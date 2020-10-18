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Где провести Новогодний корпоратив

Новый год любят взрослые и дети. Хочется, чтобы он запомнился надолго, оставил только положительные воспоминания. Выбор места проведения корпоратива зависит от размера компании, а также от желаний и вкусов людей. Правильно спланированный отдых с хорошими людьми принесет только положительные и радостные ощущения.

 

Корпоратив не превратится в скучные встречи. Сотрудники по достоинству оценят вечеринку, - главное правильно выбрать место и тему для торжества. Вам также нужно будет обсудить несколько вариантов, которые будут рассмотрены ниже. Также можете почитать о них на https://mosevent.ru/uslugi/novogodnie-korporativy/

Кафе - обычное место встречи Нового 2021 года. Преимущества этого варианта следующие:

  1. Готовое меню - компания не будет тратить время и силы на приготовление блюд.
  2. Умение выбирать блюда.
  3. Наличие персонала, который обслужит компанию и поможет вам расслабиться во время праздника.

Разумнее организовать просторный зал, чтобы там был не только стол, но и достаточно места для танцев, конкурсов и игр. Популярны караоке-кафе. Кто не любит петь на праздник? Если позволяют финансы, компания заказывает музыкантов и певца.

Если компания решила встретить Новый 2021 год в ресторане, то необходимо будет обсудить ряд определённых критериев.

Прежде всего, вам нужно определиться, в каком ресторане планируется корпоратив. Если из года в год сотрудники компании посещают одно и то же заведение, то стоит поменять и выбрать новое место. Было бы неплохо записать несколько вариантов с их преимуществами (например, однин из вариантов можно посмотреть здесь https://mosevent.ru/) - что позволит затем определит, куда пойдет команда на мероприятие.

Заранее обсудите дресс-код на праздник. Женщины часто выбирают вечерние платья, так как им нравится красиво выглядеть, а мужчины выбирают костюмы. У каждой девушки есть наряд, который висит в шкафу, и его некуда надеть. Корпоратив в ресторане - прекрасная возможность продемонстрировать платье и показать себя во всей красе.

Также стоит подумать о том, чтобы сделать фото или видео. Вряд ли кто-то из коллег согласится снимать компанию весь вечер и ночь. Поэтому не надо экономить на услугах профессионального фотографа, а сотрудники спокойно будут отдыхать на мероприятии.

Отметить корпоративное мероприятие в отеле можно двумя способами. Если сотрудники хотят развлечься в центре города, им следует отдавать предпочтение отелям, расположенным в густонаселенных районах. Особенность заведения в том, что у коллег есть право на выбор остаться в отеле или пойти поехать домой.

Если компания решает провести отпуск за городом, она бронирует номера в гостиничном комплексе. Здесь компания посетит турецкую баню, сауну с бассейном.

18 октябрь 2020 /
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