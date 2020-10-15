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Творческий путь группы Dabro

Создателями этого творческого тандема являются два брата. Молодые, жизнерадостные, талантливые и позитивные люди, родились в семье музыкантов. Иван и Михаил имеют небольшую разницу в возрасте, что позволяет им прекрасно работать, без каких-либо возрастных расхождений. Одни интересы, единые увлечения породили желание воплотить свои врождённые дары.

В названии словно сплетено два смысла «Да» и «Bro», в переводе на русский трактуется как да, брат. С другой стороны, есть посыл к добру, с заменой одной буквы. Добро, брат, вот основная, идейная направленность темы.

Стиль коллектива

Жанр танцевальной музыки, идеально подходит для ночных клубов, дружеских посиделок и пляжных вечеринок. В своём имидже парни придерживаются непринуждённого образа дворовых ребят. Простая, но в то же время модная одежда, не стесняющая движений и гармоничность в атрибутике, сделали молодых людей кумирами многих подростков.

Творчество группы

Браться не сразу дали такое название группе, да и жанровое направление было иным. Изначально предполагалось, что они будут исполнителями реп направления. Первые композиции были записаны вне студии. Начало деятельности датируется 2009 годом, тогда дуэт пребывал в поиске.

Вокальное направление сменилось в 2013 году, тогда же изменилось и название. Именно в данном амплуа им удалось достигнуть наивысшей популярности. Толчком к этому явилась песня «Ты мой сон», которая стала лидером среди ТОПОВЫХ песен того года.

Вскоре коллективу удаётся записать свой дебютный альбом «Включай», и уже через год серия песен под общим названием пластинки «Наше время». В 2020 году они выпускают песню «Юность», которая молниеносно взлетает на первые строчки всех хит парадов.

Творческий акцент во всех работах парней делается на проблемы поколения. Чем живёт современная молодёжь, как общается, какие чувства им присущи – это основная идея и главная смысловая нагрузка всех произведений.

Всё творчество имеет смысл и не создаётся просто так. Так и в этом случае, браться ЗАСИДКЕВИЧ, тщательно продумывают каждую новую композицию, чтобы она не стала бессмысленным посылом к подрастающему поколению, а несла идею, цель, смысл.

Помимо пения

Ребята не ограничиваются пением. В 2014 году они создали свою передачу, которую ведут по сей день. Этот контент также наполнен актуальными темами, волнующими современных парней и девушек. Авторская программа набирает большие просмотры и имеет успех среди зрителей.

Иван и Михаил уникально похожи между собой, простые в общении, не зазнавшиеся парни, близкие к народу. Коллектив полюбился своей искренностью, доброжелательность, ну и конечно, грамотными песнями и красивыми голосами.

При поддержке – https://text-pesni-perevod.ru/

15 октябрь 2020 /
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