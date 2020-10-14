Токующий глухарь

На фото запечатлен самец глухаря (Tetrao urogallus) во время токования: хвост поднят и распущен веером, голова задрана кверху, концы крыльев опущены — птица исполняет брачную трель. Ток глухарей — это таинственное действо, наполненное неизменными ритуалами.

Зима еще не кончилась, как вдруг во время кормежки один из самцов, опустив крылья к земле, начинает чертить на снегу узоры. День за днем возбуждение в стае нарастает, и вот уже чертят узоры несколько самцов. Раз за разом птицы всё чаще летают к токовищу, роль которого выполняет какое-то открытое место — например, болото или сфагновая поляна посреди леса. Там они с вечера сидят на деревьях и ждут подходящего момента.

Глухарь токует на ветке ели. фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, февраль 2020 года

В один из дней к токовищу прилетают самки, державшиеся до этого обособленно. С первыми признаками рассвета самцы в демонстративном полете (расставив широко крылья и распушив хвост) слетают со своих деревьев на землю и начинают представление. Спустившись с деревьев, каждый самец располагается на своем токовом участке, и именно в это время границы (радиусом около 40 метров) соблюдаются крайне строго. Во время разборок одна из птиц может получить смертельные травмы: самцы бьют друг друга мощными крыльями, хватают за шею клювом, топчут лапами.

Cамцы распускают хвосты, задирают головы и начинают раз за разом повторять свою короткую песню (послушайте здесь) из двух частей — «щелканья» (трель из двойных щелчков «тк-тк») и «скрежетания», или «точения», когда глухарь издает звонкие и шипящие звуки, чем-то похожие на радиопомехи. Во время второй части, длящейся 3–4 секунды, глухарь не реагирует на внешние звуки. Этой черте птица и обязана своим названием, а также популярностью у охотников.

Самки выбирают самых приглянувшихся самцов, спариваются и с первыми лучами солнца улетают. Самцы еще некоторое время токуют в одиночестве, иногда до 9–10 часов утра. После того как самки перестают посещать ток, самцы собираются там еще в течение 3–4 недель, но активность токования снижается с каждым днем.

Токовая поза самца: голова задрана, борода распушена. фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, февраль 2020 года

Самцы глухарей полигамны, спариваются с несколькими самками, в воспитании потомства участия не принимают. Поэтому половой диморфизм у них ярко выражен. Самки имеют защитный окрас: они охристо-коричневые, целиком пестрые.

Самка глухаря не может похвастаться ярким оперением. фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, февраль 2020 года

Самцы же удивительно красивы: у них черное как смоль оперение, переходящее в коричневое на крыльях, грудь переливается изумрудным металлическим блеском, область под клювом украшена бородой из заостренных перьев, над глазами — крупные ярко-алые брови. Завершает картину распушенный как у павлина хвост, с широкими черными перьями в крап.

Детали оперения самца глухаря. Справа видно подхвостье из перьев с белыми кончиками. фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, февраль 2020 года

Самцы не только ярче, но и крупнее самок: они могут весить до 6,5 кг (разброс 3,3–6,5 кг) при длине тела 83–90 см. Самки весят 1,5–2,5 кг, длина тела 54–60 см. При таком весе полет птицы тяжелый, не маневренный: при взлете она старается взлететь над кронами деревьев, иначе будет задевать стволы и ветки краями крыльев.

Оба пола могут похвастаться идеальными для передвижения по снегу лапами: по бокам пальцев имеется два ряда чешуек и наростов, которые помогают птицам распределять свой вес на рыхлом снегу и не проваливаться.

Пальцы с роговыми наростами — идеальное приспособление для передвижения по рыхлому снегу. фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, февраль 2020 года

Ареал глухаря охватывает зону тайги Евразии от самых западных ее окраин и примерно до 120° восточной долготы. Северная граница в общем совпадает с северной границей сплошной тайги. На всех этих территориях можно встретить внешне похожих, но всё же чуть отличающихся особей. На основе различий морфологии и поведения исторически выделяли 12 подвидов глухарей, однако данные генетического анализа ставят такое разделение под сомнение.

Глухари предпочитают жить среди сосен, так как сосновая хвоя — их основной кормовой ресурс. Чтобы переварить такую жесткую пищу, они глотают мелкие камешки-гастролиты, которые как жернова работают в их зобе, помогая перетирать хвоинки (см. Литофагия: причины феномена). В летнее время в рацион добавляются ягоды (в основном черника), реже улитки, кузнечики, иногда даже ящерицы, но в общей массе эти виды корма составляют не более 10%. В регионах с небольшими популяциями сосны глухарь может перейти на питание другими хвойными — кедром, пихтой; редко глухари питаются сережками березы и молодыми шишками ольхи. При таком суровом и однообразном питании растет птица долго: молодые глухари первого года прекращают рост к зиме, летом продолжают набирать массу, менять структуру оперения, всё это время продолжает расти череп. Такой процесс повторяется два года подряд и лишь к третьей осени самец набирает максимальную массу и приобретает взрослое перо. С 2–3-летнего возраста самцы начинают принимать участие в токах. Самки начинают размножаться с годовалого возраста, максимальную массу они набирают к моменту откладки яиц.

Глухари предпочитают жить среди хвойных, так как это их основной кормовой ресурс. фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, февраль 2020 года

Глухари выбирают одни и те же токовища на протяжении многих лет, иногда даже токовища существуют до сотни лет. Этим пользуются ученые, егеря и защитники природы для оценки биоразнообразия участков леса. Так, финские ученые провели исследования, которые доказали, что чем выше плотность популяции глухарей на участке, там более разнообразна на этих участках флора и фауна, так как этим птицам очень важно первозданное состояние леса. Таким образом, в Финляндии глухарь стал зонтичным видом (см. Umbrella species) — его охрана косвенно способствует и защите других видов в среде его обитания. Свободные от глухарей участки передаются в разработку для ведения хозяйственных и промышленных нужд.

фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, февраль 2020 года.

Дарья Остапенко