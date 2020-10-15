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Дело о сгоревших сигарах

Дело о сгоревших сигарах




Эта история вполне могла бы показаться шуткой, если бы не гарантии известной адвокатской конторы Edward Poll & Associates в ее подлинности. Некий адвокат из города Шарлотт, штат Северная Каролина, приобретя коробку дорогих коллекционных сигар, застраховал каждую из них от всевозможных несчастий, в том числе и от пожара. А через месяц, выкурив их все, попросил страховую компанию выплатить страховку. В заявлении на получение страховки адвокат, имя которого не разглашается, указал, что все 24 сигары были уничтожены в «серии пожаров небольшой силы». Разобравшись в существе дела, компания платить, разумеется, отказалась: по ее мнению, сигары были использованы надлежащим образом. Возмущенный адвокат подал на страховщиков в суд.


Суд признал иск достойным удовлетворения. По словам судьи, исковые требования, конечно, дурацкие. Но компания не позаботилась оговорить, что она считает пожаром, а что — естественным употреблением сигары, значит, она обязана выплатить страховку. Не желая тратить время и деньги на обжалование приговора, страховщики заплатили адвокату. Но история на этом не закончилась. Через несколько дней компания добилась ареста адвоката по обвинению в умышленном поджоге застрахованного имущества. Воспользовавшись материалами проигранного дела, компания доказала, что подсудимый виновен в 24 умышленных поджогах. За каждый случай ему дали по одному году.


По материалам: Коммерсант Власть
15 октябрь 2020 /
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