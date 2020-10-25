Аренда яхты в Италии сделает отдых незабываемым

Многие из нас ещё со школьных уроков географии очень хорошо помнили, какой была Италия: Апеннинский полуостров похож на элегантный сапог. Фактически, почти вся жизнь в этой европейской стране сосредоточена у моря, чему способствует удивительно протяженная (учитывая площадь государства) береговая линия. А если брать во внимание острова, принадлежащие юрисдикции Италии, то понятно, почему многие яхтсмены считают акваторию данной страны настоящим раем.

Итальянцы гордо называют свою родину «страной пяти морей», что вполне оправдано. Туристы из многих стран мира по достоинству оценили великолепные пляжи и качественный сервис в этой европейской стране. Но самые яркие впечатления останутся от круиза на яхте: с роскошного моторного судна очень удобно любоваться великолепными прибрежными видами, ловить рыбу, нырять глубоко в море.

Здесь средиземноморский климат с сухим жарким летом и мягкой зимой. Вот почему прогулочные и спортивные яхты ходят вдоль итальянского побережья почти круглый год.

В течение года на острова дуют очень переменные ветры, мистрали и сирокко приходят из Африки, поэтому плыть туда лучше только опытным капитанам.

Аренда яхт в Италии очень разнообразна: однокорпусные парусные яхты, моторные и спортивные яхты. Парусные имеют длину от 30 до 40 футов. Моторные яхты - для богатых людей, - длиной более 100 футов относятся к VIP-классу и оборудованы так, чтобы пассажирам здесь не о чем беспокоиться. Поэтому комфорт и роскошь таких суден стоят недёшево.

Если у вас есть необходимые навыки и соответствующая международная сертификация для эксплуатации морских судов, вы можете арендовать судно без экипажа. Тогда вы станете настоящим капитаном, а ваши друзья - командой.

Есть множество пристаней для яхт, около 100 из них расположены на итальянском побережье и близлежащих островах. Но Италия настолько привлекательна для частных моряков, что не всегда можно приехать и арендовать подходящее судно в высокий сезон. Позвоните в специализированную компанию и забронируйте моторную яхту заранее.