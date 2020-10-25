По мнению некоторых физиков цифровое бессмертие возможно

«Я скоро вернусь» – первый эпизод второго сезона британского научно-фантастического телесериала-антологии «Чёрное зеркало».

Сегодня термин «цифровое бессмертие» звучит все чаще, но что это такое? Если вы смотрели сериал «Черное зеркало», то возможно помните эпизод, в котором вдова сначала создала цифровую копию погибшего в аварии мужа, а позже заказала андроида – точную копию супруга, загрузив в него уже собранный цифровой образ. Согласитесь, все это выглядит несколько жутко. Но возможно ли нечто подобное в будущем? И даже если мы не будем брать в расчет версию о создании человекоподобных роботов, то создать точную цифровую копию человека можно уже сегодня и вряд ли это кого-то удивит: социальные сети, банковские и мобильные операции, мобильные приложения – мы сами добровольно предоставляем информацию о себе, друзьях, родственниках, коллегах, сових перемещениях, вкусовых предпочтениях и покупках. Соберите всю эту информацию вместе и вуаля – цифровой образ готов. Кстати, именно об этом говорит автор 4 бестселлеров New York Times, физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку, считая цифровое бессмертие возможным и – наиболее вероятным.

Поиски фонтана молодости

Тема продления человеческой жизни является давней целью многих ученых и мечтателей. Исторически короли, королевы и императоры пытались найти источник молодости, но все они потерпели неудачу. Вместо Фонтана молодости Хуан Понсе де Леон основал первое европейское поселение на Пуэрто-Рико – Флориду. А китайский император Цинь 2000 лет назад искал по всей стране эликсир бессмертия. Но не нашел, вместо чего, по-видимому, и основал Японию, а затем и Корею.

Более того, Эпос о Гильгамеше – одно из старейших сохранившихся литературных произведений в мире, повествует о миссии полубога Гильгамеша, заключавшуюся в поисках секрета бессмертия. Так, на протяжении всей своей истории человечество безуспешно ищет источник вечной молодости. Но изменилось ли что-нибудь с наступлением цифрового века?

Доктор Митио Каку, профессор теоретической физики в Городском колледже Нью-Йорка (CUNY), где он преподает уже более 25 лет, считает, что человечество достигнет цифрового бессмертия. А это значит, что всю нашу жизнь можно оцифровать. В ролике для Big Think Каку утверждает, что однажды, когда вы пойдете в библиотеку, вам не нужна будет книга о Уинстоне Черчилле, например, так как вы сможете пообщаться с его голограммой, в которую заложены все манеры, речь и, возможно, даже воспоминания самого Уинстона Черчилля. Физик-теоретик предполагает, что точно также, в один прекрасный день ваши потомки могут пойти в библиотеку и поговорить с вами. Конечно, при условии, что вы захотите быть оцифрованными.

Только представьте, сколько операций по кредитным картам вы совершили за последние годы. Если эта информация попадет не в те руки, то с легкостью расскажет о вас если не все, то очень многое – где вы любите отдыхать, какие предпочитаете напитки, чем занимаетесь в свое свободное время. Имея совокупность ваших цифровых данных, являющихся по-сути, цифровыми отпечатками пальцев, составить ваше цифровое резюме умелому человеку не составит туда. Но где-то здесь возникает вопрос – будет ли ваша цифровая копия вами?

Доктор Каку, отвечая на этот вопрос, говорит о том, что все от того, что вы определяете под «собой» – если это биологическая сущность с вашими воспоминаниями, тогда, конечно, это не вы. Но если вы определяете свое существо как энтропию и информацию, то есть если вы говорите, что ваша душа – это информация, которая развивается со временем по законам энтропии, тогда вы можете быть оцифрованы и, в какой-то степени, бессмертны.

Биологическое бессмертие

Конечно, говоря о бессмертии нельзя не рассмотреть бессмертие биологическое и генетическое. «У нас есть искусственные интеллектуальные системы, которые могут сканировать огромные объемы данных и анализировать их, поэтому в будущем мы возьмем геномы миллионов пожилых людей и геномы миллионов молодых людей, пропустим их через систему искусственного интеллекта и выясним где сосредоточена ошибка,» – говорит Каку.

Мы знаем, что старение – это накопление ошибок – клеточных ошибок, биологических ошибок, генетических ошибок. Энтропия – вот что такое старение. Посмотрите на гренландскую акулу – именно среди этих животных зафиксирован один из мировых рекордов для позвоночных – возраст некоторых особей достигают 400 лет и больше. Но если некоторые позвоночные могут жить так долго, как у них это получается?

Одной из наиболее важных подсказок, по мнению профессора Каку, являются теломеры: защитные концевые участки хромосом, функция которых заключается в поддержании целостности ДНК и защите генов. Мы также знаем, что теломераза, например, может останавливать встроенные в клетки всех живых организмов на земле «биологические часы».

Внутри клеточных ядер находится 23 пары хромосом. На концах каждой хромосомы расположены теломеры. Они защищают нашу ДНК от повреждений так же, как пластиковые наконечники защищают края шнурков.

Например, исследователи из Калифорнийского города МеНЛО -Парк взяли обычные клетки кожи человека и нанесли на них теломеразу, в результате чего работа биологических часов в этих клетках была остановлена, а значит, клетки могут воспроизводиться вечно. Но в чем подвох? Проблема, по мнению физика, заключается в раковых клетках, а точнее в том, что они также используют теломеразу на пути к бессмертию. Видите ли, раковые клетки бессмертны; вот почему они убивают. Иронично, не так ли? То, что дарует нам погибель, таит в себе секреты бессмертия. Но если мы знаем, что теломераза может быть успешно использована раковыми клетками, возможно, в будущем, мы сможем использовать ее для продления жизни.

Итак, я хочу сказать очень простую вещь: у нас нет источника молодости. Однако я думаю, что это только вопрос времени, когда, возможно, наши внуки получат возможность достичь возраста 30 лет и… остановиться. Возможно, нам удастся остановить биологические часы. Этого нельзя исключить.

Физик-теоретик Митио Каку.



И все же, ученый считает, что мы должны достичь цифрового бессмертия и тогда, возможно, сможем остановить процессы старения. Согласны ли вы с доктором Каку или считаете, что бессмертие – удел мечтателей и фантастов?