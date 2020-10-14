Названа дата запуска российско-европейской миссии ExoMars

В Европейском космическом агентстве опубликовали дату запуска российско-европейской миссии ExoMars. Согласно данным размещенным на сайте агентства запуск ракеты-носителя Протон-М состоится 20 сентября 2022 года в 17:10 по Мск. При необходимости запуск может быть отложен до завершения пускового окна, которое продлится до 1 октября 2022 года. Совершить посадку спускаемого модуля на Марс планируется через 9 месяцев полета — 10 июня 2023 года.

Напомним что изначально запуск был запланирован на 2020 год, но из-за сложной эпидемиологической обстановке в мире и необходимостью доработки программного обеспечения и оборудования, запуск решено было отложить.