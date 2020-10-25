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Новый ядерный двигатель может доставить ракету на Марс за три месяца

Новый ядерный двигатель может доставить ракету на Марс за три месяца
Концептуальный ядерный двигатель вдвое эффективнее химических ракет © USNC-Tech

Компания Ultra Safe Nuclear Technologies из Сиэтла (USNC-Tech) разработала концепцию нового двигателя с ядерным тепловым движением (NTP) и представила его в НАСА. Эта концепция, заявленная как более безопасная и надежная, чем предыдущие проекты NTP, и с гораздо большей эффективностью, чем химическая ракета, могла бы помочь реализовать цель использования ядерной силовой установки, чтобы произвести революцию в путешествиях в дальний космос, сократив время полета земля-Марс до трех месяцев.

Поскольку химические ракеты уже близки к своим теоретическим пределам, а другие космические двигательные установки имеют такую низкую тягу, ракетные инженеры продолжают искать способы создания более эффективных и мощных двигателей с использованием некоторого варианта ядерной энергии.

При правильной конструкции такие ядерные ракеты могли бы иметь эффективность в несколько раз больше, чем их химическая разновидность. Проблема состоит в том, чтобы создать ядерный реактор, который был бы достаточно легким и достаточно безопасным для использования за пределами земной атмосферы, особенно если на космическом корабле находится экипаж.

По словам доктора Майкла Идса, главного инженера USNC-Tech, новый концептуальный двигатель более надежен, чем предыдущие разработки NTP, и может производить удельный импульс вдвое больше, чем химическая ракета. Удельный импульс – это мера эффективности ракеты.

В качестве топлива для этой концепции UNSC-Tech использует полностью керамическое микрокапсулированное топливо (FCM) для питания реактора двигателя. Это топливо основано на высокопробном низкообогащенном уране (HALEU), который получают из переработанного гражданского ядерного топлива и которой обогащен на 5-20 процентов – больше, чем у гражданских реакторов, и меньше, чем у морских реакторов. Затем топливо инкапсулируется в частицы, покрытые карбидом циркония (ZrC).

Компания утверждает, что это топливо намного лучше обычного ядерного топлива и может работать при высоких температурах. Это обеспечивает более безопасную конструкцию реактора, высокую тягу и удельный импульс, которые ранее можно было получить только с высокообогащенным ураном.

Кроме того, такое топливо можно производить с помощью существующих цепочек поставок и заводов-производителей.

Есть надежда, что новая концепция может привести к созданию ядерных двигателей, которые резко сократят время полетов в дальний космос, поскольку полет на Марс с экипажем будет осуществлен всего за три месяца. Помимо этого, концепция нацелена на коммерческий рынок, а также на НАСА, что позволяет выполнять более амбициозные частные миссии.

«Ключом к конструкции USNC-Tech является сознательное совпадение технологий наземных и космических реакторов», – говорит Паоло Веннери, генеральный директор USNC-Tech. «Это позволяет нам использовать достижения в ядерных технологиях и инфраструктуре наземных систем и применять их в наших космических реакторах».

Этот проект является частью исследования, проводимого Analytical Mechanics Associates (AMA) для космического агентства относительно полета NTP.

USNC-Tech заявляет, что концепция была «разработана для того, чтобы обеспечить успешную демонстрацию системы в ближайшем будущем и уменьшить препятствия для полномасштабного развертывания».

Источник: Ultra Safe Nuclear Technologies

25 октябрь 2020 /
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