Столешницы из искусственного камня в Киеве

Искусственный акриловый камень прочно закрепился в лидирующих позициях среди материалов для кухонных столешниц. В чем секрет успеха этого материала? Практичность и ремонтопригодность! Вот самые главные критерии, по которым нет равных на рынке не только Украины, но и всего мира. Искусственный акриловый камень не впитывает вино, кофе, соевый соус, в силу того, что имеет однородную структуру и в нем отсутствуют поры. Этим он выгодно отличается от натуральных материалов - мрамор, гранит.

Вне зависимости от размеров изделия, вся конструкция будет без единого стыка. Также можно изготовить мойку в цвет столешницы, и в итоге на выходе будет цельная конструкция без видимых швов и стыков.

Ремонтопригодность - один из самых важнейших факторов, которые влияют на выбор заказчика в пользу акрилового камня. Чтобы не произошло со столешницей, ее всегда можно отреставрировать. В отличие от натуральных материалов, о которых мы говорили выше, следов от реставрации не остается. Тот же мрамор, гранит, и даже кварцевый агломерат с керамогранитом, не обладают такими свойствами.

За последние 5 лет на мировом рынке появилось достаточно много производителей искусственного камня. Но лидирующие позиции по прежнему удерживают Corian, Tristone, Staron, Hanex. Цветовая палитра значительно расширилась, что позволяет подобрать декоры под самые смелые дизайнерские решения.

Этот материал появился в середине 70 - х годов прошлого столетия. Du Pont - первая корпорация, которая не только придумала такую технологию, но и запустила ее в серийное производство. Изначально из искусственного камня изготавливали только дизайнерские элементы. Впоследствии он стал, широко применятся при изготовлении столешниц, моек, подоконников, барных стоек, рецепций.

На рынок стали выходить новые производители. На данный момент большинство лидеров находятся в Южной Корее. В Украине первый акриловый камень появился в начале 2000 - х годов. Это был материал компании Du Pont - Corian. Впоследствии на рынок вышли не только корейские производители, но и китайские. С увеличением строительства новых домов, возрос спрос на производителей столешниц. Только в Киеве сейчас насчитывается более 300 компаний, которые обрабатывают искусственный камень. В число лидеров входит компания Decorstone. Секрет успеха заключается в высоком качестве производимых изделий, при адекватной стоимости.