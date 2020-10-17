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Как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo?

Как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo?

Waymo доказала, что ее автомобили отлично справляются с самостоятельной ездой по дорогам

Когда-то давно, чтобы поехать в нужное место на такси, нужно было поймать его на улице или звонить в диспетчерскую службу. Но сегодня даже в небольших населенных пунктах можно вызвать машину, просто достав из кармана в смартфон. Сфера такси постоянно развивается и в будущем к нам будут подъезжать «умные» автомобили, внутри которых не будет водителей. Нужно будет просто сесть в салон и подождать, пока компьютер довезет вас до нужного места. Кажется фантастикой, но возможность покататься на автономном такси уже имеют жители американского штата Аризона. Разъезжающие по дорогам города Феникс автономные машины работают на базе технологий, разработанных компанией Waymo. Недавно в Интернете появился видеоролик длительностью, в котором показано, как выглядят поездки на такси Waymo в реальности. Судя по всему, во время карантина разработчики не сидели сложа руки.

 


Автономное такси Waymo

Тестирование автономного такси Waymo в городе Феникс ведется уже давно. Но примерно с марта 2020 года работа сервиса была остановлена в связи с началом коронавирусной пандемии. Под данным Reuters, работа была возобновлена только в октябре. Заказать автономное такси могут все, кто скачает и установит фирменное приложение Waymo для мобильных устройств. Раньше внутри салона автономного такси часто находился человек, который следил за действиями управляющего автомобилем компьютера. Но теперь клиенты Waymo садятся в пустые салоны, где есть рулевое колесо, но нет водителя. Судя по опубликованному в Интернете видео, пользование автономным такси это очень даже интересный опыт.

Как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo?

Интерьер Waymo


Возможности беспилотных автомобилей

Видеоролик был опубликован в одном из разделов сайта Reddit. Раньше клиенты такси Waymo подписывали документ о неразглашении. Видимо, теперь у компании нет секретов и пользователям можно снимать происходящее на видео и делиться отзывами. Опубликованный ролик длится 1,5 часа, потому что в его рамках осуществляется 4 поездки. Каждая из них длится примерно по 20 минут — автор явно хотел, чтобы автомобиль столкнулся с как можно большим количеством сложных ситуаций на дороге. И он отлично осуществил задуманное.

 

В описании можно найти таймкоды самых интересных моментов

Сложные испытания для автомобиля начинаются с самого начала. На 51 секунде видео можно увидеть, как он выполняет трехточечный поворот. Так как дорога узкая, автомобилю приходится заворачивать в двор, включать заднюю передачу и только потом поворачивать в нужном направлении. На 00:06:50 автомобиль проезжает мимо остановившегося грузовика, который раньше вполне мог ввести автономный транспорт в замешательство. На 42 минуте автомобиль плавно выходит из тупика, а начиная с 01:01.02 паркуется около торгового центра, где полно других автомобилей и пешеходов.

Как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo?

При возникновении проблем, пассажиры могут связаться со службой поддержки

Особого внимания достоин салон автомобиля. Водительское место есть, но на него садиться нельзя. Смотреть на то, как рулевое колесо крутится само по себе, довольно странно. Но сервис Waymo работает в тестовом режиме, поэтому все это можно простить. Скорее всего, в будущем водительского места и рулевого колеса вообще не будет. Пассажирам будет разрешено туда садиться, но пока это только предположения. Но и на заднем сиденье все отлично — есть большой дисплей, на котором отображается запланированный компьютером маршрут. Также там показываются проезжающие неподалеку автомобили.

Как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo?

Интересный факт: в качестве такси Waymo использует автомобили Chrysler Pacifica Hybrid

Чтобы ездить по дорогам и не попадать в дорожно-транспортные происшествия, автомобили Waymo активно используют данные из сервиса Google Street View. На корпусе автомобиля расположены видеокамеры и датчики, которые помогают компьютеру фиксировать каждый окружающий объект и принимать решения на основе траектории их движения. Изначально технологии Waymo не позволяли автомобилям передвигаться во время дождя и даже распознавать сигналы светофоров. Но сейчас проблем с этим не возникает, так что команду разработчиков явно стоит похвалить.

Такси будущего

Все показанные на видео четыре поездки прошли идеально. Это впечатляет, потому что раньше автомобили Waymo много раз попадали в неприятности. В феврале 2016 года автономное такси совершило ошибку и врезалось в проезжающий мимо автобус. Причиной происшествия стало то, что компьютер подумал, что автобус решит дать ему свободно проехать. В тот день никто не пострадал, но годом ранее в беспилотный автомобиль врезался автомобиль под управлением другого человека. Он получил легкие травмы, но технологии Waymo виноватыми в этом не были.

Когда сервис такси Waymo будет запущен в других американских штатах и появится ли когда-нибудь в России, неизвестно. Но то, что автомобили уже настолько хорошо справляются с самостоятельным вождением, вселяет большие надежды. В 2020 году запустить свой сервис автономного такси обещала и компания Tesla, но новостей об этом все еще нет. Интересно было бы сравнить, какие автомобили лучше справляются с ездой по городским дорогам.

17 октябрь 2020 /
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