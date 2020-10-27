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Лазерная эпиляция верхней губы

Женщины часто испытывают дискомфорт в виде образования «усиков» над верхней губой. Поэтому они стараются избавиться от них, любыми доступными способами. В настоящее время эту проблему легко решить с помощью такой процедуры, как лазерная эпиляция верхней губы цена которой вполне приемлемая.

Основными преимуществами данной косметологической процедуры являются следующие:

  • Стойкость результата.
  • Процедура безболезненна.
  • Безопасность для кожи (не оставляет следов).
  • Время работы - до 20 минут.
  • Минимальный риск аллергии.

Стоит отметить и минусы:

  • • Расходы. Чтобы полностью избавиться от "усиков" над верхней губой, необходимо выполнить серию процедур, что подразумевает некоторые затраты.
  • • Возможные противопоказания.

С учётом последнего фактора - перед эпиляцией следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать риска осложнений. Лазерное удаление растительности над верхней губой - необходимая процедура для достижения привлекательного внешнего вида. Постарайтесь обратиться к высококвалифицированному специалисту для получения желаемого результата. Хотя в большинстве случаев, на результат эпиляции влияют индивидуальные особенности организма.

27 октябрь 2020 /
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