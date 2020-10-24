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Оказалось, непривлекательные люди переоценивают свою внешность

Оказалось, непривлекательные люди переоценивают свою внешность

Оказалось, непривлекательные люди видят себя привлекательнее, чем на самом деле

Согласно исследованию, опубликованному в скандинавском Журнале психологии, непривлекательные люди сильно переоценивают собственную внешность. В ходе работы ученые попросили испытуемых оценить свою привлекательность и привлекательных других, незнакомым им участников эксперимента. Оценив результаты, исследователи пришли к выводу о том, что непривлекательные люди переоценивают свою привлекательность, в то время как привлекательные люди недооценивают свою внешность. Почему это происходит, неясно, но, похоже, это никак не связано с общей неспособностью некоторых людей судить о привлекательности. Недостатка в различиях между привлекательными и непривлекательными людьми нет, однако результаты предыдущих исследований показали, что красивые люди, как правило, легче зарабатывают деньги, получают помощь, избегают наказания и чаще воспринимаются как компетентные.


Как люди оценивают собственную привлекательность?

Новое исследование, однако, выявило еще одно несоответствие: непривлекательные люди кажутся менее способными точно оценить собственную привлекательность и склонны переоценивать свою внешность. Красивые люди, напротив, склонны оценивать себя более точно. Во всяком случае, они недооценивают свою привлекательность. Работа, опубликованная в журнале Scandinavian Journal of Psychology, является обзором шести исследований, в которых испытуемым предлагалось оценить привлекательность других, незнакомым им людей и свою собственную. Исследователи также попросили испытуемых предсказать, как их оценят другие.

Ведущий автор первого исследования Тобиас Грейтмайер обнаружил, что участники, которые с наибольшей вероятностью переоценивали собственную привлекательность, были одними из наименее привлекательных людей в исследовании, основанном на средних оценках.

Оказалось, непривлекательные люди переоценивают свою внешность

Рейтинги субъективной привлекательности как функция объективной привлекательности участника (исследование 1)

В целом, непривлекательные участники оценивали собственную привлекательность примерно как среднюю и не были осведомлены о том, что незнакомые люди не разделяют эту точку зрения. Напротив, у привлекательных участников было большее понимания того, насколько они привлекательны на самом деле. Таким образом, оказывается, что непривлекательные люди сохраняют иллюзорное самоощущение собственной привлекательности, в то время как самоощущение привлекательных людей больше основано на реальности.

Но почему непривлекательные люди переоценивают свою привлекательность? Может быть, потому, что хотят сохранить позитивный образ себя? В конце концов, предыдущие исследования показали, что люди склонны дискредитировать или «забывать» негативную информацию о себе, которая, по-видимому, помогает им защитить чувство собственного достоинства.

Чтобы убедиться в этом, команда Грейтмайер провела исследование, цель которого – сформировать у испытуемых позитивный, не оборонительный настрой, прежде чем оценивать их привлекательность. Так, ученые задавали участникам вопросы, которые подтверждали те черты их личности, которые не имели никакого отношения к внешнему виду, например: «вы когда-нибудь были щедры и бескорыстны по отношению к другому человеку?» Тем не менее, это не изменило того, как участники оценивали себя.

В общем и целом, исследователи обнаружили, что непривлекательные люди хуже различают привлекательных и непривлекательных людей. Но озвученная испытуемым в ходе исследования информация о том, что непривлекательные люди не так хорошо судят о привлекательности в целом, «не оказала влияния на то, как они воспринимают себя.» Грейтмейер пришел к выводу, что, хотя большинство людей достойно оценивают привлекательность других, «похоже, что те, кто непривлекателен, не знают о том, что они непривлекательны.» Так или иначе, причина, по которой непривлекательные люди переоценивают собственную свою внешность, остается неясной.

Все не так однозначно

Между тем, результаты еще одного исследования, о чем сообщает Big Think, показали, что непривлекательные люди не полностью в неведении относительно своей внешности. В ходе научного эксперимента непривлекательным людям был показан набор фотографий очень привлекательных и непривлекательных людей, и их попросили выбрать фотографии людей с сопоставимой привлекательностью. Большинство непривлекательных испытуемых выбрали фотографии таких же непривлекательных людей.

Оказалось, непривлекательные люди переоценивают свою внешность

Помните, что хорошая фотография-это сочетание хорошего света, правильного угла и правильной позы.

Тот факт, что непривлекательные участники выбирали фотографии непривлекательных людей, с которыми они сравнивали собственную привлекательность, предполагает, что они имеют представление о том, что не так привлекательны, чем им хотелось бы», — пишет Грейтмайер.

Однако, как показал ряд исследований, вас с большей вероятностью возьмут на работу, если вы выглядите ухоженным. Более того, красивые люди зарабатывают примерно на 12% больше, чем менее привлекательные сотрудники,. Так, привлекательные агенты по недвижимости приносят больше денег, чем их менее привлекательные коллеги. Психологи называют это «премией красоты».

По существу, разрыв в доходах между привлекательными и непривлекательными людьми сравним с разрывом между полами или этническими группами. Так что корень проблемы лежит гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

24 октябрь 2020 /
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