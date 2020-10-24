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Достоинства и преимущества металлопластиковых окон

Оконные конструкции являются неотъемлемой частью любого здания, поэтому они должны быть качественными и иметь определенный набор функций. Современные металлопластиковые окна в Виннице https://stekloplast.ua/okna-vinnica - это высокотехнологичные системы, характеризующиеся обширным функционалом и отличными техническими и эксплуатационными параметрами. Неудивительно, что их популярность неизменно высока в течение нескольких лет.

Высокая герметичность, многослойный ПВХ-профиль, современные многофункциональные стеклопакеты - все это металлопластиковые окна. В результате мы добиваемся максимально эффективной защиты зданий от уличного шума, холода, сквозняков и даже жары, то есть оптимального микроклимата и уюта, при любой погоде, значительной экономии энергии (на отопление и кондиционирование) и, соответственно, собственных средств. При этом, компоненты и общий дизайн окон постоянно совершенствуются, что предоставляет возможность улучшать существующие функции и добавлять новые.

Приобретая любой товар, мы, безусловно, хотим, чтобы он служил как можно дольше. При надлежащей эксплуатации, качественное металлопластиковое окно может прослужить, с сохранением своих свойств, около 50 лет, что очень впечатляет.

Профили ПВХ отличаются прекрасными структурными свойствами и высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям. Поэтому данные конструкции устойчивы к нагрузкам и воздействию природных явлений: погодных осадков, солнечных лучей и прочих.

Не придётся постоянно красить оконную раму и до наступления холодов беспокоиться об утеплении. Не требует особого ухода и фурнитура этих окон. Достаточно смазывать движущиеся части 1-2 раза в год, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Когда оконные профили установлены, они не наносят вреда здоровью домочадцам. Сертифицированы, как экологически чистые. Кроме того, их не нужно утилизировать, поскольку их можно повторно использовать в производстве.

Благодаря передовым технологиям изготовления, металлопластиковым окнам можно придать разные цвета и неповторимые формы, которые украсят любой интерьер.

24 октябрь 2020 /
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