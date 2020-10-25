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Может ли обоняние полностью пропасть из-за коронавируса?

Может ли обоняние полностью пропасть из-за коронавируса?

Неспособность чувствовать запахи и вкус пищи может существенно омрачить жизнь

Представьте, что у вас внезапно пропало обоняние. Запах утреннего кофе, аромат свежей выпечки и любимого блюда теперь живут лишь в вашей памяти. Полная потеря способности чувствовать запахи называется аносмией. Это крайне неприятное состояние, которое может существенно ухудшить качество жизни. Исследователи отмечают, что аносмия может быть как врожденной, так и приобретенной, причем у последней может быть множество причин. Одной из таких причин оказалась новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, вызывающая Covid-19. Так, результаты последних исследований, о чем сообщает издание Inverse, показывают, что от 50 до 96 процентов людей с подтвержденным Covid-19 демонстрируют измеримую обонятельную дисфункцию или полную потерю обоняния. А от 40 до 50 процентов людей, по-видимому, испытывают неспособность чувствовать вкус пищи. Но может ли аносмия после перенесенного Covid-19 остаться навсегда?

коронавирус, аносмия и дисгевзия

Состояние, при котором человек не чувствует вкус пищи называется дисгевзией. Как пишут исследователи из клиники Майо, распространенность аносмии/дисгевзии у людей, инфицированных Covid-19, в среднем в 28,6 раз выше, чем у людей, которые никогда не болели Covid-19. Более того, полученные результаты показали, что аносмия/дисгевсия в большинстве случаев являлись одним из самых ранних признаков заболевания. У большинства людей аносмия проходит в течение месяца или двух, то же самое относится и к дисгевзии. Однако у некоторых людей способность чувствовать запахи и вкусы может никогда не вернуться.

Inverse приводит истории нескольких молодых людей, переболевших коронавирусом, чье обоняние и способность чувствовать вкус так и не восстановились. Так, Александра вот уже семь месяцев живет с аносмией и дисгевзией. Хотя ее способность чувствовать вкус частично вернулась, она все еще не чувствует никаких ароматов, кроме очень крепкого кофе и бензина.

Безусловно, аносмия и дисгевзия не идут ни в какое сравнение с некоторыми из самых тяжелых симптомов Covid-19, такими как дыхательная недостаточность или повреждение легких, печени и сердца. Но эти сенсорные эффекты могут быть чрезвычайно неприятными и негативно сказываются на повседневной жизнь тысяч человек так, как они не могли и подумать.

Может ли обоняние полностью пропасть из-за коронавируса?

Кристина Александер, 26 лет, имеет дело с аносмией уже более семи месяцев с момента заражения Covid-19.

Внезапная потеря обоняния сегодня довольно распространена и подобных случаев становится все больше. При этом примерно у 40% таких людей не было ни кашля ни лихорадки. Некоторые ученые, например Джон Хейс из Пенсильванского университета, утверждают, что аносмия является единственным лучшим предиктором Covid-19. В то время как низкая температура или кашель легко проигнорировать или приписать другим проблемам, например аллергии, внезапная потеря обоняния является заметной и более трудной для объяснения проблемой. Эти сенсорные сигналы часто являются самыми ранними и единственными индикаторами заболевания, особенно у людей с бессимптомным течение болезни.

Доказательства очевидны. Страны должны признать потерю запаха и/или вкуса в качестве ключевого симптома Covid-19 наряду с лихорадкой и кашлем», — говорит Баттерхэм. Люди, которые замечают изменение своей способности чувствовать повседневные бытовые запахи, такие как чеснок, лук, кофе и духи, должны самоизолироваться и обратиться за ПЦР-тестированием Covid-19.

Другой человек, опрошенный журналистом Inverse по имени Янг, говорит, что потерял чувство вкуса на две недели. 34-летний мужчина из Лондона начал экспериментировать, чтобы увидеть, может ли он что-нибудь понюхать. «Я бросал много перца в то, что ел, просто чтобы почувствовать боль во рту». И для Янга, и для Александры смотреть в лицо жизни, не ощущая вкуса любимого напитка, макарон с сыром или мороженого было мрачно.

«У меня не было суицидальных мыслей или чего-то еще, но у меня были серьезные вопросы о том, стоит ли жить такой жизнью», — говорит Янг. — Было очень страшно думать, что это может быть навсегда. Я не знаю, что бы я сделал.»

Жизнь без запаха и вкусов

Как отмечают люди, столкнувшиеся с потерей обоняния и дисгевзией, эти состояния наносят серьезный ущерб психическому здоровью, гораздо больший, чем они могли бы ожидать. Люди по-разному относятся к тому, что больше не чувствуют запахи. Кто-то принимает это и двигается дальше, но для других это становится центром жизни. Безусловно, опыт каждого человека с аносмией и дисгевзией уникален, но часто потеря этих чувств угрожает здоровью и благополучию.

Может ли обоняние полностью пропасть из-за коронавируса?

В среднем обоняние восстанавливается через восемь-девять дней.

Исследователи отмечают, что потеря обоняния и вкуса заметно влияет на качество жизни человека. Аносмия также представляет угрозу для самого человека и окружающих, так как такие люди могут попросту не почувствовать утечку газа.

Вообще, способность чувствовать запахи определяет, как люди ориентируются в мире. Она фундаментально влияет на нашу способность пробовать пищу и обнаруживать опасные угрозы в окружающей среде. Запахи могут быть как приятными, так и вызывающими раздражение, но они всегда полезны. Людям, у которых обоняние пропадает по другим причинам, рекомендуют ждать, следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным, и по возможности тренироваться, например, нюхать каждый день молотый кофе.

25 октябрь 2020 /
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