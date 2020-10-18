Какой цвет приманки любит рыба?

На успех рыбной ловли влияет множество факторов, в том числе и цвет приманки. При ее выборе нужно учитывать особенности строения зрительного аппарата рыб, условия ее существования и чистота воды в водоеме.

Все приманки по цветовой гамме можно условно разделить на 2 группы: натуральные оттенки и ярко-кислотные. Выбор зависит от природной освещенности воды. Купить воблеры в Киеве или другом городе Украины можно на сайте с доставкой. Это не только помогает экономить время, есть возможность осмотреть ассортимент, подобрать нужное без спеха и выжидающего взгляда продавца-консультанта.

Какие цвета наиболее популярны?

Среди многообразия цветов и оттенков большую популярность имеет красный. Такие приманки провоцируют рыбу, особенно хищную, становятся для нее серьезным раздражающим фактором и вызывают желание напасть. Такой же эффект оказывают приманки оранжевого цвета.

Многие рыбаки успешно сочетают эти цвета с более естественными, а именно серебряным, зеленым и медным. Такой окрас широко распространен у блесен, которые используются для ловли щук.

Как правильно выбирать цвет приманки?

Есть ряд факторов, которые необходимо учитывать при сборе на рыбную ловлю:

Времена года, а именно освещенность. Зимой и осенью лучше использовать яркие приманки, которые видно в темной или мутной воде. В мутной воде будут более заметны яркие краски. Температура воды. Чем она выше, тем рыба пассивней, а значит нужен более сильный раздражитель. Но и в очень холодной воде ее активность тоже значительно падает. Эти сезонные изменения в поведении важно учитывать во время выбора снаряжения перед тем, как купить рыболовные приманки. Время суток. Дело не в том, что вечером или утром интенсивность клева меняется. Рыба меняет поведение, а значит нужно адаптироваться под это. С утра лучше обратить внимание на ультрафиолетовые воблеры, но вечером лучше брать что-то яркое, но не фосфоресцирующее. Рыбы реагируют не только на цвет. Иногда для них более привлекательный акустический образ, который создает тот или иной воблер.

Эти советы носят рекомендательный характер, так как в реальных условиях рыба может диктовать свои правила. Важно иметь хороший ассортимент приманок, чтобы менять их непосредственно сидя за спиннингом. Это позволит самостоятельно сделать выводы и подобрать максимально привлекательные и заметные для разных рыб воблеры.