» » BepiColombo совершил первый из двух облетов Венеры на пути к Меркурию

BepiColombo совершил первый из двух облетов Венеры на пути к Меркурию

BepiColombo совершил первый из двух облетов Венеры на пути к Меркурию
BepiColombo © ESA / ATG

Космический зонд ESA и JAXA BepiColombo успешно завершил первый из двух запланированных облетов Венеры.

Вчера в 03:58 по Гринвичу космический аппарат приблизился к поверхности планеты в пределах 10 720 км в ходе так называемого маневра рогатки в рамках своего семилетнего путешествия к Меркурию.

Во время облета две из трех камер на зонде были включены за 20 часов до близкого пролета и прислали изображения в центр управления полетом в Дармштадте, Германия, через 15 минут после пролета.

Между тем, семь из 11 научных инструментов и радиационный монитор на Европейском планетарном орбитальном аппарате и пять датчиков на японском магнитосферном орбитальном аппарате собрали данные о планете и ее плотной атмосфере из углекислого газа.

Облет также позволил BepiColombo провести одновременные наблюдения с помощью климатического орбитального аппарата JAXA Akatsuki Venus Climate Orbiter и его околоземной обсерватории Spectroscopic Planet Observatory, а также наземных станций.

 

BepiColombo совершил первый из двух облетов Венеры на пути к Меркурию

 

Запущенный 20 октября 2018 года, BepiColombo должен выйти на орбиту вокруг планеты Меркурий в 2025 году.

Для этого космический аппарат должен совершить в общей сложности девять планетарных облетов с помощью гравитационных маневров. Первый пролет был от Земли 10 апреля 2020 года, а за сегодняшним пролетом последует второй облет Венеры 10 августа 2021 года, когда зонд пройдет в пределах 550 км от планеты, а затем совершит еще шесть пролетов над Меркурием, прежде чем выйти на окончательную орбиту. Эти пролеты дополняются тягой ионных двигателей корабля.

После первого пролет BepiColombo выполнит обычную коррекцию траектории, а затем включит двигатели в мае 2021 года. Первый пролет Меркурия запланирован на октябрь 2021 года, когда зонд пройдет в пределах 200 км от планеты.

Когда миссия завершится в 2025 году, два космических корабля, составляющие BepiColombo, отстыкуются друг от друга и станут лететь независимо.

«После успешного пролета Земли, где наши инструменты работали даже лучше, чем ожидалось, мы с нетерпением ждем того, что выйдет из облета Венеры», – говорит Йоханнес Бенкофф, научный сотрудник проекта BepiColombo ЕКА.

BepiColombo совершил первый из двух облетов Венеры на пути к Меркурию
Инфографика пролета Венеры – ESA / BepiColombo / MTM

«Нам придется набраться терпения, пока наши специалисты по Венере внимательно изучат данные, но мы надеемся, что сможем предоставить некоторые профили температуры и плотности атмосферы, информацию о химическом составе и облачном покрове, а также о взаимодействии магнитной среды между солнце и Венерой. Но мы скорее ожидаем больше результатов в следующем году, чем сейчас, учитывая меньшее расстояние пролета, так что следите за этим».

Источник: ESA

16 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Луна раньше была у Венеры
Непознанное

Луна раньше была у Венеры

На сегодняшний день самая популярная теория появления Луны говорит о том, что очень давно от Земли откололся кусок, который и стал Луной.Именно эта версия собирает наибольшее количество сторонников,
Укромные места Венеры
Непознанное

Укромные места Венеры

Космический аппарат приступил к изучению поверхности Луны
Непознанное

Космический аппарат приступил к изучению поверхности Луны

По поступившей информации космический аппарат LADEE недавно вышел на орбиту вокруг Луны и приступил к сбору научных данных. Сейчас аппарат движется по орбите с высотой от 12 до 60 км. Именно эта
Шесть астероидов пройдут на безопасном расстоянии от Земли в 2027-2029 годах
Непознанное

Шесть астероидов пройдут на безопасном расстоянии от Земли в 2027-2029 годах

Древняя Венера могла стать непригодной для жизни из-за своих океанов
Непознанное

Древняя Венера могла стать непригодной для жизни из-за своих океанов

Марсианские экспедиции от Илона Маска
Непознанное

Марсианские экспедиции от Илона Маска

Еще шесть-семь лет назад оптимистичные планы Илона Маска трудно было воспринимать серьезно. Однако сегодня это ведущая космическая компания, которая ежегодно отправляет в космос ракеты, опережая
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Время эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клиномКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКосмический мусор чуть не повредил МКС. Как все обошлось?


Свежие Статьи
Аэрогель из ананасов поможет дольше хранить ананасы, и не только их

Аэрогель из ананасов поможет дольше хранить ананасы, и не только их

Как мы чувствуем мочевой пузырь

Как мы чувствуем мочевой пузырь

Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов

Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+