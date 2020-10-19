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Airbus построит космический аппарат, который впервые вернет на Землю образцы с Марса

Airbus построит космический аппарат, который впервые вернет на Землю образцы с Марса
Earth Return Orbiter ©Airbus

Европейское космическое агентство заключило с Airbus контракт на сумму 491 миллион евро (522 миллиона долларов США) на проектирование и строительство орбитального аппарата Earth Return Orbiter, который доставит на Землю первые образцы, собранные с Красной планеты марсоходом NASA Perseverance.

Телескопы наблюдают Марс со времен Галилея, а космические аппараты успешно садятся на него с 1970-х годов, но, за исключением горстки древних метеоритов, ничего с Красной планеты никогда не доставлялось на Землю для изучения.

Это проблема, потому что, несмотря на то, что роверы становятся все более изощренными, возможности роботизированных посадочных устройств и вездеходов ограничены. Если бы незагрязненные образцы марсианской породы и почвы могли быть возвращены на Землю, ученые могли бы гораздо быстрее провести гораздо более широкий спектр тестов, чтобы ответить на такие вопросы, как могла ли жизнь существовать на Марсе или существовала когда-то. Кроме того, некоторые образцы могут быть сохранены в ожидании разработки новых методов исследования.

Это основная причина совместного проекта ESA / NASA по возврату образцов с Марса, конечным компонентом которого станет орбитальный аппарат Earth Return Orbiter, когда он взлетит на ракете Ariane 6 в 2026 году в начале своей пятилетней миссии.

Первой частью проекта Mars Sample Return является марсоход НАСА Perseverance, который должен приземлиться на Марсе в феврале 2021 года. Марсоход будет путешествовать по марсианскому ландшафту в поисках областей, где может существовать жизнь в прошлом или настоящем, и будет использовать роботизированную руку для сбора образцов. Эти образцы будут запечатаны в пробирки, которые останутся на поверхности Марса в одном или нескольких тайниках.

Что касается второго этапа, спускаемый аппарат для извлечения образцов (Surface Retrieval Lander) будет запущен в 2026 году. Этот аппарат состоит из наземной платформы, оснащенной роботизированной рукой для передачи образцов (Sample Transfer Arm), устройства для извлечения образцов (Sample Fetch Rover) и модуля (Mars Ascent Vehicle).

После посадки возле тайников с образцами Sample Fetch Rover развернется, подъедет к тайникам и соберет пробирки. Затем он вернется к посадочному модулю, где роботизированная рука возьмет трубки и поместит их в капсулу (Orbiting Sample capsule) с образцами в Mars Ascent Vehicle. Затем Mars Ascent Vehicle взлетит и выпустит на орбиту капсулу.

Именно здесь в игру вступает Earth Return Orbiter. Когда он выйдет на орбиту Марса в 2027 году благодаря своим гибридным ионным двигателям RIT-2X с химической двигательной установкой, шеститонный космический корабль будет действовать как реле связи для Surface Retrieval Lander и Perseverance.

Когда капсула Orbiting Sample взлетит, орбитальный аппарат Earth Return Orbiter будет использовать свои автономные системы для встречи с капсулой и поместит ее в модуль Earth Entry Vehicle (EEV).

Затем Earth Return Orbiter покинет орбиту Марса и начнет свое годичное путешествие на Землю. Наконец, Earth Entry Vehicle войдет в атмосферу Земли, в то время как Earth Return Orbiter выйдет на орбиту вокруг Солнца. После того, как EEV приземлится в пустыне штата Юта, образцы будут собраны и помещены в карантин в пункте приема и обработки образцов перед отправкой для исследования.

«Мы используем весь свой опыт, накопленный на Rosetta, Mars Express, Venus Express, Gaia, ATV, BepiColombo и JUICE, чтобы обеспечить успех этой миссии, – говорит Жан-Марк Наср, глава Airbus Space Systems.

«Возвращение образцов на Землю с Марса будет выдающимся достижением, которое выведет межпланетную науку на новый уровень, и Airbus рад принять этот вызов в рамках этой совместной международной миссии».

19 октябрь 2020 /
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