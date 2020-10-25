История трагической гибели студентов на перевале Дятлова

На снимке студенты погибшей группы туристов (слева направо) нижний ряд: Слободин Р.С., Колмогорова З.А., И.А. Дятлов И.А., Дубинина Л.А. Дорошенко Ю.А. Верхний ряд: Тибо-Бриньоль Н.В., Колеватов А.С, Кривонищенко Г.А., Золотарев А.И.

О трагической гибели 2 февраля 1959 года девятерых студентов-туристов Уральского политехнического института (УПИ) на северном Урале слышали многие в России, в СССР и далеко за рубежом.

В СМИ за истекшее время на эту тему было опубликовано множество статей, на телевидении было много репортажей и обсуждений. В США в Голливуде на студии XX век в 2013 г. даже сняли художественный фильм.

Событие привлекло широкое внимание общественности из-за того, что проведенное в 1959 году следствие Свердловской прокуратурой на дало внятного ответа о причинах смерти молодых людей.

В постановлении о прекращение уголовного дела прокурором Л.Н. Ивановым дословно было сказано следующее: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии.

Неопределенность заключения следствия о «стихийной силе» породила много вымысла (порой оскорбительного), мистики и страхов. Было выдвинуто много различных нелепых версий от нападения НЛО , снежного человека и до американских шпионов.

Со временем в разных источниках СМИ появилась дополнительная информация, которая не была приобщена к уголовному делу, а потому и не было названо настоящих причин.

Осталось сейчас только дополнить недостающие «звенья в цепи» взаимосвязанных событий, чтобы рассказать о произошедшей трагедии…

Оставим детали, которые уже рассказаны и выделим главное, что было упущено.

Начало.

Итак, группа студентов и выпускников УПИ в количестве десяти человек (один в дороге заболел и вернулся назад) 26 января 1959 г. выехала из г. Ивдель Свердловской области. Миновав поселки Вижай и Северный, далее они отправилась своим ходом на лыжах в двухнедельный переход на гору Отортен (1234 м.) на северном Урале.

Свой маршрут туристы проложили по санно-оленьей тропе охотников местной северной народности манси.

Карта похода группы студентов Дятлова

В пути некоторые студенты вели свои дневники. Интересны (и важны, чтобы лучше понимать произошедшее) их наблюдения.

Запись из дневника руководителя группы, студента пятого курса Игоря Дятлова:

28.01.59 г.…Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека.

30.01.59 г. «Сегодня третья холодная ночевка на берегу р. Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка – великое дело. Некоторые (Тибо и Кривонищенко) думают сконструировать паровое отопление в палатке. Полог – подвешенные простыни вполне оправдывают. Погода: температура утром – 17° С, днем – 13° С, вечером – 26° С.

Оленья тропа кончилась, началась торная тропа, потом и она кончилась. Шли целиной очень трудно, снег до 120 см глубиной. Лес постепенно редеет, чувствуется высота, пошли березки и сосенки карликовые и уродливые. По реке идти невозможно – не замерзла, а под снегом вода и наледь, тут же на лыжне, идем опять берегом. День клонится к вечеру, надо искать место для бивака. Вот и остановка на ночлег. Ветер сильный западный, сбивает снег с кедра и сосен, создавая впечатление снегопада».

Во время похода ребята фотографировали себя и их снимки сохранились.

На фото студенты погибшей лыжной группы на пути своего маршрута.

Студенты-лыжники из группы Дятлова

31.01.59 г. «Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый пронзительный, скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета. Наст, голые места. Об устройстве лобаза даже думать не приходиться. Около 4-х часов. Нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг – в долину р. Ауспии. Это видимо самое снегопадное место. Ветер небольшой по снегу 1,2-2 м толщиной.

Усталые, измученные, принялись за устройство ночлега. Дров мало. Хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах, неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте, при пронзительном вое ветра, сотне километров от населенных пунктов.

Сегодня была удивительно хорошая ночевка, тепло и сухо, несмотря на низкую температуру (- 18° -24°). Идти сегодня особенно тяжело. Следа не видно, часто сбиваемся с него или идем ощупью. Таким образом, проходим 1,5-2 км в час.

Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, а до маразма еще далеко… Дятлов.

1 февраля 1959 г. около 17 часов вечера студенты в последний раз установили свою палатку на пологом склоне горы Холатчахль (1079 м.) ниже 300 метров от её вершины.

Ребята сфотографировали место, где и как они ставили палатку. – Вечер морозный, ветреный. Метёт метель. На снимке видно, как лыжники на склоне раскапывают до земли глубокий снег, будучи в капюшонах, и как сильный ветер сметает снег в яму.

1.02.59 г. Боевой листок №1 «Вечерний Отортен» – написан студентами в палатке перед сном: «Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть девять туристов? Команда радиотехников в составе тов. Дорошенко и Колмогоровой установили новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки – 1 час 02 мин. 27,4 сек.

Место установки палатки на клоне горы

Уклон горы Холатчахль 25-30 градусов. Устанавливая палатку, ребята не предполагали схода лавины с вершины. Холм был не настолько крутой да и наст к началу февраля был крепкий, что держал человека без лыж.

В записях из дневника выделено, что у них была разборная печка, и они её в походе топили. Печь подвешивали прямо внутри палатки и от неё было очень жарко!

Кто жил на севере, тот знает, что метель надувает на свесах крыш, по краям оврагов (в данном случае над ямой палаткой) большой, тяжелый снежный «карниз».

Когда палатку закопали глубоко в яму на склоне горы и протопили печь, то жаром оплавили снег вокруг себя и над собой. На морозе расплавленный снег быстро замерз, превратившись в твердую кромку льда, которая впоследствии сыграла свою роль, о которой ещё будет сказано ниже.

Поужинав в тепле, сняли с растяжек и поставили протопленную, остывшую печь в угол палатки, оставили в ней назавтра сохнуть пару поленьев на растопку (на лучину), сняв обувь и теплую верхнюю одежду, ребята легли спать.

Но через считанные часы произошло то, что скоро определило их судьбу…

Немножко отойдем от темы.

С марта 1957 года в Архангельской области, как раз на широте северного Урала начал строиться «Северный» (в то время секретный) Плесецкий космодром для запуска баллистических ракет через полюс и Северный ледовитый океан.

В феврале 1959 года космодром был (по своим задачам) переименован в 3-й Учебный артиллерийский полигон. С 1957 по 1993 год с полигона осуществлено 1372 запусков баллистических ракет. Например, баллистическая ракета средней дальности класса земля -земля Р-12: мобильно перемещалась гусеничным тягачом, стартовала с любого места с пускового стола, её максимальная длина полёта (2200 км), компоненты топлива (азотная кислота и керосин).

Стартовая масса 47,1 тонны, длина ракеты 22,1 м., диаметр 1,65 м. Испытания ракеты Р-12 были проведены в 1957-1958 годах. Серийное производство ракет началось в октябре 1958 года на заводе №586. (Эта информация из Википедии и других открытых источников в СМИ).

Ракетные стрельбы баллистическими ракетами большой дальности проводились по установленной цели на полигоне «Кура» на Камчатке, который находится в 500 км. севернее города Петропавловск-Камчатский. Отработанные ступени ракет (аварийные ракеты) с остатками жидкого топлива (заряда) падали, сгорая над безлюдными районами.

От Плесецка до перевала Дятлова (по Яндекс линейке) 995 км. Если же провести прямую линию от Плесецкого космодрома, до полигона «Кура» на Камчатке, то траектория полёта ракет будет прямо проходить над той местностью, где заночевали 1 февраля 1959 года студенты. Поэтому многие жители окрестных мест нередко замечали в безоблачном ночном небе горящие огни (шары), пролетавших ракет.

Баллистическую ракету Р-12 могли запустить и с «Южного» полигона Байконур в Казахстане в направлении на безлюдный север на Новую Землю. От полигона «Южный» до перевала Дятлова (по линейке) 1772 км. Дальность полета ракеты позволяла свободно пролететь над уральскими городами, хотя это было сопряжено с некоторой долей риска.

Подготовка к пуску ракеты Р-12 с пускового стола.

Падающую, горящую ступень ракеты (аварийную ракету) над склоном горы, где заночевали студенты сфотографировал (с задержкой диафрагмы) инструктор группы А. Золотарев. Будучи в палатке он сквозь матерчатые стенки увидел снаружи яркий свет.

Он, как инструктор, вероятно, ложился крайним от входа, поэтому не одеваясь (на ногах были черные стеганые бурки, в которых он был обнаружен после смерти) выскочил наружу, чтобы сфотографировать происходящее. – Это был последний снимок.

Кадр из фотоаппарата Золотарева

Слева на снимке видны следы от падающей ракеты (её части), а в центре кадра световое пятно (восьмиугольник) от диафрагмы фотоаппарата. Судя по снимку, к ночи метель улеглась, морозное небо несколько прояснилось, а до падающего объекта было не более 0,5 – 1,0 километра. Несколько квадратная форма огней ракеты, с закругленными углами, говорит, что у неё четыре сопла, вместе образующие огненный квадрат.

Крупные обломки ракеты, по-видимому, военная поисковая команда вскоре нашла, собрала и вывезла вертолетом, ничего не зная и даже не подозревая, что в 1,5 км. под горой находятся, занесенные снегом тела ребят.

Свидетелями этого свечения в ночном небе были и многие другие люди, находящиеся в это время далеко от этого места. В воскресенье 1 февраля они (по воспоминаниям из СМИ) поздним вечером после вечернего сеанса кино шли домой.

В СССР в выходной день кино в сельских клубах у всех начиналось в одно и тоже время с 20-00 до 21-00. Значит, по времени происходившее в небе далеко видимое свечение было между 22 и 24 часами ночи.

Надо обратить внимание и на то, что 2 февраля 1959 года был понедельник – начало рабочей недели (у военных тоже).

Поздним вечером (в начале ночи) 1 февраля недалеко над горой Холатчахль в воздухе произошла вспышка, а потом и мощный взрыв.

Горящую, падающую «звезду» в небе и звук мощного взрыва (подобно грому) люди слышали, находясь за многие километры от них.

Взорвалась ли это ступень ракеты с оставшимся в ней не полностью сгоревшим топливом или то была ракета, отклонившаяся от заданной полетной траектории, которую автоматически подорвали, или же падающая ракета (ступень) была сбита другой ракетой, как учебная мишень – уже не имеет значения, что конкретно было источником взрыва.

От взрывной волны снег на склоне горы содрогнулся.

Массового схода снежной лавины не было, так как палатка осталась на месте.

Поверху снега на горе был тяжелый слой снежного наста (иногда его называют «доска»). Наст толстый и твердый скорее напоминает не доску, а ледяной, многослойный тяжелый «фанерный лист». Прочный настолько, что люди бежали и шли по снегу без обуви, не проваливаясь. Это видно по следам ног, идущих вниз горы от палатки.

Снимок следов с горы от брошенной палатки (ниже) был сделан позже около 26 февраля 1959 г. участниками поисковой группы.

И так. 1 февраля ребята в рекордное время собрали и протопили печь, поужинали в палатке, сняли и просушили верхнюю одежду и обувь, и легли спать головами к вершине горы. Как уже было выше сказано во время установки палатки (видно по фотографии) была метель и потому над краем палатки со стороны вершины горы надуло «шапку» (тяжёлую массу снега), а жар от печи растопил края снега, превратив его в твердую кромку, которая со стороны горы нависла над ними, как «ледяной карниз».

После взрыва в воздухе этот «карниз» с усилием от взрывной волны, рухнул на палатку, на тела и головы спящих в ней людей.

Одна из стоек палатки (бамбуковая лыжная палка дальняя на снимке) была сломана. Если же сломалась стойка, то возможно, усилия вполне хватило и на то, чтобы под тяжестью снега твердой кромкой льда – раздавить и сломать ребра у ничего не ожидавших, расслаблено лежащих (спящих) людей.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила у двоих ребят сломанные ребра и ещё у двоих трещины (длинной 6 см) на черепе.

Студенты в полной темноте палатки, разбуженные звуком близкого взрыва и заваленные массой снега, конечно же, не могли оценить реальную возникшую опасность.

Упавший на них ледяной карниз со снегом они посчитали за сход лавины. Находясь в темноте в неведении и в шоковом состоянии, под страхом быть заживо погребенными под снегом, ребята мгновенно разрезали палатку изнутри и, будучи без обуви (в одних носках), и без теплой верхней одежды выскочили наружу, бросившись во тьме ночи, вниз по склону горы от снежной лавины.

Вскоре, разобравшись, что лавины нет, ребята не могли сразу же повернуть назад к палатке за теплыми вещами, так как со стороны горы от взрыва ракетного топлива распространялся неизвестный им удушливый газ (вероятно двуокись азота). Ветер, как и накануне вечером дул в их сторону. Ребята, чтобы не получить отравление газом, вынужденно пошли вниз, полагая переждать время, пока газ над горой рассеется, воздух очистится, а потом бы вернуться назад.

На фото палатки от 26 февраля 1959 г. видно, что вход в неё завален. Поисковики говорили, что на середине палатки лежал плотный снег (15-20 см.). Вечером 1 февраля была метель и, конечно, рыхлого снега на палатке было больше. Но ко времени приезда следственной группы рыхлый снег с горы сдуло. Это видно на фотографии (ниже) – по оставленным отпечаткам следов ног, возвышающихся над твердым настом.

Спустившись (бегом, шагом) на 1,5 км вниз к лесу, ребята только там смогли трезво оценить новую обстановку и другую угрозу жизни – смерти от переохлаждения.

Жить им без обуви и верхней одежды на морозе и на ветру оставалось 1-3 часа.

Как установила посмертная экспертиза (по остаткам пищи в желудке) смерть наступила через 6-8 часов после последнего приема пищи. Если ужин у них закончился в 19-20 часов, то замерзли ребята между 2 – 4 часами ночи (или ранним утром 2 февраля).

Вид палатки Дятлова засыпанной снегом

Температура воздуха ранним утром 2 февраля была около – 28° С (разные источники называют разные цифры), но судя по предыдущим дням, из записей самих ребят в их дневниках – довольно низкая.

Студенты на ветру долго не могли развести костер, так как вблизи кострища валялось много потухших спичек. А когда разожгли под кедром костер, то попытались поначалу согреться. Но быстро поняли, что без верхней одежды и обуви на морозе даже и будучи у костра не согреться. Разобравшись, что более ничего кроме холода им не угрожает, трое побежали назад в гору к палатке за теплыми вещами и обувью, но сил у них уже на это не хватило. По дороге в гору от смертельного переохлаждения все трое упали и там же замерзли.

Впоследствии двоих нашли замерзшими под кедром у потухшего костра. Ещё четверо (трое из них с переломами) попытались спрятаться от холодного ветра в овраге. В низине оврага они сделали настил из веток, но это их не спасло, они также замерзли.

У ребят с переломами (согласно заключению судмедэкспертизы) были внутренние кровотечения, полученные ими ещё до смерти от замерзания. Поэтому судмедэксперты в 1959 году сделали вывод об их насильственной смерти из-за внешней силы воздействия.

Что это была за внешняя сила?

– Возможно, что переломы ребер и трещины на черепе были получены от взрыва в воздухе, когда четверо ребят, увидев через стенки палатки яркий свет, любопытствуя, выскочили наружу и наблюдали за падающей ракетой. Через несколько секунд после горения произошел взрыв. И переломы были следствием удара взрывной волны, которая отбросила и сшибла людей с ног.

Или же ребята лежали в палатке и получили травмы от обвала массы заледенелого плотного снега от «карниза». Где точно были ребята в момент взрыва снаружи или внутри палатки уже не установить. Теперь только лишь они сами могли бы сказать, где они были в момент взрыва. Инструктор Золотарёв фотографировал падающий объект и скорее всего, что взрыв его застал снаружи и от него он получил множественный перелом ребер.

Овраг, в котором четверо ребят спрятались от холодного ветра, впоследствии метель занесла снегом и замерзших людей нашли позже всех других лишь 4 мая 1959 г. На одежде у засыпанных снежной метелью, была обнаружена (пятнами) радиация.

В СССР согласно хронологии испытаний термоядерных бомб в период с 30.09.1958 г. по 25.10.1958 г. на полигоне «Сухой нос» острова Новая земля в Северном Ледовитом океане (по карте напротив уральских гор) в атмосфере было произведено 19 взрывов.

Место в овраге где нашли четверых студентов из группы Дятлова

Радиация из верхних слоёв атмосферы выпала со снегом на землю зимой 1958-1959 г. (в т. ч. и на территории северного Урала). Её то снежная метель и снесла с горы в овраг.

На снимке ниже место обнаружения четырех тел, заметенных под глубоким снегом, в овраге.

Возвращаясь к материалам уголовного дела.

Свидетель Кривонищенко А.К. на следствии показал: «После погребения моего сына 9 марта 1959 года, у меня на квартире были на обеде студенты, участники розысков девяти туристов. Среди них были и те туристы, которые в конце января – начале февраля были в походе на севере, несколько южнее горы Отортен. Таких групп было, по-видимому, не менее двух, по крайней мере участники двух групп рассказывали, что наблюдали 1- го февраля 1959 года вечером поразившее их световое явление к северу от расположения этих групп: чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда.

Свечение было постоянно сильным, что одна из групп, будучи уже в палатке и приготавливаясь спать, были встревожены этим свечением, вышла из палатки и наблюдала это явление. Через некоторое время они услыхали звуковой эффект подобный сильному грому издалека.

Свидетельство следователя Л.Н. Иванова, который заканчивал дело: “… подобный шар видели в ночь гибели ребят, то есть с первого на второе февраля студенты-туристы геофака пединститута”.

Схема расположения палатки на склоне горы и обнаруженных тел туристов.

Вот, например, что заявил на допросе в марте 1959 года отец Людмилы Дубининой, в те годы ответственный работник Свердловского совнархоза: «… слышал разговоры студентов Уральского политеха (УПИ), что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением…, Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове. Меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя…

Выдержка из протокола допроса Слободина Владимира Михайловича – отца Рустема Слободина: «От него же (председателя Ивдельского горсовета А. И. Делягина) я впервые услышал о том, что примерно в то время, когда с группой случилась катастрофа некоторыми жителями (местными охотниками) наблюдалось появление в небе какого-то огненного шара. О том, что огненный шар наблюдался другими туристами – студентами говорил мне Е.П. Масленников».

Индивидуальные особенности повреждений тел некоторых погибших не изменяют общую картину произошедшего. Повреждения лишь послужили неправильным домыслам.

Например, застывшая пена изо рта у одного, объясняется рвотой, которая бывает после сотрясения мозга или же после вдыхании угарных остатков от ракетного топлива рассеянного в воздухе над горой.

Поисковики отмечали обожженные кончики веточек ели (химические ожоги от диоксида азота, компоненты топлива). Тоже от этого и необычно красно-оранжевый цвет кожи, на открытых к солнцу поверхностей трупов. Повреждения же (носа, глаз, языка) на уже мертвом теле сделали мыши или хищные птицы.

Назвать настоящую причину, повлекшую гибель студентов ночью 2.02.1959 г. – от взрыва ракеты в воздухе, послужившего обвалу снежного «карниза» на палатку на горе Холатчахль следствие в 1959 году не осмелилось.

Кроме того у следствия в то время не было никакой информации ни о существовании самого Плесецкого космодрома, ни об испытаниях баллистических ракет.

Следователь Свердловской прокуратуры В. Коротаев, который первый начал вести дело (позже в годы гласности) рассказывал: «… меня приглашает к себе первый секретарь (Свердловского) горкома партии Проданов и прозрачно намекает: есть, мол, предложение — дело прекратить. Ясно, не его личное, не иначе как указание сверху. По моей просьбе секретарь звонил тогда и Андрею Кириленко (первому секретарю Свердловского обкома партии). И услышал то же самое: дело прекратить!

Буквально через день его взял в свои руки следователь Лев Иванов, который быстренько его и свернул…». – С изложенной выше формулировкой о «непреодолимой стихийной силе».

Военные секреты и сейчас являются непреодолимой «глухой, безмолвной стеной».

Но, как сказано: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». (От Марка, 4-22).

Где начало истории, там и её конец.

Чтобы закончить эту историю, надо всего-навсего посмотреть в архивах ракетных войск Министерства обороны СССР информацию о запуске ракеты 1.02.1959 года.

Ракеты с учетом их дорогой стоимости пускали не часто (1-3 раза в месяц). Запуск каждой ракеты учитывался и отслеживался.

Открыв архивы, будет ясно: кто, откуда, куда и какую ракету запустил.

Это бы надо было сделать с самого начала следствия, но как уже было сказано, следствие было вынужденно прекращено. Прокуратуре в своё время не разрешили и, вероятно, до сих пор не разрешают этого сделать.

Все секреты, чьи бы они не были, так или иначе, наносят ущерб людям.

Секреты и называются тайнами, потому что сказать открыто о них стыдно из-за их безнравственной сущности. Ибо на «лбу» у всякой тайны всегда начертано одно и тоже слово – «порок».

Как заметил мудрый китайский мыслитель Лао-Цзы: «Даже самое хорошее оружие не предвещает блага».

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

6.01.2018 – 20.10.2020 г.