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Долой эмбарго. Что сулит России открытие оружейного рынка Ирана?

Москва получила шанс исправить ошибки в военно-техническом сотрудничестве с Тегераном
Долой эмбарго. Что сулит России открытие оружейного рынка Ирана?

Иран практически полностью избавился от оков так называемого оружейного эмбарго, которое действовало в отношении исламской республики на основании резолюций Совбеза ООН 1747 (2007) и 1929 (2010). С 18 октября Тегеран получил право заключать сделки на покупку и продажу любых вооружений, за исключением ударных ракетных комплексов.

 

Необходимо отметить, что иранское оружейного эмбарго было не таким жёстким как северокорейское. Оно, например, не распространялось на средства ПВО, хотя в них применяются ракетные технологии.

Зарубежным странам было запрещено поставлять в Иран прежде всего тяжёлые вооружения и бронетехнику без соответствующего разрешения со стороны Совбеза ООН (рестрикции на экспорт-импорт ракетных систем истекают в 2023 году).

 

Ликвидация оружейного эмбарго регламентирована Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), который был заключён 14 июля 2015 года в ходе продолжавшихся около девяти лет переговоров.

 

Ядерная сделка предусматривает остановку некоторых реакторов республики и большей части центрифуг, которые гипотетически могут обогатить уран до уровня, позволяющего изготавливать атомные боезаряды. В обмен международное сообщество обязалось поэтапно снять с Ирана экономические и военно-технические санкции

 

На основе СВПД Совбез ООН принял 20 июля 2015 года резолюцию 2231. Именно она позволила отменить оружейное эмбарго, несмотря на протесты США.

 

Напомним, что в мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из сделки. В ультимативном порядке он потребовал от Тегерана отказаться от реализации ракетной программы, прекратить поддержку шиитской «Хезболлы», йеменских хуситов и не чинить препятствия «свободе судоходства» в Персидском заливе.

 

Тегеран отверг претензии Вашингтона и вышел из ряда положений СВПД. Тем не менее, благодаря резолюции 2231 и поддержке европейских держав (которые в данном вопросе пошли наперекор США) сделку в общих чертах удалось сохранить, что и позволило отменить оружейное эмбарго.

 

Американцы попытались несколько раз протащить через Совбез ООН резолюцию о продлении запрета на экспорт-импорт вооружений, но потерпели неудачу.

 

Ситуация с отменой эмбарго находилась в постоянном поле зрения МИД РФ. Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров и другие дипломаты постоянно комментировали эту тему. В связи с этим у наблюдателей сложилось ощущение, что Москва возлагает большие надежды на будущее военно-техническое сотрудничество (ВТС) с исламской республикой

 

На первый взгляд РФ действительно выгодно открытие Ирана для импорта военной продукции. Военно-политическое усиление Тегерана как антиамериканского центра силы на Ближнем Востоке в целом отвечает интересам Москвы.

 

Кроме того, военно-техническое сотрудничество с исламской республикой — это ещё и способ заработать на экспортных контрактах. Велика вероятность, что Россия рассчитывает реабилитироваться за промахи в прежней политике в отношении Ирана.

 

Военно-техническое сотрудничество с Тегераном стартовало в период правления Михаила Горбачёва, причём триумфально. Так, по данным ПИР-центра, в 1989-1991 годы СССР заключил с исламской республикой три крупных контракта на несколько миллиардов долларов.

 

«Соглашение от 5 ноября 1989 года предусматривало поставки 24 истребителей МиГ-29, 12 Су-24МК, двух зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-200ВЭ и Вега-Э на сумму 1,3 млрд долларов. Это имущество было поставлено в 1990–1994 годах. Следует отметить, что условиями соглашения предусмотрена поставка запчастей в течение 10 лет с даты последней отгрузки техники», — говорится на сайте организации

 

17 мая 1990 года Москва получила контракт на поставку дизель-электрических подлодок проекта 877 ЭКМ. 13 ноября 1991 года Россия согласилась передать Ирану лицензию и оказать техническое содействие в организации производства 1000 танков Т-72С и 1500 боевых машин пехоты БМП-2, а также боеприпасов к ним на общую сумму 2,2 млрд долларов.

 

Однако столь бурное взаимодействие по линии ВТС пришлось не по душе Соединённым Штатам. Летом 1995 года было заключено одно из самых позорных в новейшей истории России соглашений, получившее в СМИ название протокол Гора-Черномырдина. Согласно этому документу, Москва обязалась прекратить заключать с Ираном новые оружейные контракты.

 

По слухам американцы посулили РФ кредиты МВФ и других международных финансовых институтов. Кроме того, Борис Ельцин заручился поддержкой заокеанских спонсоров перед избирательной кампанией 1996 года. Эта капитуляция обернулись потерей по меньшей мере двух-четырёх миллиардов долларов.

 

Правда, под напором директората отечественной оборонки и военных администрация Ельцина всё же начала движение в обратную сторону. В 1997 году президент РФ одобрил комплексный план развития ВТС с Ираном, пользуясь лазейками в протоколе Гора-Черномырдина.

 

С приходом к власти Владимира Путина политика РФ стала ещё более решительной. В 2000 году Москва аннулировала злосчастный протокол. После этого в Тегеран вылетел министр обороны России Игорь Сергеев. На начало 2000-х годов, несмотря на указанные выше пертурбации, РФ была ведущим поставщиком военной продукции в исламскую республику.

 

В новой эре военно-технического сотрудничества с Ираном акцент был сделан на поставки средств ПВО. В 2007 году стороны заключили контракт на экспорт нескольких дивизионов ЗРК С-300 стоимостью почти миллиард долларов, однако в 2010 году Россия вновь наступила на грабли Ельцина-Черномырдина

 

Москва вновь пошла на уступки Западу и прекратила выполнять соглашение, хотя оружейное эмбарго Совбеза ООН не включало рестрикции на продажу Тегерану зенитной техники. В ответ Иран подал в парижский арбитраж иск на сумму 4 млрд долларов.

 

Символично, что решать проблемы в Тегеран вновь полетел министр обороны. Визит Сергея Шойгу состоялся в январе 2015 года, а в апреле Владимир Путин отменил решение предшественника, и республика в итоге получила обещанные зенитные комплексы.

 

В 2016 году Москву посетил глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган. По информации российских деловых СМИ, чиновник вёл переговоры о возможных поставках оружия на 8 миллиардов долларов.

По данным агентства «Интерфакс-АВН», Тегеран был заинтересован в приобретении истребителей Су-30СМ (с последующей локализацией их производства), учебно-боевых самолетов Як-130, вертолётов Ми-8/17, береговых ракетных комплексов «Бастион», надводных кораблей класса фрегат, дизель-электрических подводных лодок и других образцов военной техники.

 

Однако последние годы новостей о готовности Ирана импортировать какую-либо российскую технику не появлялось. Скорее всего, виной тому является тяжёлое экономическое положение, в котором оказалась исламская республика по причине падения цен на нефть и неснятых до конца экономических санкций.

 

России, наверное, не стоит надеяться на скорое заключение крупных контрактов с Ираном. Тем не менее, оружейное эмбарго открывает определённый простор для военно-технического сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу

 

Армия Ирана нуждается в серьёзном материально-техническом обновлении. Россия и Китай на этом поприще выступают как безальтернативные помощники. При этом больше всего шансов занять нишу главного поставщика оружия именно у РФ.

19 октябрь 2020 /
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