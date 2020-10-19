Кедровые орехи: полезные свойства
Хотя польза и вред кедрового ореха неотделимы, у этого продукта гораздо больше ценных свойств, чем противопоказаний. При регулярном наличии его в рационе:
- улучшает работу ЖКТ;
- восстанавливает функции печени, укрепляет сосуды и предотвращает атеросклероз;
- защита сердечно-сосудистой системы от болезней;
- помогает, при сахарном диабете;
- восстанавливает силы, при анемии;
- нормализует гормональный фон;
- помогает, при аллергии;
- укрепляет суставы, что положительно сказывается, при ревматизме, артрите и остеохондрозе.
Кедровые орехи высоко ценятся за свои свойства для профилактики онкологических заболеваний. Даже официальная медицина рекомендует использовать их для этих целей.
Польза таких орехов для женского организма заключается в том, что он оказывает благоприятное воздействие, при гинекологических недугах. Этот продукт регулирует выработку женских гормонов, уменьшает воспаление, помогает нормализовать цикл и уменьшает неприятные симптомы, при "критических днях".
Учитывая свойства продукта, беременным очень сложно переоценить пользу кедровых орехов. Они улучшают свёртываемость крови и поддерживают полноценное развитие плода, оберегает женщину от дефицита кальция и регулирует гормональные перепады настроения. Магний, содержащийся в таком орехе, очень важен во время родов, снижая риск самопроизвольного аборта. Однако польза кедровых орехов для будущих мам определяется по противопоказаниям. Если употребление этого продукта запрещено или у вас аллергия, то от орехов лучше отказаться.
Преимущества ядер кедровых орехов, при диабете также нельзя не отметить. Они содержат больше белка и лучше усваиваются, чем белок домашней птицы. Кроме того, эти орехи содержат аминокислоты, витамины и минералы. Важной особенностью продукта является то, что им быстро насыщаются, и снижается риск переедания.
В этой ситуации лучше всего есть орехи утром перед завтраком или послеобеденным чаем. Их лучше не смешивать с белым мясом или рыбой, потому что тогда в организм попадет слишком много белка.
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