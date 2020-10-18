Универсальный заточной станок
Универсальный заточный станок предназначен для очистки, заточки и переточки режущих кромок металлических, деревообрабатывающих и бытовых инструментов, в том числе ножевых. Данный режущий инструмент обширно используется в быту и производстве, его лезвия изнашиваются в процессе эксплуатации, их надо время от времени восстанавливать до исходных параметров. Процесс осуществляется с применением различных типов кругов в бытовых и профессиональных устройствах, оснащённых арматурой и оборудованием для заточки, с опциями, обеспечивающими качество, точность, эффективность и безопасность, при проведении работ по заточке. Особенностью конструкции этих станков является возможность установки устройств различного назначения (опоры, центры, насадки и прочие), что делает их многофункциональными.
Универсальный станок заточный гидрофицированный ВЗ-818Е для шлифовальных и отделочных работ выбирается, с учётом следующих факторов:
- рабочее время в день;
- исполнение;
- метод точения;
- напряжение питания;
- мощность;
- скорость двигателя;
- диапазон углов заточки;
- размерный ряд заточенного инструмента;
- наличие дополнительных функций;
- размеры и прочие параметры.
Все перечисленные показатели можно получить из паспорта, прикладываемых к товару. Компания-производитель играет важную роль в выборе модели станка. Эта тема интересует многих покупателей. Следует сказать, что качественные бытовые и профессиональные устройства выпускают как зарубежные, так и отечественные производители. Можете почитать отзывы в интернете - это поможет выбрать подходящую модель, например, станок заточный ВЗ-818 или универсально-заточный станок 3Е642. Также поможет вам выбрать совет специалиста, который бесплатно проконсультирует вас на сайтах, где продаётся это оборудование.
Работа на заточных станках ведется с использованием шлифовальных, абразивных, алмазных, корундовых кругов, дисковых металлических щеток (для грубой предварительной очистки).
Среди преимуществ работы на универсальных моделях - точность выполнения различных операций на высокой скорости и гарантия достижения конечных показателей с минимальными потерями времени, и безопасность процесса.
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