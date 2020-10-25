Как общаются самые умные обезьяны в мире?

Орангутаны — одни из самых смышленых животных на нашей планете

По расчетам ученых, на сегодняшний день на нашей планете насчитывается около 400 видов обезьян. Многие из них отдаленно напоминают людей, но при этом отличаются размерами, образом жизни и интеллектом. Самыми умными после людей животными считаются обезьяны орангутаны (Pongo). Они очень близки к нам по генетическим признакам и обитают на островах Борнео и Суматра, расположенных на территории Малайзии. На протяжении очень долгого времени ученые наблюдали за поведением этих обезьян и заметили, что они очень умело общаются между собой при помощи жестов. Это значит, что они умеют заводить между собой дружеские и любовные отношения, а также обладают навыками командной работы. Но какие именно жесты они используют и что они обозначают? Давайте узнаем об этом прямо сейчас.

Кто такие орангутаны?

Орангутаны во многом похожи на людей. Рост взрослых самцов обычно достигает 1,5 метров, а масса может составлять около 100 килограмм. Правда самки орангутанов намного ниже и их рост составляет около одного метра при весе 50 килограмм. При этом большинство орангутанов является качками — их мускулатуре можно только позавидовать. Ноги у них короткие, но зато руки длинные и тянутся до лодыжек. Большую часть времени они проводят на деревьях и в этом им помогают ноги с большими пальцами, способными противопоставляться остальным пальцам. За всю историю своего существования они настолько привыкли к жизни на деревьях, что даже воду пьют из листьев или просто слизывают из своей шерсти.

В разговорной речи орангутанов иногда называют «орангутангами» — это нормально и не считается за ошибку

Орангутаны могут есть как растительную пищу, так и насекомых. Обычно они питаются плодами и листьями деревьев, но иногда могут полакомиться жучками, яйцами птиц и даже самими птенцами. Самцы обезьян предпочитают жить поодиночке и встречи друг с другом могут позволить себе только самки. Шотландские биологи наблюдали за такими встречами в трех европейских зоопарках на протяжении 9 месяцев. В основном их интересовало, каким образом орангутаны общаются между собой. Разумеется, у них нет устного языка но, как оказалось, у них очень даже развит язык жестов. В ходе наблюдений ученым удалось насчитать 64 различных жеста, которые используются для достижения 6 социальных целей.

Общение обезьян

В контексте проведенной учеными работы, под термином социальная цель можно понять то, чего обезьяна хочет добиться от другой особи. Совершая различные движения, животные дают своим сородичам понять, что им от них нужно. Ученые заметили у обезьян регулярно используемые жесты и разделили их на шесть категорий по типу социальной цели. Итак, обезьяны используют различные жесты, чтобы:

предложить сородичу совершить какое-либо действие вместе;

попросить принести какой-либо предмет;

попросить другую особь проводить его до какого-либо места;

попросить поделиться едой или инструментом;

выразить желание присоединиться к другой особи;

попросить перестать совершать действие.

Среди всех жестов, исследователям особенно сильно запомнились несколько. Очень часто орангутаны размещают предметы на своей голове и тем самым показывают, что они хотят поиграть. Чтобы попросить другую особь следовать за ним, орангутан обнимает его и тянет за руку. Если обезьяна хочет, чтобы сородич прекратил выполнять какое-либо действие, она слегка нажимает на его руку. Если тот игнорирует просьбу, она может нажать сильнее, демонстрируя свою настойчивость.

Если смотреть на все это стороны, орангутаны действительно во многом ведут себя как люди. Наверное, у многих в жизни бывали моменты, когда хотелось усмирить своего друга и родственника. Иногда попросить этого словами невозможно и именно в эти моменты на помощь приходит язык жестов. И когда нужно осторожно попросить человека замолчать, некоторые люди просто аккуратно кладут свою руку на плечо или руку близкого человека. Примерно то же самое происходит и у обезьян.

Исходя из всего вышенаписанного сомнений в том, что орангутаны являются вторыми после людей разумными существами, практически не остается. А теперь давайте представим, что все существа на нашей планете обладают развитым интеллектом — как бы выглядел мир?