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Мужские кольца: виды украшений

Ассортимент мужских украшений в разы меньше, чем женских. Они склонны носить или минимум аксессуаров (обручалку, браслет, запонки), или вообще не надевают их, считая, что они им не подходят. Мы готовы поспорить: в каталоге Золотого Века https://zolotoyvek.ua/ru/kolca/l/pol:muzhskie/ мужские кольца можно подобрать на любой вкус, которые отразят стиль, статус, предпочтения. А в статье мы расскажем о видах аксессуаров для мужчин.

Какие мужские кольца бывают

Возможно, прозвучит нереально, но первые кольца были именно мужским аксессуаром. Они были символом власти, богатства, силы, носили их представители власти, воины, вожди. Драгоценные и полудрагоценные камни в обрамлении драгметаллов красовались на руках высшего сословия, простой народ носил медь.

Современная мода свободна и диктует правило, согласно которому каждый человек может самовыражаться с помощью сочетания разных деталей образа. Ювелирные золотые изделия — классика на все времена, а кроме того, дизайнеры работают над новыми формами, сочетаниями, видами обработки металла и камней. Мы поговорим о самых популярных видах колец.

Обручалки

Многие мужчины предпочитают носить только одно кольцо — обручальное. Чаще всего они выбирают гладкие лаконичные ободки или с минимальным декором, например, деталью, которая также повторяется на кольце женщины. Также среди моделей есть выполненные из белого, красного, желтого золота или комбинации этих цветов. Также все чаще встречаются обручалки, инкрустированные камнями.

Печатки

Печатки — украшение, которое сперва имело вполне практическое предназначение. Как понятно из названия, они служили печатью: на поверхности площадки кольца было изображение фамильного герба, оттиск которого оставался на сургуче. Сейчас печатка не имеет сакрального смысла, но все так же популярна, особенно среди мужчин старшего возраста, бизнесменов, политиков. Площадка может быть гладкой или с узорами, также ее украшают деталями в виде насекомых, растительных мотивов, зверей.

Классические кольца

Ободки классического стиля не менее популярны, чем печатки или перстни. Это могут быть украшения разной ширины, из золота одного или нескольких цветов, с инкрустацией, гравировкой, алмазной гранью.

Перстни

Главная особенность этого вида колец — вставка камня по центру аксессуара. Мужчины постарше носят статусные модели с инкрустацией бриллиантов, изумрудов, гранатов. Более бюджетные варианты — оникс, фианиты, эмалевые элементы. Чем старше мужчина, тем крупнее должен быть самоцвет. Юные парни носят перстни средней ширины с небольшими камнями.

25 октябрь 2020 /
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