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Порядок действий при обнаружении атак на сайт

Проблема DDoS-атак по-прежнему остается актуальной для всех без исключения владельцев интернет-ресурсов. В результате этих атак резко увеличивается объем потребления ресурсов сервера, что впоследствии приводит к недоступности сайта. В такой ситуации проблему необходимо решать немедленно.

ддос атаки

Как противостоять DDoS-атакам

Прежде чем описать алгоритм действий при выявлении угроз, необходимо рассказать о том, что существует эффективная защита от DDoS атак, позволяющая предотвратить действия интернет-злоумышленников. Во-первых, для смягчения угроз хакерских атак необходимо использовать сильные средства аутентификации. Примером такого средства являются однократные пароли. Во-вторых, для защиты от хакеров используется коммутируемая инфраструктура. Она позволяет существенно снизить остроту угроз DDoS-атак. В-третьих, актуальным способом защиты является криптография. Она защищает канал от перехвата путем шифрования.

Угроза DDoS-атак также может быть заметно снижена путем:

  • использования функции анти-DDoS на межсетевых экранах и маршрутизаторах;
  • ограничения объема трафика;
  • блокирования IP-адресов;
  • грамотного системного администрирования.

ddos

Алгоритм действий при возникновении DDoS-атаки

При выявлении DDoS-атак в первую очередь нужно подключить дополнительный IP-адрес. За счет этого обеспечивается частичное снижение влияния следующих атак. Для подключения дополнительного IP необходимо обратиться в техподдержку хостинг-провайдера. Далее нужно воспользоваться сервисом фильтрации трафика с применением проксирования.

Выполнив все необходимые защитные действия, можно приступить к определению причин и источников атак на сайт. Учитывая, что для осуществления ДДоС-атаки нужны довольно-таки серьезные ресурсы, они никогда не проводятся просто так. Чаще всего хакеры мотивированы социально-экономическими целями. Это может быть шантаж, месть, конкурентная борьба и т.д. ДДоС-атака может возникнуть и из-за организационно-технических просчетов (неготовности ресурса к всплеску популярности и увеличению количества пользователей).

При выявлении ДДоС-атак также важно помнить о том, что подобные действия хакеров являются преступлением. Поэтому для обеспечения защиты сайта следует обязательно обратиться в правоохранительные органы по месту жительства. Уполномоченные органы смогут сделать соответствующий запрос хостеру, который обязан предоставить все имеющиеся сведения об атаке. На основании этих данных могут быть определены преступники, которые затем будут наказаны в соответствии с нормами российского законодательства.

15 октябрь 2020 /
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