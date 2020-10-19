» » Ученые установили последовательность геномов двух видов инжира и осы-опылителя

Ученые установили последовательность геномов двух видов инжира и осы-опылителя

Ученые установили последовательность геномов двух видов инжира и осы-опылителя
У китайского баньянового дерева (Ficus microcarpa) есть способность образовывать корни, которые растут из его ветвей © Gang Wang

Международная группа ученых из Китая, Тайваня и США успешно секвенировала и проанализировала геномы китайского баньяна (Ficus microcarpa), известного своими необычными воздушными корнями; Ficus hispida, родственный вид инжира, лишенный воздушных корней; и Eupristina verticillata, осы, развивающейся одновременно с баньяновым деревом.

Они определили области в геноме баньянового дерева, которые способствуют развитию его необычных воздушных корней и повышают его способность передавать сигналы осе-опылителю, и обнаружили у Ficus hispida область, определяющую пол.

«Понимание эволюционной истории видов фикусов и их ос-опылителей важно, потому что их способность давать большие плоды в различных средах обитания делает их ключевыми видами в большинстве тропических лесов», – сказал профессор Рэй Мин, исследователь из Университета Иллинойса.

Чтобы лучше понять их эволюционное развитие, ученые проанализировали геномы двух видов инжира, Ficus microcarpa и Ficus hispida, а также геномы Eupristina verticillata, осы, опыляющей Ficus microcarpa.

«Когда мы секвенировали геномы деревьев, мы обнаружили больше сегментарных дупликаций в геноме баньянового дерева, чем у Ficus hispida, инжира без воздушных корней», – сказал профессор Минг. «Эти дублированные области составляют около 27% генома».

Дупликации увеличили количество генов, участвующих в синтезе и транспорте ауксинов, класса гормонов, которые способствуют росту растений.

Дублированные области также содержали гены, участвующие в иммунитете растений, питании и производстве летучих органических соединений, которые сигнализируют об опылителях.

«Уровни ауксина в воздушных корнях в пять раз выше, чем в листьях деревьев с воздушными корнями или без них», – сказал профессор Мин.

«Повышенный уровень ауксина, по-видимому, спровоцировал образование воздушных корней. Дублированные области также включают гены, кодирующие световой рецептор, ускоряющий выработку ауксина».

Когда исследователи изучили геном осы Eupristina verticillata и сравнили его с геномом других родственных ос, они обнаружили, что осы сохраняют гены рецепторов запахов, которые обнаруживают те же запахи, которые производят фиговые деревья.

Эти геномные сигнатуры являются сигналом коэволюции между фиговыми деревьями и осами.

Авторы также обнаружили ген, специфичный для Y-хромосомы, который экспрессируется только в мужских растениях Ficus hispida и трех других видов инжира, которые производят отдельные мужские и женские растения, состояние, известное как двудомность.

«Этот ген был дважды продублирован в геномах двудомных, что дало растениям три копии гена», – сказал профессор Мин. «Но виды фикусов, у которых мужские и женские цветки вместе на одном растении, имеют только одну копию этого гена».

«Это убедительно свидетельствует о том, что этот ген является доминирующим фактором, влияющим на определение пола».

Результаты опубликованы в журнале Cell.

19 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Китае обнаружена старейшая в мире область альпийских растений
Хочу все знать

В Китае обнаружена старейшая в мире область альпийских растений

По словам ученых, самый старый альпийский регион растений на Земле, находящийся в горах Хэндуань на юго-западе Китая, насчитывает более 30 миллионов лет.
Ученые расшифровали геном загадочного гигантского кальмара
Хочу все знать

Ученые расшифровали геном загадочного гигантского кальмара

Ученые выполнили предварительное секвенирование генома гигантского кальмара и высказали гипотезу о том, по какому пути шла эволюция этих огромных беспозвоночных.
Разгадан секрет тысячелетнего дерева гинкго
Хочу все знать

Разгадан секрет тысячелетнего дерева гинкго

Дерево гинкго неспроста называют живым ископаемым. Это уникальное растение не имеет аналогов в мире флоры, а срок его жизни превышает 1000 лет. Гинкго смогло пережить ледниковый период и атомный
Чем отличаются друг от друга сперматозоиды?
Хочу все знать

Чем отличаются друг от друга сперматозоиды?

Ученые сравнили геномы обычных клеток и сперматозоидов. Исследователи из Стэнфорда рассказали в журнале Cell, что им открылось после прочтения ДНК сперматозоида человека.Даже не специалист в научных
Почему у женщин нет усов и бороды?
Хочу все знать

Почему у женщин нет усов и бороды?

Развитие волосяного покрова регулируется половыми железами. Росту волос на теле и лице способствуют мужские половые гормоны. На голове у представителей сильного пола волосы растут медленнее. А
Сперматозоиды
Хочу все знать

Сперматозоиды

Чем отличаются друг от друга сперматозоиды?
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клином11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой


Свежие Статьи
Голубые сороки помогают неудачливым товарищам

Голубые сороки помогают неудачливым товарищам

Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом от COVID-19

Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом от COVID-19

Сверхгигант Бетельгейзе оказался меньше, чем думали ранее

Сверхгигант Бетельгейзе оказался меньше, чем думали ранее

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+