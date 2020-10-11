Основные плюсы мопсов

Мопсы, как никакая другая порода, обладают лучшими качествами. Но прежде чем завести этого четвероногого друга, стоит выяснить плюсы и минусы этой породы. Почитать о них вы можете на https://doge.ru/poroda/mops

Собаки всегда были в моде. Если раньше пробовали покупать больших сторожевых собак, то теперь модно иметь маленького друга, который будет умилять друзей, выделяться необычным видом.

Эта порода нежная и общительная. Стоит сказать, что и мальчики, и девочки породы мопс не очень активны. Любят ласку и спать. Иногда наблюдается повышение активности. Обычно в юном возрасте. Мопс бегает по дому и наводит беспорядок, но это явление редкое и недолговечное.

Девочки этой породы очень добрые и любвеобильные. Они требуют больше внимания, чем самцы, которые не очень требовательны.

Им нужен периодический уход и вкусная еда от хозяина.

Если у человека нет времени, но он очень хочет завести питомца этой породы, то лучше выбрать самца. Ведь самки без внимания хозяина будут тосковать. Это может привести к болезни. К тому же, девочки-мопсы более ранимы, могут ревновать, если хозяин проявляет слишком много внимания к другому человеку.

Как отмечают специалисты портала https://doge.ru/ мопсы - очень умные собаки, и их очень легко дрессировать. Достаточно найти подход и даже самая упрямая собака научится выполнять команды.

Если вы решили расслабиться и полежать на диване, то самка мопса составит вам компанию. С ней вам не будет одиноко. А мальчик будет смотреть, как вы отдыхаете.

Они прекрасно ладят с детьми и терпят все их выходки.

Еще одной яркой особенностью этой породы является то, что радость встречи они демонстрируют танцами, писком, карабканием - желанием, чтобы их взяли на руки, приласкали. Это невероятно отрадно всем владельцам этой породы.

Одна из характеристик самки этой породы заключается в том, что с наступлением материнства она более ласковая и добрая, чем раньше. Она очень внимательна и умеет распознать настроение своего хозяина. Если понимает, что хозяин не в настроении или болен, она ложится рядом с ним и периодически вздыхает.

Самец всегда гуляет с горделивой осанкой. Он не особо носится по улицам, в отличие от самок. Может немного побаловаться и всё.

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