Скрытые функции айфона

Большинство пользователей айфонов даже не догадываются о десятках скрытых функций и «фишек» этого устройства. Между тем, эти функции могут сэкономить время пользователя и упростить процесс работы с гаджетом.

Управление посредством поворотов головы

Эта «фишка» создана специально для людей с ограниченными физическими возможностями. Она предоставляет возможность управлять гаджетом при наличии проблем с мелкой моторикой. Для активации этой функции нужно перейти в настройки и поочередно выбрать пункты «Универсальный доступ» и «Виртуальный контроллер». После этого в разделе «Переключатели» необходимо добавить новый способ управления гаджетом. Это можно сделать путем включения камеры и указания требуемого жеста (например, движения головой вправо). Данный жест должен соответствовать определенной функции (например, запуску браузера).

Быстрая перезагрузка

Проблемы с работой айфонов возникают редко. Но если они возникают, многие пользователи ошибочно думают, что теперь им нужно искать сервисный центр, в котором можно сделать ремонт iPhone в Уфе. Однако зачастую зависания айфонов не имеют системный характер. В таком случае проблему можно решить путем функции «экстренная перезагрузка». Для этого достаточно одновременно зажать клавиши «Включение» и «Домой». 10 секунд удержания этих клавиш достаточно для запуска быстрой перезагрузки.

Siri может разговаривать и мужским голосом

Существует стереотип, что помощник Сири разговаривает исключительно женским голосом. Однако это не так. В настройках айфона пользователь может без проблем поменять пол голосового помощника.

Быстрый набор последнего номера

В приложении «Телефон» пользователям доступна возможность моментально перезвонить последнему контакту. Для этого необходимо дважды нажать на кнопку вызова. В результате этого действия айфон моментально позвонит по последнему исходящему номеру.

Встроенный шагомер

Также мало кто знает, что в стандартном приложении «Здоровье» есть встроенный шагомер, использующий сопроцессор мобильного устройства для подсчета пройденных шагов. Также немногие знают о том, что в этом приложении можно удобно хранить всю информацию, касающуюся здоровья пользователя. К тому же в приложении «Здоровье» предусмотрена возможность сбора данных с других программ, установленных на смартфоне.

Световые уведомления

Айфон может информировать о новых сообщениях не только посредством текстовых уведомлений, вибрации или звукового сигнала. Для этого могут использоваться и световые уведомления. Эта функция особенно актуальна для применения в темное время суток или беззвучном режиме.