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Как выбрать Библию для чтения?

Библия - одна из главных святынь христиан, но, кроме того, это самая популярная книга в мире, как кладезь духовной мудрости. Для христиан Библия важна, потому что это Божественное Откровение, живое слово Самого Всевышнего, обращенное к людям.

Однако, когда кого-то интересует эта книга, часто возникает вопрос: как выбрать Библию для чтения? Этот вопрос вполне логичен, потому что, даже если мы говорим только о Православии, есть много вариантов её публикации.

В этом контексте выбор данной святыни должен производиться в соответствии с предпочтениями и потребностями каждого человека. Например, русское издание подходит для первого знакомства с Священным Писанием. Для тех, кто уже хорошо знает содержание этого Священного Писания и хочет прочувствовать себя ближе к церковным традициям, уместно выбрать публикации на церковнославянском языке, поскольку именно на нём Библия читается во время обрядов. Православные книги, написанные крупными буквами, больше подходят людям с проблемами зрения. Если же у вас со зрением проблем нет, то можете купить маленькие Библии на русском языке.

Кроме того, купить их можно не только себе, - несомненно, это подойдет в качестве подарка близким или друзьям.

Поэтому каждый должен решить для себя, как выбрать православную Библию, исходя из обширного спектра публикаций и личных пожеланий. Единственное, что нужно помнить, - это то, что Библия - это Священное Писание, и поэтому необходимо относиться к ней с уважением и принимать ее вдумчиво и серьезно. Кстати, читать её можно не только дома, но и в дороге, потому что в настоящее время существует множество карманных версий этой Книги.

Выбирая такое издание для детей, следует, ещё раз, учитывать широкий ассортимент продукции. Часто Детские Библии пересказывают основные события Священной истории на понятном ребёнку языке. Такой пересказ может иметь форму рассказов, подкрепленных яркими и красивыми изображениями. В то же время для детей старшего возраста Библии часто публикуются с меньшим количеством картинок, но с более серьёзными презентациями. Поэтому, выбирая такую книгу для своего чада или крестника, необходимо учитывать его возраст и способность воспринимать текст, прочитанный вслух. Также важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Так, например, одни дети лучше воспринимают ярко иллюстрированный текст, а для других это не так важно.

27 октябрь 2020 /
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