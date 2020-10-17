Можно ли приручить волка?

Несмотря на их опасность, некоторые люди приручают волков

Тысячи лет назад наши предки вели кочевой образ жизни и выживали благодаря охоте. В природе у них было множество конкурентов вроде волков и им приходилось каким-то образом создавать с ними дружеские отношения. Сегодня у нас такой необходимости нет. Но, все-таки, интересно — может ли человек приручить дикого волка? Некоторые люди обладают смелостью содержать у себя волков, но в этом деле есть множество тонкостей. Недавно немецкие ученые доказали, что волки действительно способны привязываться к своему хозяину. Только вот дружба длится недолго — в определенный момент времени волки начинают вести себя агрессивно по отношению к хозяину и другим людям. Причиной этому считаются волчьи инстинкты, которые подавить попросту невозможно.

Поведение волков

Недавно в научном журнале Scientific Reports появилась весьма занимательная статья от исследователей из Гейдельбергского университета (Германия). Они провели эксперимент с участием 11 волков, которые выросли под присмотром людей. Также в исследовании приняло участие 9 домашних собак. Животных вывели в лес на прогулку несколько людей, которые разделились на группы по два человека. Один из них был знаком волкам и собакам, а другой — нет. В ходе эксперимента один из людей оставался с животным, а другой прощался и уходил. За реакцией животных исследователи следили при помощи камер.

Волки могут привыкнуть к людям и это доказано наукой

Волки и собаки вели себя одинаково. Когда из группы уходил незнакомый им человек, они будто бы игнорировали этот факт. Но когда они теряли из вида дрессировщика или хозяина, животные начали скулить и лаять — это явные проявления стресса. Волки также начинали грызть свои поводки, но собак этого не делали, потому что с детства знают, что делать так нельзя. Вероятно, после ухода знакомого человека животные начали видеть в незнакомце угрозу. Это значит, волки, как и собаки, способны привязываться к некоторым людям.

Одомашнивание волка

Но это не значит, что любой человек может просто пойти в лес и подружиться со стаей взрослых волков. В этом случае его просто загрызут. Человек может приручить только маленького волка, обеспечивая ему комфортные условия для роста. И то дружба между человеком и волком не может длиться долго. Как известно, волки — это животные, которые живут стаями. В этих группах построена строгая иерархия, где есть вожак. Волки воспринимают хозяев как членов своей стаи и с возрастом обязательно хотят занять место лидера. И усмирить их практически невозможно. В один момент выращенный дома волчонок может начать оказывать агрессию на детей, а потом на мать и отца. Так что приручение волка — это очень опасная затея.

Некоторые осмеливаются содержать вместе с собой волков даже несмотря на их опасность. Но заняться этим рискованным делом возможно только в загородных домах. Волков содержат внутри прочных вольеров, потому что будучи взрослыми они представляют опасность практически для всего живого. И на кормление этих хищников у смельчаков уходит очень много денег. Ведь волков нельзя кормить тем же, что и собак. Необходимо свежее мясо, а оно стоит немалых денег. В общем, содержание волков требует больших вложений и практически не приносит никакой выгоды. Но любителей экзотики это не останавливает.

Кто такие волкособы?

Некоторые люди считают, что вместо волка можно одомашнить волкособа — гибрида волка и собаки. Считается, что первый искусственно выращенный волкособ получился после скрещивания волчицы и самца немецкой овчарки. Эти гибриды также встречаются в дикой природе, когда волки принимают в свои стаи бродячих собак. Дикие волкособы сильны как волки, но при этом не боятся людей. В ходе различных испытаний было доказано, что они обладают более острым нюхом, выносливостью и сообразительностью. В связи с этим, в 2000-е годы российская армия пробовала использовать волкособов для охраны государственных границ, но проект был закрыт.

Но необходимости в волкособах особой и нет. Тем более, что на помощь нынешним служебным собакам приходят высокие технологии. Недавно компания Command Sight представила очки дополненной реальности для собак, при помощи которых люди могут давать им более точные команды и следить за их действиями. О том, как это работает и в чем заключается работа кинологов, можно почитать в этом материале.