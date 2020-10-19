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Кедровые орехи: полезные свойства

Хотя польза и вред кедрового ореха неотделимы, у этого продукта гораздо больше ценных свойств, чем противопоказаний. При регулярном наличии его в рационе:

  • улучшает работу ЖКТ;
  • восстанавливает функции печени, укрепляет сосуды и предотвращает атеросклероз;
  • защита сердечно-сосудистой системы от болезней;
  • помогает, при сахарном диабете;
  • восстанавливает силы, при анемии;
  • нормализует гормональный фон;
  • помогает, при аллергии;
  • укрепляет суставы, что положительно сказывается, при ревматизме, артрите и остеохондрозе.

Кедровые орехи высоко ценятся за свои свойства для профилактики онкологических заболеваний. Даже официальная медицина рекомендует использовать их для этих целей.

Польза таких орехов для женского организма заключается в том, что он оказывает благоприятное воздействие, при гинекологических недугах. Этот продукт регулирует выработку женских гормонов, уменьшает воспаление, помогает нормализовать цикл и уменьшает неприятные симптомы, при "критических днях".

Учитывая свойства продукта, беременным очень сложно переоценить пользу кедровых орехов. Они улучшают свёртываемость крови и поддерживают полноценное развитие плода, оберегает женщину от дефицита кальция и регулирует гормональные перепады настроения. Магний, содержащийся в таком орехе, очень важен во время родов, снижая риск самопроизвольного аборта. Однако польза кедровых орехов для будущих мам определяется по противопоказаниям. Если употребление этого продукта запрещено или у вас аллергия, то от орехов лучше отказаться.

Преимущества ядер кедровых орехов, при диабете также нельзя не отметить. Они содержат больше белка и лучше усваиваются, чем белок домашней птицы. Кроме того, эти орехи содержат аминокислоты, витамины и минералы. Важной особенностью продукта является то, что им быстро насыщаются, и снижается риск переедания.

В этой ситуации лучше всего есть орехи утром перед завтраком или послеобеденным чаем. Их лучше не смешивать с белым мясом или рыбой, потому что тогда в организм попадет слишком много белка.

19 октябрь 2020 /
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