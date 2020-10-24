«И умерли в один день». Как провожали в последний путь Ирину Скобцеву

Супругу великого Сергея Бондарчука похоронили на Новодевичьем кладбище. Репортаж «Русской Планеты»

22 сентября Россия прощалась с Ириной Скобцевой - легендарной советской актрисой, женой не менее легендарного режиссёра Сергея Бондарчука.

Актриса ушла из жизни 20 октября 2020 года. Ирине Константиновне было 93 года.

Ровно 26 лет назад в этот же день ушёл из жизни её муж, Сергей Бондарчук. В браке с великим советским режиссёром у Ирины Скобцевой родилось двое детей. Сын - тоже, в свою очередь, известный актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук. Старшая дочь Скобцевой и Сергея Бондарчука, Елена, умерла в 2009 году.

Похороны прошли на Новодевичьем кладбище. Проститься с актрисой собрались около 100 человек - коллеги, родственники, друзья и близкие.

На прощании приехал Константин Крюков, внук актрисы; сын Фёдор Бондарчук с женой Паулиной, режиссёр Владимир Меньшов, актёры Сергей Мерзликин, Сергей Гармаш и другие.

Среди самых запоминающихся ролей Ирины Скобцевой - Элен в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир», Кира в фильме Александра Столбова «Обыкновенный человек», Лидия Сергеевна в комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» и другие. Последнюю свою роль Ирина Скобцева исполнила в 2016 году, в фильме «Опасные каникулы».

Всего актриса сыграла более чем в 70 фильмах и сериалах.

Похоронили артистку рядом с могилой её мужа, Сергея Бондарчука.