Си Цзиньпинь призвал готовиться к войне. Уж не с Россией ли?

Разбираемся, с кем на самом деле собираются воевать китайцы

Глава Коммунистической партии Китай Си Цзиньпинь призвал военнослужащих китайской армии готовиться к войне. Заявление прозвучало во время посещения китайской военной базы в провинции Гуандун. Ну, казалось бы, что ещё может сказать военным их главнокомандующий? К чему им ещё готовиться-то, как не к войне, раз они в армии?

Но мы прекрасно понимаем: когда глава второй державы мира говорит перед камерами такое, значит, это «ж-ж-ж» неспроста. Разбираемся, кто конечный адресат заявления Си Цзиньпина, и к какой войне так усиленно готовят китайскую армию.

Что именно сказал Си

«Вы должны сосредоточить все мысли и силы на подготовку к войне и сохранять состояние повышенной боеготовности», - приводит слова Си Цзиньпина информагенство Синьхуа



Слова были адресованы морским пехотинцам трёх общевойсковых бригад, расквартированных в Гуандуне (всего их – шесть, и ещё две – бригады специального назначения). Китайский лидер также отметил, что морская пехота — элитное подразделение, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы государства за рубежом.

Нам-то стоит напрягаться?

В России к подобным заявлениям всегда относятся крайне настороженно. Нет, безусловно, на самом высшем уровне у нас с Китаем – мир и сладкая жвачка. Однако нет-нет, да начнут какие-нибудь эксперты мягко подталкивать к мысли, что дружить с Китаем следует крайне осторожно. Мол, мы ни на что не намекаем, но смотрите в оба.

Действительно, Китай – наш друг и товарищ. Но во многом вынужденный: искать сближения с Поднебесной Россия стала в противовес ухудшению отношений со странами Запада и в первую очередь с США. А теперь ещё и у китайцев с США не ладится – значит, сам Бог велел дружить против.

Тем не менее, не стоит забывать, что мы сотрудничаем с Китаем лишь с конца 80-х – начала 90-х, из них активно – только с 2014 года, когда случилась Крымская весна. До этого отношения между Москвой и Пекином были, мягко говоря, напряжённые, и даже прямые военные столкновения имели место быть, и кроме как соперника, Китай в СССР никак не воспринимали – что во многом находит своё отражение и в речах нынешних экспертов по российско-китайским отношениям.

What China wants

Стоит обратить своё внимание на очень важную деталь. Си Цзиньпинь обращался к морской пехоте. А на море России и Китаю делить особенно-то и нечего. Все апокалиптические сценарии, в которых мы воюем с Китаем, начинаются с занесённого над китайско-российской границей сапога китайского солдата, точнее, почти миллиарда пар китайских сапог. И граница эта вообще-то сухопутная, целых 4200 километров.

Действительно, Китаю за последние годы удалось создать по-настоящему мощную армию. Да, во многом китайцы проапгрейдили свои вооружённые силы за наш счёт, но это тема для отдельного большого разговора. Сейчас для нас важно, что в последние несколько лет Китай взял курс на сокращение сухопутного контингента, и на увеличение морского. И в свете этого в недавнем заявлении Си Цзиньпина начинают проявляться вполне конкретные адресаты.

У поднебесной в анамнезе давний спор с Тайванем, трения с Японией из-за нескольких островов, конфликты со всеми соседями по Южно-Китайскому морю, но главное – адресат №1, который с недавних пор открыто, во всех сопутствующих документах, провозглашает Китай военным противником



Как вы догадались, речь идёт о США. Сейчас отношения Пекина и Вашингтона переживают не лучшие времена, и это ещё мягко сказано. Будто было мало торговых войн, так ещё и Дональд Трамп полон решимости привлечь Китай к ответу за эпидемию коронавируса – мол, это вы его в лаборатории специально создали, чтобы подорвать нашу обороноспособность, посеять хаос в мире, и тому подобное.

Именно поэтому Китай и увеличил количество подразделений морских пехотинцев, с трёх до восьми. И вообще, позиционирует себя как морская держава в первую очередь. Но есть ещё одна важная деталь: полноценную войну Китая с США мы если где и увидим, то разве что на каком-нибудь стриминговом сервисе в остросюжетном сериале. Действительность такова, что сейчас преимущества дают не авианосцы и пехотинцы, а технологии. С этим у Китая пока дела не очень, но это пока: они очень быстро учатся у своих потенциальных противников, и СССР тому яркий пример.

К заявлению Си Цзиньпина в Вашингтоне, конечно, очень внимательно прислушались. Но что-то подсказывает: там предпочли бы, чтобы с Китаем воевала Россия. Так что тоже будем, в свою очередь, самым внимательнейшим образом слушать всех.