поставить в один ряд с
100 фактов о Франции
Хочу все знать

100 фактов о Франции

Французы всегда кажутся высокомерными, даже если в глубине души это не так.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клином11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Самые красивые города на воде


Свежие Статьи
На черепе бронзового века из Крыма нашли следы трепанации

На черепе бронзового века из Крыма нашли следы трепанации

Старые шимпанзе ценят взаимную дружбу

Старые шимпанзе ценят взаимную дружбу

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+