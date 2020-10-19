Кедровые орехи: полезные свойства

улучшает работу ЖКТ;

восстанавливает функции печени, укрепляет сосуды и предотвращает атеросклероз;

защита сердечно-сосудистой системы от болезней;

помогает, при сахарном диабете;

восстанавливает силы, при анемии;

нормализует гормональный фон;

помогает, при аллергии;

укрепляет суставы, что положительно сказывается, при ревматизме, артрите и остеохондрозе.

Хотя польза и вред кедрового ореха неотделимы, у этого продукта гораздо больше ценных свойств, чем противопоказаний. При регулярном наличии его в рационе:

Кедровые орехи высоко ценятся за свои свойства для профилактики онкологических заболеваний. Даже официальная медицина рекомендует использовать их для этих целей.

Польза таких орехов для женского организма заключается в том, что он оказывает благоприятное воздействие, при гинекологических недугах. Этот продукт регулирует выработку женских гормонов, уменьшает воспаление, помогает нормализовать цикл и уменьшает неприятные симптомы, при "критических днях".

Учитывая свойства продукта, беременным очень сложно переоценить пользу кедровых орехов. Они улучшают свёртываемость крови и поддерживают полноценное развитие плода, оберегает женщину от дефицита кальция и регулирует гормональные перепады настроения. Магний, содержащийся в таком орехе, очень важен во время родов, снижая риск самопроизвольного аборта. Однако польза кедровых орехов для будущих мам определяется по противопоказаниям. Если употребление этого продукта запрещено или у вас аллергия, то от орехов лучше отказаться.

Преимущества ядер кедровых орехов, при диабете также нельзя не отметить. Они содержат больше белка и лучше усваиваются, чем белок домашней птицы. Кроме того, эти орехи содержат аминокислоты, витамины и минералы. Важной особенностью продукта является то, что им быстро насыщаются, и снижается риск переедания.

В этой ситуации лучше всего есть орехи утром перед завтраком или послеобеденным чаем. Их лучше не смешивать с белым мясом или рыбой, потому что тогда в организм попадет слишком много белка.