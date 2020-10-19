Случайные пристрастия появляются с детства

Дети выбирают не то, что им нравится, а им нравится то, что они выбирают.

Зайдя в магазин, мы покупаем то, что нам нравится: нам нравится эта зубная паста, а не та – и мы её всё время берём, нам нравится эта колбаса, а не та – и её мы тоже всё время берём, нам нравятся эти носки, а не те – и так далее. Ну а почему нам нравится одно и не нравится другое? Наверно, потому, что мы долго размышляли, прислушивались к своим ощущениям, сравнивали вкус, цвет, состав и т. д.

Однако психологи давно убедились, что наши предпочтения формируются во многом случайно, а наше убеждение, что нам что-то нравится или нравится, формируется потом, после того, как выбор сделан. То есть мы когда-то случайным образом сняли с полки конкретную зубную пасту, а уже потом решили, что она нам нравится. Конечно, если речь идёт о сильно отличающихся предметах, то в таком случае предпочтения опираются на разницу в качестве, вкусе, цвете и пр. Но если предметы не очень сильно отличаются друг от друга, то наши «нравится – не нравится» определяет случай.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса решили выяснить, с какого возраста наши пристрастия начинают зависеть от случая. Эксперимент ставили с детьми 10–20 месяцев от роду. Дети выбирали один из двух цветных мягких кубиков одинакового размера. Кубики лежали далеко друг от друга, так что дети могли взять только один. После того, как ребёнок выбирал кубик, его у него забирали. Затем перед ребёнком снова появлялось два кубика: один – тот, который он перед этим НЕ выбрал, а второй – абсолютно новый кубик, который ребёнок вообще ещё не видел. На сей раз, как говорится в статье в Psychological Science, дети выбирали абсолютно новый кубик. Тот кубик, которым они пренебрегли в первый раз, не вызывал у них никакого интереса – как если бы он им не понравился задним числом.

Эксперимент повторяли много раз, чтобы убедиться, что в первый раз дети выбирали кубик случайно. Но всё равно оставалась вероятность, что им просто понравился какой-то определённый цвет, или же что во второй раз они выбирают новый кубик, потому что он новый. И тогда исследователи поставили ещё одну серию опытов. Теперь дети в первый раз ничего не выбирали, то есть они видели два кубика, но один из них им сразу подносили взрослые. Потом детям снова показывали два кубика: один – новый, который они ещё не видели, и второй – тот, который они видели, но который им не давали. В этом случае дети в равной степени выбирали то один, то другой. То есть теперь у них не было предубеждения против виденного кубика – в первый раз у них не было выбора, они его не отвергали, и теперь относились к нему без предубеждения.

Авторы работы делают вывод, что этот механизм, когда случайный выбор определяет дальнейшие пристрастия, начинает работать в самом раннем возрасте, едва ли не с рождения. И здесь, конечно, было бы интересно выяснить, в каких ещё случаях он срабатывает. Пока что речь шла о кубиках и о потребительских товарах. Но можно предположить, что случай определяет пристрастия и не в материальных вещах – в том, какую музыку мы любим, какие фильмы смотрим, какие книги читаем и с какими людьми живём.