» » Скрытые функции айфона

Скрытые функции айфона

Большинство пользователей айфонов даже не догадываются о десятках скрытых функций и «фишек» этого устройства. Между тем, эти функции могут сэкономить время пользователя и упростить процесс работы с гаджетом.

секретные фишки айфона

Управление посредством поворотов головы

Эта «фишка» создана специально для людей с ограниченными физическими возможностями. Она предоставляет возможность управлять гаджетом при наличии проблем с мелкой моторикой. Для активации этой функции нужно перейти в настройки и поочередно выбрать пункты «Универсальный доступ» и «Виртуальный контроллер». После этого в разделе «Переключатели» необходимо добавить новый способ управления гаджетом. Это можно сделать путем включения камеры и указания требуемого жеста (например, движения головой вправо). Данный жест должен соответствовать определенной функции (например, запуску браузера).

Быстрая перезагрузка

Проблемы с работой айфонов возникают редко. Но если они возникают, многие пользователи ошибочно думают, что теперь им нужно искать сервисный центр, в котором можно сделать ремонт iPhone в Уфе. Однако зачастую зависания айфонов не имеют системный характер. В таком случае проблему можно решить путем функции «экстренная перезагрузка». Для этого достаточно одновременно зажать клавиши «Включение» и «Домой». 10 секунд удержания этих клавиш достаточно для запуска быстрой перезагрузки.

Siri может разговаривать и мужским голосом

Существует стереотип, что помощник Сири разговаривает исключительно женским голосом. Однако это не так. В настройках айфона пользователь может без проблем поменять пол голосового помощника.

Быстрый набор последнего номера

В приложении «Телефон» пользователям доступна возможность моментально перезвонить последнему контакту. Для этого необходимо дважды нажать на кнопку вызова. В результате этого действия айфон моментально позвонит по последнему исходящему номеру.

Встроенный шагомер

Также мало кто знает, что в стандартном приложении «Здоровье» есть встроенный шагомер, использующий сопроцессор мобильного устройства для подсчета пройденных шагов. Также немногие знают о том, что в этом приложении можно удобно хранить всю информацию, касающуюся здоровья пользователя. К тому же в приложении «Здоровье» предусмотрена возможность сбора данных с других программ, установленных на смартфоне.

секреты айфона

Световые уведомления

Айфон может информировать о новых сообщениях не только посредством текстовых уведомлений, вибрации или звукового сигнала. Для этого могут использоваться и световые уведомления. Эта функция особенно актуальна для применения в темное время суток или беззвучном режиме.

11 октябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Особенности и преимущества push уведомлений
Хочу все знать

Особенности и преимущества push уведомлений

Push-уведомления - это всплывающие сообщения в окнах браузера или на экране смартфонов, предоставляющие пользователям различную информацию - о скидках, новых товарах и прочих услугах.
Преимущества ремонта айфонов в сервисном центре
Хочу все знать

Преимущества ремонта айфонов в сервисном центре

Ремонтный сервисный центр Apple предлагает высококачественные услуги, основанные на углубленном изучении технологий этого бренда.
Компания DiDi - возможность выгодно купить айфон в Киеве и Iphone XS
Хочу все знать

Компания DiDi - возможность выгодно купить айфон в Киеве и Iphone XS

Бренд Apple известен во всем мире благодаря созданию уникальных технологий, которые применяются в процессе производства различных гаджетов. 
Ремонт iPhone 5s в Вологде в проверенном сервисном центре Pedant
Хочу все знать

Ремонт iPhone 5s в Вологде в проверенном сервисном центре Pedant

Сложно оградить любимый пятый айфон от поломок. Ведь он может совершенно случайно слететь со ступеней, попасть в воду, или собака сгрызла.
Секреты смартфонов Android
Хочу все знать

Секреты смартфонов Android

Счастливые обладатели смартфонов Android наверняка уже изучили множество его функций, но вряд ли абсолютно все. Поэтому не помешает ещё раз «пройтись» по основным преимуществам такого
7 скрытых функций компьютерной мыши
Хочу все знать

7 скрытых функций компьютерной мыши

Клавиатура и мышь являются уже настолько привычными вещами в нашей жизни, что кажется тут уж точно нас не могут подстерегать никакие сюрпризы. Тем не менее, бывает что и совершенно привычные продукты
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Время эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Уродливая герцогиня и сомнения Джеймса ПеджетаКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойПочему птицы летают клином


Свежие Статьи
Как разговаривать с котами и кошками? Ученые нашли ответ

Как разговаривать с котами и кошками? Ученые нашли ответ

Как искусственные яйца черепах помогают ловить преступников?

Как искусственные яйца черепах помогают ловить преступников?

Каким будет мир с населением 10 миллиардов человек?

Каким будет мир с населением 10 миллиардов человек?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+