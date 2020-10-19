Коронавирус живет на коже в пять раз дольше, чем грипп
Японские исследователи обнаружили, что коронавирус остается активным на коже человека в течение девяти часов.
Это обстоятельство, по их словам, показало необходимость частого мытья рук для борьбы с пандемией COVID-19.
Для сравнения, патоген, вызывающий грипп, выживает на коже человека примерно 1,8 часа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases.
«Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 (штамм вируса, вызывающего COVID-19) на коже человека может увеличить риск контактной передачи по сравнению с IAV (вирусом гриппа A), тем самым ускоряя пандемию», – говорится в сообщении.
Группа исследователей проверила кожу, взятую из образцов вскрытия, примерно через день после смерти.
И коронавирус, и вирус гриппа инактивируются в течение 15 секунд с помощью этанола, который используется в дезинфицирующих средствах для рук.
«Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи; однако гигиена рук может снизить этот риск», – говорится в исследовании.
Исследование поддерживает рекомендации Всемирной организации здравоохранения по регулярному и тщательному мытью рук, чтобы ограничить передачу вируса, которым заразились почти 40 миллионов человек во всем мире с момента его первого появления в Китае в конце прошлого года.
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