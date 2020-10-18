Универсальный заточной станок

Универсальный заточный станок предназначен для очистки, заточки и переточки режущих кромок металлических, деревообрабатывающих и бытовых инструментов, в том числе ножевых. Данный режущий инструмент обширно используется в быту и производстве, его лезвия изнашиваются в процессе эксплуатации, их надо время от времени восстанавливать до исходных параметров. Процесс осуществляется с применением различных типов кругов в бытовых и профессиональных устройствах, оснащённых арматурой и оборудованием для заточки, с опциями, обеспечивающими качество, точность, эффективность и безопасность, при проведении работ по заточке. Особенностью конструкции этих станков является возможность установки устройств различного назначения (опоры, центры, насадки и прочие), что делает их многофункциональными.

Универсальный станок заточный гидрофицированный ВЗ-818Е для шлифовальных и отделочных работ выбирается, с учётом следующих факторов:

рабочее время в день;

исполнение;

метод точения;

напряжение питания;

мощность;

скорость двигателя;

диапазон углов заточки;

размерный ряд заточенного инструмента;

наличие дополнительных функций;

размеры и прочие параметры.

Все перечисленные показатели можно получить из паспорта, прикладываемых к товару. Компания-производитель играет важную роль в выборе модели станка. Эта тема интересует многих покупателей. Следует сказать, что качественные бытовые и профессиональные устройства выпускают как зарубежные, так и отечественные производители. Можете почитать отзывы в интернете - это поможет выбрать подходящую модель, например, станок заточный ВЗ-818 или универсально-заточный станок 3Е642. Также поможет вам выбрать совет специалиста, который бесплатно проконсультирует вас на сайтах, где продаётся это оборудование.

Работа на заточных станках ведется с использованием шлифовальных, абразивных, алмазных, корундовых кругов, дисковых металлических щеток (для грубой предварительной очистки).

Среди преимуществ работы на универсальных моделях - точность выполнения различных операций на высокой скорости и гарантия достижения конечных показателей с минимальными потерями времени, и безопасность процесса.