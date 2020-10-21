В чем преимущества тайного покупателя

Почему услуга тайный покупатель становится все более актуальной в Киеве и привлекает владельцев онлайн-бизнесов регионов Украины? Специалисты Pixel Agency взяли на вооружение лучшие практики зарубежных IT-агентств, предоставляющих комплексные услуги владельцам онлайн-бизнеса.

Если вкратце, то неожиданная проверка тайным покупателем в Киеве и городах Украины покажет Вам объективную картину того, что происходит на сайте в будни. Вы узнаете, как Ваши сотрудники общаются с клиентами, насколько правильно они следуют корпоративным правилам.

Главное преимущество услуги — эффект неожиданности. Предупредить сотрудников о тайном покупателе в Киеве и, тем более, в Украине практически невозможно. Значит, Ваши работники покажут себя нашим экспертам во всей своей красе — со всем негативом и позитивом.

Какие услуги предоставляет тайный покупатель в Киеве

После контрольной покупки товара сотрудник агентства Pixel составляет Вам отчет с анализом работы персонала. В нем Вы получите информацию по таким пунктам:

Насколько работа Вашего сотрудника соответствует корпоративным стандартам.

Насколько сотрудник готов общаться с клиентами, в том числе и с проблемными.

Честность сотрудника — не накручивает ли он цену, не пытается ли продать акционный товар по завышенной цене и т. д.

Умеет ли сотрудник быстро и убедительно рассказать клиенту о скидках, акциях.

Готовность предоставить исчерпывающую консультацию о товаре или услуге.

Никто, лучше тайного покупателя агентства Pixel, не предоставит объективной оценки работы персонала. Даже жалоба обычного клиента, недовольного качеством обслуживания, не охватывает всех рабочих моментов.

Цель любого бизнеса — стабильность и рост продаж, получение прибыли. Закажите услугу тайного покупателя в Киеве или любом городе Украины, и получите информацию для решения таких задач, как:

подготовка акций, формирование скидок;

разработка или коррекция стандартов обслуживания клиентов;

разработка системы мотивации и наказания сотрудников;

устранение выявленных в результате внеплановых проверок недостатков.

Как заказать услугу тайного покупателя в Киеве

Это несложно, свяжитесь с менеджером Pixel Agency любым удобным способом: по телефону, напишите в чат, заполните форму заявки. Определитесь с заданием — проверка конкретного сотрудника, провокация конфликтной ситуации и многое иное, определяющее стоимость услуги тайного покупателя в Киеве и Украине.