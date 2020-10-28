«Золотой мальчик» Ротшильдов пошел по стопам Наполеона Бонапарта

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается создать новую силу в Европе

Когда президент Франции Эммануэль Макрон, этот «золотой мальчик» Ротшильдов, рвался к власти, казалось, он будет верной пешкой США и «глобалистов», этаким французским фрау Меркель.

Особенно в сравнении с Марин Ле Пен, которую Бриджит Бардо называет, ни больше, ни меньше - Жанной Д’Арк XXI века, имея в виду борьбу за независимость от американской гегемонии. Однако как только Макрон стал президентом Франции, оказалось, что он «голлист» похлеще многих.

А теперь Макрон утверждает, что хотел бы вернуться к наследию де Голля, в частности в том, что касается отношений с Россией. Учитывая общий антироссийский настрой в США и Германии, это уже не обычное фиглярство, а настоящий демарш. Так Макрон ведь может договориться и до партнерских отношений с Китаем… А это уже форменное предательство в условиях холодной войны.

Но борьба за суверенную позицию Франции проходит в основном внутри страны. Еще осенью 2019 года Макрон удивил многих заявлением, что в Министерстве иностранных дел Франции свили гнездо представители «пятой колонны».

«Я знаю, — сказал он, — у нас тоже есть то, что некоторые зарубежные теоретики называют глубинным государством. Порой в определённых кругах принято по-своему реагировать на высказывания Президента Республики и рассуждать так: «Да, он это сказал, но мы-то знаем правду и потому продолжим делать так, как раньше». Не надо идти по этому пути». Несложно догадаться, на кого работает это «глубинное государство»

Вторит Макрону известный французский политик Жан-Пьер Шевенман: «Когда президент Макрон принимает меня в окружении всего своего штаба, я понимаю, что среди них есть люди, стоящие и на прежней линии. С этим Глубинным государством я сталкиваюсь на всех уровнях. Все мои предложения противоречили мнениям ряда чиновников из МИДа. Начиная с Бернара Кушнера [министр иностранных дел с 2007 по 2010 годы] и назначений, связанных с его именем, тон этому делу задают американские неоконсерваторы».

Бывший премьер Франции Доминик де Вильпен еще более категоричен: «Эти объединения «атлантистов» обладают большим влиянием в среде французских военных, и их деятельность тесно связана с экономикой. Они воплощают собой англо-саксонский дух».

А теперь французское правительственное издание «Мир дипломатии» называет политиков, втянувших Францию в войну в Ливии, не иначе как проамериканской сектой, приводя, в частности, слова бывшего министра иностранных дел Франции (1997-2002) Юбера Ведрина: «За каких-нибудь пятнадцать лет эти дипломаты-«западники», которые считают, что Франция должна защищать «западные ценности», и не вправе вести слишком самостоятельную внешнюю политику, заняли ключевые позиции в политике и стратегии МИДа».

Кстати, по ситуации в Ливии Макрон вынужден порой действовать в обход собственного МИДа. Так, встреча Хафтара и Сараджа в 2017 году во Франции была организована не дипломатами, а чиновниками Елисейского дворца. Впрочем, никаких подвижек она не принесла.

Последние двадцать лет в политических кругах Франции происходит негласная конфронтация между сторонниками «голлистско-миттерановского подхода», уверенными в том, что Франция должна сохранять самостоятельность от США, и «неоконсерваторами», которые считают Францию «самой прилежной ученицей Запада»

Помним грозное заявление Владимира Путина на вопрос французского журналиста на Валдае в 2019 году: «Я не знаю, что такое глубинное государство, в России государство подчиняется президенту», но насколько же французская ситуация схожа с нашей, в которой в правительстве орудует «либеральный блок».

Но позиции атлантистов во Франции сильнее позиций голлистов. В феврале 2019 года Франция признала легитимность смехотворного Гуайдо, в январе 2020 года, когда США бессудно казнили генерала Сулеймани, Макрон выразил «полную солидарность» с Трампом, Макрон предал курдов в Сирии, потому что США разрешили Эрдогану занять северо-восток страны, а на Ближнем Востоке независимая от США политика Франции уже давно фактически отсутствует.

А самая неоднозначная позиция Франции проявляется в отношении Китая. Макрон рассматривает Китай то - как партнера и «крупный рынок», то - как врага, вокруг которого необходимо поддерживать «санитарный кордон» из Австралии, Индии, Японии и Южной Кореи. То есть французские правящие круги как будто тянутся к независимости от США, но потом им дают по рукам из-за океана.

Следует понимать, что за колебаниями Макрона и этой борьбой «голлистов» и «атлантистов» стоят колебания французского финансового капитала. Французские магнаты чувствуют «ветер свободы» от своих американских «коллег», но боятся, так как гегемон еще довольно силен. Америка не сможет вечно держать Францию на привязи и рано или поздно «голлисты» победят. Но насколько скоро это произойдет, зависит, как кажется, от исхода сегодняшнего конфликта Франции и Турции

В 2020 году Макрон и Эрдоган делают европейскую прессу взаимными оскорблениями и провокационными заявлениями. Некоторые увидели в этой перепалке недальновидность «золотого мальчика», который ополчил против себя мусульманский мир поддержкой оскорбительных карикатур на пророка. Но дело обстоит куда глубже, а заявления Макрона выглядят логичными с общеполитической точки зрения.

Франция взяла на себя роль сдерживающего турецкий империализм фактора. Французская эскадра уже прибыла в восточное Средиземноморье для сдерживания Турции в ее агрессии против Греции и Кипра. В Ливии Франция, совместно с Россией, поддерживает против Турции правительство Хафтара и не позволила взять Эрдогану крупнейший город Сирт. Франция находится в шаге от признания Нагорного Карабаха.

Борьба Франции с Турцией — это пробный камень французских «голлистов», от исхода этого противостояния будет зависеть степень смелости правящих кругов Франции в борьбе за независимость от США. А поскольку за Макроном стоит дом Ротшильдов, то можно считать, что весь цвет европейского капитала качается от «партнерства» с американской олигархией в сторону формирования самостоятельной мировой силы.

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