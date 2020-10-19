Электромагнитное поле снижает сахар в крови

Облучение электромагнитным полем делает клетки чувствительными к инсулину – по крайней мере, у мышей.

Больные диабетом вынуждены постоянно принимать инсулиновые препараты, чтобы удерживать нормальную концентрацию глюкозы в крови. Возможно, инсулиновым препаратам скоро появится более эффективная альтернатива – облучение электромагнитным полем.

О том, что электромагнитное поле помогает нормализовать сахар в крови, пишут в Cell Metabolism исследователи из Университета Айовы. В лаборатории было устройство, генерирующее постоянное поле, которое было примерно в 10–100 раз сильнее земного и при этом не превышавшее 1/1000 поля, которое создаёт аппарат для магнитно-резонансной томографии. Одна из сотрудниц тренировалась брать кровь у мышей с диабетом второго типа для измерения уровня глюкозы, и вот в какой-то момент она взяла кровь у животных, которые побывали под действием поля от аппарата. Оказалось, что у таких мышей глюкозы в крови вдвое меньше.

При диабете второго типа у клеток тела уменьшается чувствительность к инсулину, то есть они перестают чувствовать инсулиновые сигналы и перестают поглощать глюкозу из крови. По-видимому, электромагнитное поле каким-то образом восстанавливало чувствительность тканей к инсулину. Эксперимент повторили на разных мышах, у которых диабет вызывали тремя разными способами – и результат был тот же. Мышей облучали полем по 7 часов и по 24 часа, но и в одном, и в другом случае уровень глюкозы падал одинаково. Эффект держался как минимум три дня, притом никаких побочных эффектов от поля у мышей не было.

Каким образом электромагнитное поле может действовать на уровень глюкозы? Авторы работы полагают, что посредником тут могут работать молекулы под названием супероксид. Это один из кислородных радикалов, который постоянно образуется в клетке в ходе разных биохимических реакций. Супероксид чувствует электромагнитное поле, и мигрирующие клетки используют его как антенну, когда им нужно во время путешествия сориентироваться относительно поля. С другой стороны, супероксид – одна из молекул окислительного стресса, и известно, что его становится особенно много при диабете.

Когда в печени мышей с диабетом сильно понижали уровень супероксида, они переставали реагировать на электромагнитное поле – то есть поле переставало действовать на уровень глюкозы в крови. Очевидно, тут задействованы ещё какие-то биомолекулы, с которыми супероксид взаимодействует в электромагнитном поле и, как результат, приносит пользу: клетки начинают чувствовать инсулин и вбирают в себя лишний сахар из крови. Но что это за молекулы и как они связаны с супероксидом, предстоит ещё выяснить.

По материалам The Scientist.