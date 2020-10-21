Види та характеристики троянд

Красиві витончені бутони, розкішний аромат та прекрасний вигляд, неможливо не зупинити погляд на цій привабливій квітці. Троянда - королева квітучих культур. Ці квіти - найбажаніше та найвитонченіше доповнення до будь-якого подарунку.

Троянди діляться на дикорослі та садові. Всі існуючі види та сорти підрозділяються більш ніж на 30 садових груп.

Різновиди троянд класифікують за такими ознаками, як їх походження, зовнішні декоративні дані (форма, величина, висота та форма куща, будова листя) та біологічні особливості (термін та кількість цвіту, морозостійкість, стійкість до хвороб) та зокрема їх призначення та використання.

Види троянд

Троянда має складне походження, адже виникла від багатьох диких культур. На сьогодні вони діляться на групи та види, серед яких: паркова, чайно-гібридна, поліантова, мініатюрна, напівплетюча, плетюча, грандифлора, флорибунда, грунтопокривна.

Різні види троянд мають відмінні ознаки за розміром та формою бутону (у вигляді чаші, кулі, ковшика), частотою цвітіння, забарвленням пелюсток - від ніжно рожевого до яскраво червоного. Розглянемо найбільш розповсюджені в декоративному квітникарстві.

Найкрасивішу квітку має чайно-гібридна троянда. Духмяний аромат, великий бутон від 8 до 16 см в діаметрі, подовженої форми, з міцними пелюстками, забарвлення може бути найрізноманітнішим - від чисто білого до темно багряного. Невисокі кущі, довжина стебла - до 1 м у висоту. Цвітуть майже все літо та осінь, крім того дуже добре переносять морози.

Вид під назвою флорібунда поєднує в собі особливості і чайних троянд і плетючих. Розмаїття кольорів вражає. Висотою кущ може бути від 50 см до 1,5 м. На одному стеблі може цвісти до 40 суцвіть красивих махрових квіток. Квітка складається з 25 пелюсток, а формою нагадує бокал. Цвітуть ці троянди все літо й осінь.

Клаймбери. Ця група стійка до морозів, а також може цвісти повторно. Деякі сорти мають імунітет до вірусних захворювань. Створена шляхом схрещування чайних троянд з виткими. Красиві суцвіття створюють мініатюрні (до 4 см в діаметрі) квіточки.

Дрібноквіткові троянди. Невеликі кущі до 25 см з темним смарагдовим листям. При цьому стебла можуть бути покриті шипами чи бути гладкими. Цвіт у троянди діаметром 2,5 см всього.

Є троянди, які буквально стеляться по землі. Самі по собі невисокі, проте довжина пагонів може сягати 3 - 3,5 м. Ці сорти займають велику площу буквально вкриваючи землю килимом з квітів. Адже дрібні квіти утворюють суцвіття з 40 - 45 квіток та наповнюють простір неймовірним ароматом. Цвіт має величезну кольорову гаму, а кожен сорт відрізняється ще й формою пелюсток.

Троянди від Family flowers

У квітковій майстерні https://family-flowers.com.ua/ представлені різні види троянд, що вирощують квітникарі майстерні власноруч.

Щодо кольорової гами, то тут можна підібрати сорти з всеможливими відтінками, переливами, обрамленням та двоколірним забарвленням. Висота стебла 60 - 80 см залежно від сорту.

В магазині Family flowers користуються популярністю сорти:

Троянда Фрідом, Чері О, Експловер, Ельторо з яскраво червоним забарвленням;

Біла троянда сорту Прауд;

Троянда Лимонад з різьбленими пелюстками й справді за кольором нагадує солодкий напій;

Троянда Пені Лейн має яскраво жовтий відтінок;

Джумілія - біла з рожевими краями ніжна квітка;

Улюблені всіма піоновидні, названі в честь Девіда Остіна;

Галузкові троянди, на одному стеблі кілька дрібних квіток. Виглядають однаково ніжно в букеті та поодинці.

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