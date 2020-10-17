Что такое госдолг и с чем его едят

Почему США не боятся быть увязанными в долгах по самые уши, и кто кому должен в итоге

Достаточно часто в различных новостных источниках мы слышим ужасающие новости о том, как государственный долг США или той же Греции перевалил за несколько триллионов долларов.

Что же происходит, насколько это опасно, какие шансы вылезти из этого долгового ярма и вообще нужно ли это на самом деле правительству стран-заемщиков, - попробуем вместе расставить все точки над iв сегодняшнем материале.

Для более детального понимания сути вопроса правильнее начать с самого определения государственного долга. Это результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. На самом деле, это понятие насколько шире и имеет под своим пониманием дополнительную смысловую нагрузку, к которой мы вернёмся несколько позже. Вообще, принято считать, что госдолг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков. При рассмотрении государственного долга, как правило, не учитываются встречные требования этого государства к другим, то есть задолженность других государств или физических и юридических лиц этому государству не рассматривается. Также не учитываются обязательства государства в сфере социального и пенсионного обеспечений. Размер государственного долга выражается в национальной валюте или её эквиваленте в любой другой валюте.



На самом деле, для более объективного понимания, госдолг указывается в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Поэтому в этом формате можно увидеть реальную картинку, которая происходит в стране, а не какие-то конкретные числовые показатели в триллионах долларов



А речь здесь вот о чем. Представим, что Вы – руководитель среднего звена с заработной платой в двести тысяч рублей в месяц. И Вы решаете взять себе в ипотеку квартиру стоимостью четыре миллиона рублей. Ваш приятель работает слесарем на заводе и получает пятьдесят тысяч рублей в месяц. И вот он решает взять квартиру в ипотеку, стоимостью два миллиона рублей. При условии, что Вы с Вашим приятелем возьмете кредит на покупку недвижимости с одинаковой процентной ставкой, Вы все равно в два раза быстрее его выплатите при равномерном распределении расходов от уровня Ваших доходов. Связано это с тем, что хоть и стоит Ваша квартира дороже в два раза, но зарабатываете Вы больше в целых четыре. Поэтому, соответственно, через несколько лет Вы сможете уже с таким же успехом закрыть одну ипотеку и купить себе еще одну квартиру в новостройке, после сдачи которой Вы сможете сдавать её в аренду, оплатить остаток ипотеки и получать пассивный доход. А Ваш приятель всё это время еще будет выплачивать копейки за свою недорогую квартиру и еле-еле сводить концы с концами.

Вот, если коротко и грубо, суть того как работают экономики развитых стран с большим государственным долгом. Те, кто много зарабатывают – много тратят и богатеют. Те, кто зарабатывает мало – просто существуют. Здесь, конечно, очень большую роль могут играть такие вещи как коррупция, бюрократия и неэффективный менеджмент страны, но это тема для отдельного материала, которую мы разберем несколько позже. Пока вернемся к более подробному рассмотрению определения.

Также госдолг дифференцируется по следующим параметрам. Когда в роли кредиторов выступают непосредственно резиденты субъекта-заёмщика, то долг называется внутренним. Это могут быть обязательства по государственным ценным бумагам, гарантии государства под ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами, кредиты, выданные государству банками и другими кредиторами и невыплаченные физическим и юридическим лицам компенсации.

Если же государственный долг имеет место перед другими государствами, международными организациями и другими субъектами международного права, то в таком случае он называется внешним. В данном случае это практически аналогичные кредитные обязательства, только перед зарубежными кредиторами.

Помимо этого, есть еще несколько видов государственного долга, на которые следует обратить внимание. Валовой внутренний долг — долг образуется внутри каждой страны как сумма взаимной задолженности различных секторов экономики. Он имеет свою структуру и складывается из следующих элементов: государственный внутренний долг, долги корпоративного сектора, долг населения.

Консолидированный государственный долг — формируется путем продления срока действия кратко- и среднесрочных займов или путем объединения (унификации) ранее выпущенных средне- и краткосрочных займов в один долгосрочный заем. Таким образом, формируется консолидированный долг как часть общей суммы государственной задолженности в результате выпуска долгосрочных займов.

Краткосрочный государственный долг — это сумма всех долгов, имеющих первоначальное погашение в течение одного года или меньше, и проценты просрочки по долгосрочным долгам.

Валовой государственный долг — это сумма всех внутренних и внешних обязательств государства с процентами. Она, как правило, выражается в процентном отношении к ВВП страны.

Так вот, возвращаясь к той дополнительной смысловой нагрузке, о которой шла речь в начале материала, у многих международных экспертов складывается четкая позиция, что увеличение госдолга крайне плохо влияет на развитие страны. И, в зависимости от того, под каким углом на это смотреть, мы сможем сделать вывод о том насколько это утверждение верно/



Если, например, государство берет миллиард долларов под один процент годовых, а прирост ВВП в стране составляет три процента, то такой государственный долг не является обузой для государства, оно может его обслуживать да и плюс ко всему, это крайне положительно влияет на экономику



Представьте, что есть страна «Х» с прекрасными плодородными десятками гектаров земли. И эти гектары пустуют и люди сидят без работы. Но вот приходит предприниматель, которому государство выделило один миллиард долларов на строительство крупного аграрного холдинга. Мало того, что на этих гектарах теперь начато крупномасштабное производство сельскохозяйственной продукции, так еще и обеспечены работой сотни людей, которые также тратят свои заработные платы внутри экономики страны. А деньги, которые приносит агрохолдинг идут на выплату инвестиций, а также укрепление экономики страны, в том числе за счет экспорта той же сельскохозяйственной продукции. В итоге, предприятие вырастает, выплачивает суммы по займу и начинает поднимать своей выручкой экономику страны Х.



Теперь представьте, что таких холдингов создали не один, а десять. И в разных областях экономики. А теперь представьте, если бы этих холдингов не было… И во многих странах с низким государственным долгом их попросту и нет. У самих стран нет денег на подобные инвестиции, также как и соседние страны не желают вкладывать свои средства в экономики других стран



Это также является одной из причин почему у такой страны как наша или, скажем, Афганистан, низкий показатель государственного долга. Да просто потому, что иностранные инвесторы просто не хотят вкладывать свои деньги в те страны, где они попросту могут их потерять. Какова вероятность того, что завод, построенный на деньги иностранного инвестора в России через несколько лет уйдет в банкротство? Критично большая!

И связано это всё с тем же уровнем коррупции, забюрократизированности и незащищенности бизнеса, а также малым участием государства в развитии производств. Точно также, например, во многих Африканских странах. Эти деньги разворуют еще до того, как первый кирпич ляжет в фундамент какого-либо производства. А если в стране нет денег, то и откуда взяться развитию? Важно добавить, что именно на подобные вещи направлены западные санкции, и, к сожалению, они работают.

Тем не менее, будем верить, что когда-то темные времена для нашей страны закончатся и, наконец, настанет то светлое будущее, которое нам уже два десятилетия так усердно пророчат.