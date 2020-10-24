Дно – как в этом слове! Почему город стал мемом в 2020 году

Городок в Псковской области снова прославился. Впервые – столетие с лишним назад

Впервые о станции Дно Россия узнала в марте 1917 года. Тогда на ее платформе остановился императорский поезд. Но Николая II никто не встречал. Императору было не до почестей – несколько дней назад он выехал из столицы, но вернуться в охваченный волнениями Петроград уже не мог…

В Дно царь получил телеграмму от Председателя Государственной думы Михаила Родзянко: «Его Императорскому Величеству. Сейчас экстренным поездом выезжаю на ст. Дно для доклада Вам, Государь, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута».

На станции Дно императорский поезд простоял несколько часов. Но Родязанко так и не появился. Потом он сказал, что не мог оставить столицу из-за сложной ситуации – Февральская революция была в разгаре. В ожидании своего визави Николай II предавался тяжелым раздумьям. Он почти смирился с тем, что ему придется расстаться с короной…

Так Дно превратился в символ гибели монархии. Через несколько часов, уже в Пскове, куда проследовал поезд, царь подписал акт об отречении от Российского престола. Пала монархия, завершилось более чем 300-летнее правление династии Романовых.

После 1917 года в Дно, к слову, впервые упомянутому в старинных летописях ХV столетия, никаких важных событий не происходило - о нем упоминали лишь историки и сами жители. Но намедни город снова обрел всероссийскую известность - правда, сомнительную. Согласно опросу, проведенному агентством «Интериум», в Дно больше всех в стране ругаются матом. Такой результат был получен на основе исследования записей в социальных сетях. Причем, первенство по ругани город удерживает второй год подряд. На втором месте – Краснодар, на третьем - Москва.

В десятку «лучших» вошли Калининград, Санкт-Петербург, Анапа, Мурманск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск и Владивосток. Аналитики обратили внимание на то, что лексикон мата по сравнению с прошлым годом вырос почти на сто слов. Они также отметили, что женщины стали материться почти так же часто, как и мужчины

Результаты исследования, надо отметить, довольно странные. К примеру, почему так сильно выражаются жители Анапы – ведь у них у них и климат хороший, и море под боком. Да и отдыхающих, несмотря на пандемию, в этом сезоне было достаточно. Значит, и на сданном жилье анапцы, как прежде, подзаработали. Впрочем, у жителей приморского города есть другие проблемы. Да и у кого их нет?

По всему выходит, что чемпионами по мату должны были стать москвичи – в густонаселенной столице возникает немало поводов, чтобы дать оценку происходящему известными эмоциональными выражениями. Основной поток матерных слов звучит в комментариях действий властей. Практически любое высказывание или действие ее представителей вызывает поток, мягко выражаясь, «оживленных» высказываний. И это закономерно – глупостей и несуразностей в действиях «верхов» хватает.

Можно предположить, что и в будущем – в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и при появлении других негативных факторов употребление мата в Москве будет возрастать. Так что, у столицы хорошие матерные перспективы. Тем загадочнее выглядит победа Дно, где всего-навсего семь с лишним тысяч жителей. Неужели они бросили все свои дела и только и делают, что ругаются в соцсетях? Или жизнь города Дно действительно достигла дна?

Проблем в Дно и впрямь хватает. Как сообщила одна из жительниц города Наталья, «больниц практически нет, работают только несколько отделений. Самое ужасное, у нас нет роддома, женщины едут рожать в соседний город Порхов»

Другая дновка – или как еще назвать жительниц Дно? – похвалилась, но с сарказмом: «У нас отличный город, приезжайте, посмотрите, и мат отборный послушаете». Женщина тяжело вздохнула и поведала: «У нас очень много трудностей. Нужны очистные сооружения, ведь у нас работают два завода. Есть проблемы со здравоохранением, дорогами и… бездомными собаками».

В городе выходит газета «Дновец», из которой можно узнать все местные новости. Там есть занятная рубрика «На злобу Дна». Странно, что местные журналисты никак не откликнулись на победу их города во всероссийском конкурсе.

И все же, повторяю, странно, почему Дно стал победителем этого «своеобразного» соревнования. Городские пользователи социальных сетей, даже если судить по беглому просмотру, довольно спокойно и дружелюбно общаются друг с другом. Кроме того, они довольно грамотно излагают свои мысли.

Еще пара ремарок. Странно, что в конкурсе «промолчал» Хабаровск, где уже более трех месяцев не утихают протестные акции, «скромничают» жители Карачаево-Черкесской республики, Еврейской автономной области, Республики Тува, Забайкальского края, Курганской области, которые занимают последние места в российском рейтинге качества жизни. Могли были «сильнее» высказаться и представители Камчатки, где недавно произошло экологическое бедствие. Да мало ли городов и весей в России, обитатели которых хотели бы предельно резко и точно, – а мат такие возможности дает! - выразить свои мысли по поводу пандемии, действий властей, собственных финансовых и прочих проблем! Поэтому, возможно, обзор эпистолярного наследия любителей острых словечек был не совсем точным…

Сдается, что Дно сделали победителем конкурса во многом из-за его красноречивого названия. Но его жителям от этого не жарко и не холодно. Главное, чтобы жизнь у них наладилась, и местное начальство решило бы хотя бы часть городских проблем.

И все же – есть ли связь между отречением Николая II и объявлением города Дно «чемпионом» России по матерщине? Не исключено. Когда в марте 1917 года император, бледный от волнения, ходил из угла в угол в своем вагоне, поджигая одну папиросу за другой, он, наверное, не только размышлял, но и на чем свет стоит, ругал тех, кто его предал

2 марта 1917 года Николай II записал в своем дневнике: «…Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился… В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!».

Написав эти слова, император, возможно, снова крепко выругался. Впрочем, история об этом умалчивает…