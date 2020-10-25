Может ли обоняние полностью пропасть из-за коронавируса?
Неспособность чувствовать запахи и вкус пищи может существенно омрачить жизнь
Представьте, что у вас внезапно пропало обоняние. Запах утреннего кофе, аромат свежей выпечки и любимого блюда теперь живут лишь в вашей памяти. Полная потеря способности чувствовать запахи называется аносмией. Это крайне неприятное состояние, которое может существенно ухудшить качество жизни. Исследователи отмечают, что аносмия может быть как врожденной, так и приобретенной, причем у последней может быть множество причин. Одной из таких причин оказалась новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, вызывающая Covid-19. Так, результаты последних исследований, о чем сообщает издание Inverse, показывают, что от 50 до 96 процентов людей с подтвержденным Covid-19 демонстрируют измеримую обонятельную дисфункцию или полную потерю обоняния. А от 40 до 50 процентов людей, по-видимому, испытывают неспособность чувствовать вкус пищи. Но может ли аносмия после перенесенного Covid-19 остаться навсегда?
коронавирус, аносмия и дисгевзия
Состояние, при котором человек не чувствует вкус пищи называется дисгевзией. Как пишут исследователи из клиники Майо, распространенность аносмии/дисгевзии у людей, инфицированных Covid-19, в среднем в 28,6 раз выше, чем у людей, которые никогда не болели Covid-19. Более того, полученные результаты показали, что аносмия/дисгевсия в большинстве случаев являлись одним из самых ранних признаков заболевания. У большинства людей аносмия проходит в течение месяца или двух, то же самое относится и к дисгевзии. Однако у некоторых людей способность чувствовать запахи и вкусы может никогда не вернуться.
Inverse приводит истории нескольких молодых людей, переболевших коронавирусом, чье обоняние и способность чувствовать вкус так и не восстановились. Так, Александра вот уже семь месяцев живет с аносмией и дисгевзией. Хотя ее способность чувствовать вкус частично вернулась, она все еще не чувствует никаких ароматов, кроме очень крепкого кофе и бензина.
Безусловно, аносмия и дисгевзия не идут ни в какое сравнение с некоторыми из самых тяжелых симптомов Covid-19, такими как дыхательная недостаточность или повреждение легких, печени и сердца. Но эти сенсорные эффекты могут быть чрезвычайно неприятными и негативно сказываются на повседневной жизнь тысяч человек так, как они не могли и подумать.
Внезапная потеря обоняния сегодня довольно распространена и подобных случаев становится все больше. При этом примерно у 40% таких людей не было ни кашля ни лихорадки. Некоторые ученые, например Джон Хейс из Пенсильванского университета, утверждают, что аносмия является единственным лучшим предиктором Covid-19. В то время как низкая температура или кашель легко проигнорировать или приписать другим проблемам, например аллергии, внезапная потеря обоняния является заметной и более трудной для объяснения проблемой. Эти сенсорные сигналы часто являются самыми ранними и единственными индикаторами заболевания, особенно у людей с бессимптомным течение болезни.
Доказательства очевидны. Страны должны признать потерю запаха и/или вкуса в качестве ключевого симптома Covid-19 наряду с лихорадкой и кашлем», — говорит Баттерхэм. Люди, которые замечают изменение своей способности чувствовать повседневные бытовые запахи, такие как чеснок, лук, кофе и духи, должны самоизолироваться и обратиться за ПЦР-тестированием Covid-19.
Другой человек, опрошенный журналистом Inverse по имени Янг, говорит, что потерял чувство вкуса на две недели. 34-летний мужчина из Лондона начал экспериментировать, чтобы увидеть, может ли он что-нибудь понюхать. «Я бросал много перца в то, что ел, просто чтобы почувствовать боль во рту». И для Янга, и для Александры смотреть в лицо жизни, не ощущая вкуса любимого напитка, макарон с сыром или мороженого было мрачно.
«У меня не было суицидальных мыслей или чего-то еще, но у меня были серьезные вопросы о том, стоит ли жить такой жизнью», — говорит Янг. — Было очень страшно думать, что это может быть навсегда. Я не знаю, что бы я сделал.»
Жизнь без запаха и вкусов
Как отмечают люди, столкнувшиеся с потерей обоняния и дисгевзией, эти состояния наносят серьезный ущерб психическому здоровью, гораздо больший, чем они могли бы ожидать. Люди по-разному относятся к тому, что больше не чувствуют запахи. Кто-то принимает это и двигается дальше, но для других это становится центром жизни. Безусловно, опыт каждого человека с аносмией и дисгевзией уникален, но часто потеря этих чувств угрожает здоровью и благополучию.
Исследователи отмечают, что потеря обоняния и вкуса заметно влияет на качество жизни человека. Аносмия также представляет угрозу для самого человека и окружающих, так как такие люди могут попросту не почувствовать утечку газа.
Вообще, способность чувствовать запахи определяет, как люди ориентируются в мире. Она фундаментально влияет на нашу способность пробовать пищу и обнаруживать опасные угрозы в окружающей среде. Запахи могут быть как приятными, так и вызывающими раздражение, но они всегда полезны. Людям, у которых обоняние пропадает по другим причинам, рекомендуют ждать, следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным, и по возможности тренироваться, например, нюхать каждый день молотый кофе.
Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?
Может ли сыпь на коже быть симптомом коронавируса?
Почему больные коронавирусом могут терять обоняние?
Ухудшение обоняния у пожилых людей — признак скорой смерти
Люди, не чувствующие боль, не имеют обоняния
Люди способны распознавать запах страха и отвращения
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ