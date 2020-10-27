Лазерная эпиляция верхней губы
Женщины часто испытывают дискомфорт в виде образования «усиков» над верхней губой. Поэтому они стараются избавиться от них, любыми доступными способами. В настоящее время эту проблему легко решить с помощью такой процедуры, как лазерная эпиляция верхней губы цена которой вполне приемлемая.
Основными преимуществами данной косметологической процедуры являются следующие:
- Стойкость результата.
- Процедура безболезненна.
- Безопасность для кожи (не оставляет следов).
- Время работы - до 20 минут.
- Минимальный риск аллергии.
Стоит отметить и минусы:
- • Расходы. Чтобы полностью избавиться от "усиков" над верхней губой, необходимо выполнить серию процедур, что подразумевает некоторые затраты.
- • Возможные противопоказания.
С учётом последнего фактора - перед эпиляцией следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать риска осложнений. Лазерное удаление растительности над верхней губой - необходимая процедура для достижения привлекательного внешнего вида. Постарайтесь обратиться к высококвалифицированному специалисту для получения желаемого результата. Хотя в большинстве случаев, на результат эпиляции влияют индивидуальные особенности организма.
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