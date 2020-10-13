Сайдинг для наружной отделки дома

Сайдинг - это материал для внешней отделки зданий и
различных строений. Внешне это длинная узкая панель, которая позволяет
создавать обшивку, любого размера.
Панели могут имитировать полную деревянную или бревенчатую стену
или кирпичную кладку, и прочие природные материалы. Главная особенность
сайдинга - простота установки и возможность сделать это своими руками.
Материал удобен в использовании, не требует высокой
квалификации установщика. Но в то же время необходима серьёзная предварительная
подготовка поверхности стены, так как после установки покрытия какие-либо
регулирующие действия будут невозможны.
Фасад, отделанный сайдингом, имеет стильный и элегантный
вид, устранены дефекты геометрии стен, создан полностью собранный вид здания.
Существует обширный спектр материалов, цветов и фактур, имитирующих различные
материалы, как было отмечено выше.
Стоит перечислить следующие его преимущества:
Высокие декоративные показатели.
Огромный спектр цветов, фактур, имитаций типа покрытия.
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