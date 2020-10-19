Пустыня Сахара не настолько пуста, как кажется

Пустыня Сахара считается самой большой в мире

Недавно ученые были удивлены тому, насколько мало они знают о Земле. В школе нам рассказывали, что пустыня Сахара является одним из самых безжизненных мест на нашей планете. В представлении многих людей — это усыпанная горячим песком территория, на которой можно встретить разве что караваны верблюдов и ядовитых скорпионов. Но недавно представление ученых о самой большой пустыне резко изменилось. Спутниковые снимки показали, что Сахара полна разнообразными объектами и безжизненной ее точно нельзя назвать. Там вполне можно найти место, чтобы спрятаться от палящего солнца, но прячущиеся там дикие животные вряд ли будут рады неожиданным гостям. Но речь не об этом — сейчас мы выясним, почему ученые больше не считают Сахару пустой и какими именно объектами она богата.

Как пустыня Сахара выглядит из космоса?

О неожиданном открытии ученых было рассказано в научном издании Nature. Относительно недавно у научного сообщества появилась возможность снимать спутниковые фотографии, на которых видны объекты диаметром от 0,5 метра. При помощи таких снимков ученые из Дании решили изучить часть нашей планеты площадью 1,3 миллиона квадратных километров. Чтобы вы понимали, это примерно как территория двух Франций. В основном исследованная зона затронула территории Западной Сахары и область засушливых саванн Сахель. Чтобы охватить настолько большую зону, ученым потребовалось сделать около 11 тысяч спутниковых снимков.

Примерно так пустыня Сахара выглядит из космоса

В ходе изучения снимков, ученые обнаружили, что в пустыне Сахара растет довольно много деревьев. На протяжении целого года автор научной работы Мартин Брандт (Martin Brandt) вручную отметил на снимках 90 тысяч деревьев. Исследователям было интересно, сколько всего деревьев произрастает на территории Сахары и насколько плотно они располагаются друг к другу. Чтобы посчитать их вручную на тысячах снимков им потребовалось бы несколько десятилетий. Поэтому ученые решили предоставить эту задачу искусственному интеллекту, который способен быстро обрабатывать большие объемы информации.

Когда-то в пустыне Сахар действительно было много деревьев, но со временем они исчезли

Искусственный интеллект в науке

Для обучения искусственного интеллекта ученые использовали снимки с вручную указанными деревьями. Изучив их, компьютер понял, как деревья выглядят на спутниковых фотографиях. В ходе изучения всех остальных, не рассмотренных исследователями фотографий, он нашел 1,8 миллиардов деревьев. В среднем, на одном гектаре территории Сахары произрастают десятки деревьев. Причем речь идет не о засохших корягах, а о вполне себе здоровых растениях. Чтобы выяснить все это, искусственному интеллекту потребовалось всего лишь несколько часов.

Для ученых результаты исследования оказались неожиданными. Они считают, что благодаря спутниковым снимкам смогут следить за изменением количества деревьев в пустыне. Есть вероятность, что их количество каким-то образом растет. Но, скорее всего, многие деревья погибают из-за воздействия глобального потепления. Ведь из-за постепенного повышения температуры воздуха на нашей планете даже на влажных регионах уничтожаются целые леса. Так что, если со временем в Сахаре станет меньше деревьев, в этом не будет ничего удивительного.

Но в этой новости интересно не только то, что в самой большой пустыне растет много деревьев. Обратите внимание, насколько быстро Искусственный интеллект справился с представленной задачей. Если бы обычного человека попросили отметить на 11 тысячах фотографиях 1,8 миллиарда деревьев, у него бы на это ушло двадцать тысячелетий. То есть, если бы не существовало искусственного интеллекта, о наличии большого количества деревьев на Сахаре мы бы еще долго не узнали. Возможно, ученые нашли бы другой способ выяснить это, но даже на это ушло бы очень много времени.

Стоит отметить, что под искусственным интеллектом сейчас принято понимать нейронные сети, которые могут научиться выполнять различные задачи. А искусственного интеллекта в прямом смысле этого слова пока не существует.

Недавно я уже писал о том, что скоро пустыня Сахара может стать местом для роста деревьев и кустарников. Несколько тысяч лет на территории нынешней пустыни действительно росла растительность, а связано это было с особым наклоном Земли относительно Солнца. О том, когда пустыня может вновь стать отличным местом для жизни, можно почитать в этом материале.