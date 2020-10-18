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Для чего сдают анализы крови перед госпитализацией

Лабораторные исследования крови – важный этап при подготовке к госпитализации. Диагностика позволяет оценить состояние здоровья пациента, выявить патологии и возможные противопоказания к лечению или хирургическому вмешательству, а также минимизировать риск развития осложнений.

Перечень необходимых обследований

Необходимость в обследовании возникает перед плановой госпитализацией, проведением оперативного вмешательства или при лечении в стационаре. Пациентам необходимо сдать следующие анализы крови:

  • общий;
  • биохимический;
  • на группу крови и резус-фактор;
  • на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатит);
  • гемостазиологический;
  • иммунологический.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные обследования.

Правила подготовки

Для госпитализации необходимы свежие анализы, которые отражают состояние пациента на текущий момент. Каждый результат имеет свой срок годности, поэтому обследование назначают ближе к моменту поступления в стационар. В противном случае анализы придется сдавать заново. Еще один важный момент – соблюдение правил подготовки к обследованию. Для этого пациентам рекомендуется:

  1. За 10-14 дней прекратить прием любых лекарств. Если это невозможно – обязательно уведомить врача.
  2. За 5 дней отказаться от активных занятий спортом.
  3. За 3 дня полностью исключить любой алкоголь, все жирное, копченое и жареное.
  4. За 1-2 дня стараться избегать эмоциональных перегрузок.
  5. За 10 часов перестать есть и пить чай, кофе или воду с добавками.
  6. За 1-2 часа не курить и не пользоваться жвачкой или леденцами для освежения дыхания.

Как сдают анализы

Любой анализ крови для госпитализации сдают строго натощак, но разрешено пить простую воду в небольшом количестве. На обследование нужно приходить в хорошем самочувствии. Если у пациента повышена температура, присутствуют признаки вирусной инфекции или расстройства пищеварительной системы – анализы следует перенести на другой день. Также перед диагностикой запрещено делать УЗИ, рентген, физиотерапию, массаж, уколы и капельницы.

Недорого и без очередей анализы можно сдать в Центре Молекулярной Диагностики (CMD). Специалисты подберут удобное время для посещения и при необходимости запишут на консультацию к специалисту. Кабинеты центра оборудованы в соответствии с нормами стерильности и безопасности. Забор материала осуществляется по всем правилам и практически не доставляет пациенту неудобства или болезненных ощущений.

18 октябрь 2020 /
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