Коронавирус живет на коже в пять раз дольше, чем грипп

коронавирус SARS-CoV-2 (показан на изображении, полученном с помощью электронной микроскопии) © NIH

Японские исследователи обнаружили, что коронавирус остается активным на коже человека в течение девяти часов.

Это обстоятельство, по их словам, показало необходимость частого мытья рук для борьбы с пандемией COVID-19.

Для сравнения, патоген, вызывающий грипп, выживает на коже человека примерно 1,8 часа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases.

«Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 (штамм вируса, вызывающего COVID-19) на коже человека может увеличить риск контактной передачи по сравнению с IAV (вирусом гриппа A), тем самым ускоряя пандемию», – говорится в сообщении.

Группа исследователей проверила кожу, взятую из образцов вскрытия, примерно через день после смерти.

И коронавирус , и вирус гриппа инактивируются в течение 15 секунд с помощью этанола, который используется в дезинфицирующих средствах для рук.

«Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи; однако гигиена рук может снизить этот риск», – говорится в исследовании.

Исследование поддерживает рекомендации Всемирной организации здравоохранения по регулярному и тщательному мытью рук, чтобы ограничить передачу вируса, которым заразились почти 40 миллионов человек во всем мире с момента его первого появления в Китае в конце прошлого года.