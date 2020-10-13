Сайдинг для наружной отделки дома

Сайдинг - это материал для внешней отделки зданий и различных строений. Внешне это длинная узкая панель, которая позволяет создавать обшивку, любого размера.

Панели могут имитировать полную деревянную или бревенчатую стену или кирпичную кладку, и прочие природные материалы. Главная особенность сайдинга - простота установки и возможность сделать это своими руками.

Материал удобен в использовании, не требует высокой квалификации установщика. Но в то же время необходима серьёзная предварительная подготовка поверхности стены, так как после установки покрытия какие-либо регулирующие действия будут невозможны.

Фасад, отделанный сайдингом, имеет стильный и элегантный вид, устранены дефекты геометрии стен, создан полностью собранный вид здания. Существует обширный спектр материалов, цветов и фактур, имитирующих различные материалы, как было отмечено выше.

Стоит перечислить следующие его преимущества: