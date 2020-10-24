» » Как мозг отличает одно от другого

Как мозг отличает одно от другого

Чтобы различать между собой объекты окружающего мира, человеческий мозг использует сорок девять категорий.

Мы легко отличим собаку от стула, а стол от стола, но часто ли мы задумываемся, как нам это удаётся? С одной стороны, ответ лежит на поверхности: собака мохнатая, лает и бегает, а вот стул не бегает, зато на нём можно сидеть. То есть в каждом объекте мы видим набор признаков, которые в сумме и позволяют отличить одно от другого. Мы легко поймём, правильно или неправильно мы оценили признаки, попытавшись сесть на собаку или же (что предпочтительнее) поговорив с другими людьми – если мы поймём друг друга, значит, мы верно определили признаки объекта.

Как мозг отличает одно от другого
(фото: Gelpi / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Но вокруг нас есть объекты, которые очень похожи друг на друга. Те же стул и стол: на столе вполне можно сидеть, и делают столы и стулья из одних и тех же материалов. Тем не менее, отличить их можно, если принять во внимание больше признаков. И тут возникает вопрос: сколько таких признаков достаточно мозгу, чтобы отличить что бы то ни было от чего бы то ни было?

Сотрудники Института когнитивных исследований и мозга человека Общества Макса Планка вместе с коллегами из Национального института психического здоровья США сообщают в Nature Human Behaviour, что для этой задачи нашему мозгу достаточно 49 признаков. В эксперименте исследователи использовали почти две тысячи картинок, на которых были изображены объекты, более-менее знакомые каждому человеку. Участникам эксперимента (числом около пяти с половиной тысяч) показывали по три картинки – например, коалу, собаку и рыбу, или коалу, половик и крендель из теста – и человек должен был указать, какой объект лишний.

Комбинации картинок были самые разные, и даже в одной и той же серии ответы могли отличаться: кому-то в ряду «коала, коврик для обуви, крендель» лишним был коала, потому что это был единственный живой объект, а кому-то – крендель как единственный съедобный объект. Правильных и неправильных ответов тут не было – исследователей интересовало, какие в принципе могут быть категории, на которые мы разбиваем объекты окружающего мира.

Всего было использовано 1,5 млн комбинаций картинок. Специальный алгоритм потом анализировал, какие объекты и в каких сочетаниях оказываются лишними, и можно ли между объектами установить ту или иную степень сходства. В итоге, как мы было сказано выше, удалось вычленить 49 признаков, по которым мы оцениваем сходства и различия между коалами, столами, собаками, пластинками, сигаретами и пр. Некоторые критерии были вполне очевидны, вроде формы, размера и цвета. Но также мы смотрим, относится ли объект к животным, может ли он двигаться, можно ли назвать его природным или искусственным, и так далее.

При этом исследователи говорят лишь о минимальном числе категорий, которые помогают нам различать что-то в окружающем мире. Вполне возможно, их больше, но их точно не меньше сорока девяти. Как именно мозг их использует – задача для будущих экспериментов, как психологических, так и нейробиологических.

В частности, было бы интересно узнать, есть ли какая-то последовательность в «механизме категоризации», или же все признаки оцениваются мгновенно, и какие зоны мозга тут срабатывают. Исследования в этой области помогали бы нам не только понять фундаментальные свойства человеческой психики, но и помочь в лечении некоторых психоневрологических заболеваний, когда человек в буквальном смысле теряется среди неразличимых объектов окружающего мира.

24 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Работу мозга человека, который не может видеть цифры, впервые изучили
Хочу все знать

Работу мозга человека, который не может видеть цифры, впервые изучили

Это показывает, что наше восприятие действительности связано с сознанием не непрерывно, считают ученые
Рыбки-брызгуны хорошо различают человеческие лица
Хочу все знать

Рыбки-брызгуны хорошо различают человеческие лица

Австралийские ученые проверили в эксперименте, могут ли рыбы различать конкретные человеческие лица. Рыбки-брызгуны справлялись с этой задачей исключительно успешно. Это означает, что в распознавании
Как мы видим в трех измерениях?
Хочу все знать

Как мы видим в трех измерениях?

Когда мы смотрим вокруг себя, как мы понимаем, что объекты, удаленные от нас на одинаковое расстояние, различны по величине или один находится позади другого? Почему мы видим все в трех измерениях, в
Новый путь улучшения работы мозга: учитесь как ребенок
Хочу все знать

Новый путь улучшения работы мозга: учитесь как ребенок

«Мы были настолько удивлены, что изначально даже не могли поверить в то, что структура мозга взрослого человека может изменяться так быстро», — сказал Тан.
Мифы и факты о мозге
Хочу все знать

Мифы и факты о мозге

Человек не может пощекотать сам себя. Дело в том, что человеческий мозг настроен на восприятие внешних раздражителей, чтобы не пропустить важные сигналы в потоке ощущений, вызванных действиями самого
Человеческий мозг неподвластен старению
Хочу все знать

Человеческий мозг неподвластен старению

Американские специалисты утверждают, что человеческий мозг неподвластен старению.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клином11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой


Свежие Статьи
Новое исследование раскрывает атмосферу на горячем Нептуне

Новое исследование раскрывает атмосферу на горячем Нептуне

NASA отправили в космос карту, по которой инопланетяне смогут найти путь к Земле

NASA отправили в космос карту, по которой инопланетяне смогут найти путь к Земле

У сверхпрочного жука раскрыли секрет прочности

У сверхпрочного жука раскрыли секрет прочности

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+