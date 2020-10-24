Иван Бунин вчера и сегодня. Чем 1917 отличается от 2020 года

Классики современны, когда они актуальны. Иван Алексеевич именно такой

Иван Алексеевич Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года, родившийся полтора столетия назад, был писателем замечательным, непревзойденным.

Этого и доказывать не надо, достоинства его поэзии и прозы давно признаны. Можно лишь повторить то, что отмечали знаменитости. «Тихая, мимолетная и всегда нежно-красивая грусть, грациозная, задумчивая любовь, меланхолическая, но легкая, ясная «печаль минувших дней» и, в особенности, таинственное очарование природы, прелесть ее красок, цветов, запахов - вот главнейшие мотивы поэзии г. Бунина». Это - Александр Куприн. А вот - Алексей Толстой: «Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример - как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его». И, наконец, Максим Горький: «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится радужного блеска и звездного сияния его одинокой страннической души».

Можно и дальше цитировать комплименты, однако – хватит. Все давно ясно. А кому еще не ясно, пусть откроет том Бунина и насладится. Снова или впервые.

Иван Алексеевич был строг, категоричен. О том, что ему было не по нраву, говорил откровенно. И тем, кто не пришелся по вкусу, спуску не давал: устно и письменно. Бунин написал сердитые воспоминания, в которых отхлестал многих знатных русских литераторов. Пощадил лишь троих - Пушкина, Льва Толстого, Чехова.

«Характер у меня тяжелый, - признавался Бунин. - Не только для других, но и для меня самого. Мне с собой не всегда легко»

На характер Бунина, безусловно, тяжело повлиял 1917 год. Прежде жизнь писателя была благополучной, спокойной. После него – превратилась в беспокойную. У писателя отняли его Россию – привычную, патриархальную, безмерно любимую.

Россия была неустроенная, безалаберная, но - родная, уютная. Гостеприимная и сытая – амбары ломились, закрома переполнялись. За пятак можно было наесться от пуза, да еще залить аппетит шкаликом. С рублем гуляли напропалую.

Семнадцатый нагрянул и все, шабаш! Обнищала держава, оскудела, народ стал болтать, митинговать - одних славить, других - материть. Появилось много искаженных лиц – то ли злобой, то душевной болезнью. Однако не говорили участливо: «недужен», а произносили со значением: «увлечен революционным порывом».

В апреле 1917 года Бунин увидел Невский проспект. Прежде эта петербургская улица была ухоженной, с ресторанами, трактирами, кофейнями, магазинами, выскобленными и вычищенными домами. Чинно, строго глядя окрест, прохаживались городовые. Вышагивали серьезные дамы и господа, пробегали веселые молодые люди с такими же смешливыми спутницами. Звенели трамваи, бегали экипажи, фырчали автомобили…

После Февральской революции лицо города исказила болезненная гримаса. Не стало порядка, исчезла чистота, поскольку полицейских и дворников погнали в шею. Бунин, сокрушаясь, вспоминал:

«Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

- Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадить и самого себя погубить.

Я спросил:

- Так что же делать?

- Делать? - сказал он. - Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету»

Странно, но и сейчас, спустя столетие с лишним, думается так же. Правительство есть, но оно никак о себе не заявляет. Министры словно затаились – только про двух и слышно – один военными делами заправляет, другой - иностранными. Премьер вроде бы на виду, шустрит, но больше на словах.

Президент есть, но он где-то далече и который уже день пребывает в самоизолированной задумчивости…

В 1917 году хоть можно было собираться, выговариваться. Теперь же, когда всюду таится – или нам такое внушили, чтобы напугать до дрожи? – коварная болезнь, и собираться толпами, да что-то обсуждать, не велено. Приказано сидеть по домам и без надобности их не покидать. А в транспорте следует непременно закрывать лицо материей. Растерянные глаза, спрятанные уста, за ними – скованный немотой язык - это ли не символ нашего времени?

Есть и примета времени. Появилась скверная мода: многое опровергать. Даже то, что вросло в память , неприкасаемо, а порой свято . Но хулителям все равно – они наглы и холодны, как мрамор. Они горазды не поморщившись, а наоборот, сладострастно улыбаясь, пнуть ногой известный портрет или скульптуру. Глядите, мол, какой я смелый!

Дмитрий Быков, наисовременнейшей российский литератор и критик, самоуверенный, саркастический, безмерно плодовитый, чей нос торчит из множества изданий, мнит себя еще и большим знатоком русской литературы. На полке с классиками он изрядно пошуровал. Одних по-приятельски похваливает, других, в порыве самолюбования и в припадке бреда, участившегося в последнее время до опасного предела, рвет в клочья.

Однако стойким классикам все нипочем. Они все сказали и теперь изумленно молчат. Зато Быков не умолкает. Он, привычно надувшись – щеки и так сверх меры пышны, - и, распушив усы, создал опус под названием «Иван Бунин. Поэзия в прозе», полный высокопарных несуразностей, должных, вероятно, означать высокую умственную оценку. Вот одна из них:

«А Бунин, который представлялся наследником русской классической традиции – страшный релятивист, ни во что не верящий, с черной пустотой и зиянием в душе, с абсолютным пессимизмом относительно человеческой природы»

Быков писал, что «уже почти неприкрытой некроманией веет от того, как он убивает разнообразными способами все любящее и цветущее. В этом видится не столько патология, патологии нет, сколько месть за собственную жизнь, с самого начала поруганную». А вот еще одна нелепость: «С той черной пустотой на месте всех ценностей, которая могла бы называться одним из величайших, катастрофических провалов в русской литературе, если бы не авторитет Нобелевской премии и не то словесное мастерство, не та парча, которой все это затянуто».

Критик даже осмелился укорить Бунина: «как это беспомощно с литературной точки зрения». И пробормотал про «пряную пошлость многословия…».

Есть у Быкова и другие перлы - туманные, непонятные, дурственные. Но цитировать их не стану. И без того прыткому литератору честь – сразился с самим Нобелевским лауреатом!

Но зачем все это ему? Утвердиться? Станцевать на очередном истлевшем гробу? Плюнуть в вечность? Да! Да! И еще полюбоваться собой – вот я каков.

Укоризна – хоть моя, хоть чужая - не тронет Быкова. Попадется ему на пути очередной классик, он и ему – с размаху - хряссь! - по творчеству, по словам, по делам. Экий смельчак…

Теперь позвольте резюме.

Бунин, имел право на критику великих, потому что сам был велик. Стало быть, у него с ними разговор шел на равных. Упомянутый же господин на то прав не имеет. Он не бесталанный, конечно, но далеко не звезда, вовсе не корифей - тягучий, многословный, запутанный. Тянется вверх, кричит, что есть мочи, на непоколебимый памятник. И даже ему грозит. Попутно осматривается, рдеет от удовольствия – все видели, как я мэтра ловко отбрил?!

Услышал бы, Иван Алексеевич, усмехнулся, не удостоил хулителя даже взглядом. Впрочем, может, только в сердцах повторил бы собственное наблюдение:

«Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порой - просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о...»

Эти слова вынуты из эссе Бунина о Чехове. Теперь клевещут на самого Бунина.

Сколько их было на его пути – злых, брызжущих ядовитой слюной ненавистников. Где они? Исчезли без следа, растворились во времени. А достопочтенный Иван Алексеевич Бунин остался. Великий, ужасный, правдивый. Русский писатель, эстет. Легкий, изящный, неповторимый.