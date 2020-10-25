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Преимущества надувных лодок из ПВХ

По сравнению с резиновыми лодками, судна из ПВХ начали производить сравнительно недавно. Заказать их можно на https://rus-lodki.ru/. Однако они быстро завоевали популярность на отечественном рынке флотации, благодаря своим преимуществам - следующим:

  • герметичность;
  • эластичность;
  • устойчивость к агрессивным средам и УФ-излучению;
  • не гниет и не плесневеет;
  • прочность (важно, при постоянной сборке и разборке лодки).

ПВХ, из которого делают современные плавсредства, - это инновационные технологии и проверенные дизайнерские решения. Таким образом, плавучее средство имеет подходящую прочность и выдерживает огромный вес.

В узком водоёме, на мелководье реки или озера как нельзя лучше впишется небольшая посадка судна и относительно небольшие габариты конструкции.

Вы можете легко настроить двигатель и управлять такой лодкой ПВХ. Правда, от надувной лодки впечатляющей динамики ждать не стоит. С другой стороны, для любителей скорости и спорта есть много альтернатив, например, алюминиевые или пластиковые катера.

Одним из главных преимуществ надувных лодок из ПВХ является их относительно небольшой вес. В сложенном виде они занимают мало места, поэтому их удобно хранить и перевозить (в гараже, на балконе, в подвале, в багажнике автомобиля). Это значительно расширяет выбор места для отдыха на природе 0 на прогулке, на рыбалке, сплав по реке и прочие.

Такую лодку можно перевозить в автомобиле; Преимущество в том, что покупать прицеп для них не нужно.

Также нет необходимости красить и пропитывать материал. ПВХ не боится процессов коррозии, как металлические корпуса, не гниет и не плесневеет, как деревянные модели. Поддерживать чистоту поверхности лодки легко - достаточно вымыть плавсредство в водоёме, чтобы удалить грязь, ил и песок. Данное судно приводится в рабочее состояние очень быстро.

Лодку из данного материала нельзя волочить по суше и различным поверхностям. Ведь ПВХ не устойчив к царапинам, сколам и порезам. С другой стороны, надувные изделия достаточно легкие, чтобы два человека перенесли их с одного места на другое.

25 октябрь 2020 /
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