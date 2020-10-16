BepiColombo совершил первый из двух облетов Венеры на пути к Меркурию

BepiColombo © ESA / ATG

Космический зонд ESA и JAXA BepiColombo успешно завершил первый из двух запланированных облетов Венеры.

Вчера в 03:58 по Гринвичу космический аппарат приблизился к поверхности планеты в пределах 10 720 км в ходе так называемого маневра рогатки в рамках своего семилетнего путешествия к Меркурию.

Во время облета две из трех камер на зонде были включены за 20 часов до близкого пролета и прислали изображения в центр управления полетом в Дармштадте, Германия, через 15 минут после пролета.

Между тем, семь из 11 научных инструментов и радиационный монитор на Европейском планетарном орбитальном аппарате и пять датчиков на японском магнитосферном орбитальном аппарате собрали данные о планете и ее плотной атмосфере из углекислого газа.

Облет также позволил BepiColombo провести одновременные наблюдения с помощью климатического орбитального аппарата JAXA Akatsuki Venus Climate Orbiter и его околоземной обсерватории Spectroscopic Planet Observatory, а также наземных станций.

Запущенный 20 октября 2018 года, BepiColombo должен выйти на орбиту вокруг планеты Меркурий в 2025 году.

Для этого космический аппарат должен совершить в общей сложности девять планетарных облетов с помощью гравитационных маневров. Первый пролет был от Земли 10 апреля 2020 года, а за сегодняшним пролетом последует второй облет Венеры 10 августа 2021 года, когда зонд пройдет в пределах 550 км от планеты, а затем совершит еще шесть пролетов над Меркурием, прежде чем выйти на окончательную орбиту. Эти пролеты дополняются тягой ионных двигателей корабля.

После первого пролет BepiColombo выполнит обычную коррекцию траектории, а затем включит двигатели в мае 2021 года. Первый пролет Меркурия запланирован на октябрь 2021 года, когда зонд пройдет в пределах 200 км от планеты.

Когда миссия завершится в 2025 году, два космических корабля, составляющие BepiColombo, отстыкуются друг от друга и станут лететь независимо.

«После успешного пролета Земли, где наши инструменты работали даже лучше, чем ожидалось, мы с нетерпением ждем того, что выйдет из облета Венеры», – говорит Йоханнес Бенкофф, научный сотрудник проекта BepiColombo ЕКА.

Инфографика пролета Венеры – ESA / BepiColombo / MTM

«Нам придется набраться терпения, пока наши специалисты по Венере внимательно изучат данные, но мы надеемся, что сможем предоставить некоторые профили температуры и плотности атмосферы, информацию о химическом составе и облачном покрове, а также о взаимодействии магнитной среды между солнце и Венерой. Но мы скорее ожидаем больше результатов в следующем году, чем сейчас, учитывая меньшее расстояние пролета, так что следите за этим».

Источник: ESA