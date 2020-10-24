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Амфора указала на иудеев в «хазарской» Фанагории

У сосуда необычное клеймо – на свинцовой пломбе, залитой в одну из ручек.

Амфора указала на иудеев в «хазарской» Фанагории
Амфора со свинцовым клеймом из Фанагории. Изображение: Л.А. Голофаст / Российская археология.
Амфора указала на иудеев в «хазарской» Фанагории
Свинцовое клеймо на ручке амфоры. фото: Л.А. Голофаст / Российская археология. ‹ › Открыть в полном размере

Фанагория (пос. Сенной, Краснодарский край) была крупным городом не только в античное время, но и в раннем средневековье: там, в частности, открыты хорошо сохранившиеся дома VIII–IX веков. По письменным свидетельствам известно, что в средневековой Фанагории существовала иудейская община, но никаких археологических подтверждений этого не было. В 2015 году одно такое подтверждение нашлось (в прямом смысле) – это амфора со свинцовым клеймом. Она описана в статье «Раннесредневековая амфора с древнееврейской надписью на свинцовой пломбе из Фанагории» в №3 журнала «Российская археология».

Амфора выделяется по многим признакам – точных аналогий её форме найти не удалось, на её тулове есть дипинто (символ, нанесённый черной краской) и граффити (процарапанные надписи). Но самое примечательное – это клеймо на свинцовой пломбе, залитой в одну из ручек. Такой способ клеймения археологи встретили впервые – до фанагорийской находки свинцовые клейма не находили, ни на средневековых, ни на античных амфорах.

На пломбе оттиснута плохо читаемая надпись, которую Шауль Шакед, профессор Еврейского университета в Иерусалиме определил, как древнееврейскую. Автор статьи, сотрудник Института археологии РАН Лариса Алексеевна Голофаст, полагает, что такое клеймо могло быть знаком кошерности содержащегося в нем продукта (то есть произведённого по иудейским законам ритуальной чистоты). Скорее всего, и сама амфору изготовили в иудейской общине, по особым правилам, специально для других общин иудеев.

Не исключено, что в Фанагорию амфора была доставлена еврейскими купцами-раданитами, которые играли большую роль в торговле между Востоком и Западом. Известно о четырёх маршрутах купцов-иудеев, которые начинались в Испании или Франции и заканчивались в Китае. Один из них проходил через Хазарию, которая была в то время важным посредником между Востоком и Западом. В Хазарию иудейские купцы попадали либо через Дербентскпй проход, либо через перевалы Западного и Центрального Кавказа. Не могли они игнорировать и путь через порты Северного Причерноморья, где как минимум с I века н.э. существовали большие еврейские общины, на которые раданиты опирались во время своих путешествий.


24 октябрь 2020 /
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