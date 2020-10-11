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Что можно купить на Amazon

Амазон – это крупнейший онлайн-магазин. Ежедневно компания обрабатывает миллионы заказов. Огромный ассортимент разноплановой продукции привлекает не только жителей Америки. Россияне также с удовольствием устраивают шопинг на сайте. Низкая стоимость, миллионы товаров и быстрая доставка – основные преимущества. Доставка с Амазона в Россию у многих вызывает сомнения. Покупатели переживают, что посылка затеряется и не доедет до них. Но если действовать через компанию-посредника, можно избежать множества трудностей. Американские службы доставки обработают заказ и направят его в Россию. Затем до пункта назначения посылку будет доставлять Почта России. Таким образом, доставка со Штатов может занять около двух месяцев. Но если воспользоваться помощью специализированной фирмы, можно гораздо быстрее получить посылку.

Заказать с Амазона в Россию

На Амазоне официально зарегистрировано более двух миллионов продавцов. Категории товаров и позиции непрерывно расширяются и пополняются новинками. На Amazon можно приобрести абсолютно любой товар. Не стоит забывать и о программах лояльности. Благодаря им покупатели получают возможность экономить. Здесь можно заказать фирменную продукцию со скидкой до 80%. Россияне предпочитают покупать на Амазоне различные устройства. Стоимость гаджетов в США гораздо ниже, чем в магазинах РФ. Оригинальные смартфоны, мощные ноутбуки и масса других товаров ждут своих покупателей. Можно приобрести восстановленное устройство. Оно обойдется дешевле. Это безопасная покупка, поскольку продавец провел двойную проверку. Товары категории «Used» обойдутся покупателям еще дешевле.

Второе место по популярности занимает категория одежда. На Амазоне представлена одежда, обувь и аксессуары от самых известных производителей. Брендовую одежду здесь можно приобрести с отличной скидкой. Чтобы сориентироваться в столь богатом ассортименте, воспользуйтесь поиском и фильтрами на сайте. В обувном отделе можно найти массу интересных моделей для каждого члена семьи. Не стоит забывать о дешевых сумках и рюкзаках. В каталоге представлены тысячи моделей.

Доставка в Россию с Amazon

Гораздо проще оформлять заказы и получать посылки через посредников. Покупателю не придется самостоятельно налаживать контакты с продавцом и выбирать способы доставки. Посредник предоставляет адрес собственного склада, куда будут отправляться все заказы покупателя. В таком случае доставка обойдется недорого и займет максимум пару недель.

11 октябрь 2020 /
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