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Роскошный стиль итальянских обоев Decori Carrara

Выбор обоев для любой из комнат в жилище - очень важная задача, так как комфорт помещения будет зависеть от качества и внешних характеристик выбранного материала для стен.

Традиционно обои европейского производства отличаются высоким качеством и эстетичностью. Изделия от итальянского производителя Декори (представленные в магазине обоев в Москве kraska.ru) - один из примеров удачного сочетания качественных характеристик и стоимости.

Благодаря передовым технологиям производства, этот бренд признан одним из самых популярных среди потребителей свыше чем в 80 странах мира, в том числе и наших соотечественников.

Современные обои Decori Carrara производятся на старинной итальянской фабрике, которая на протяжении многих лет подтверждает высокое качество создаваемой продукции.

Специальная технология производства позволяет создавать трёхмерный эффект на каждом полотне. Более того, детали изображения и сама текстура действительно, видны даже тогда, когда вы находитесь на достаточном расстоянии от стены.

Одно из преимуществ этого типа обоев - уникальность и оригинальность дизайна. Элегантный дизайн и узоры на поверхности материалов были созданы всемирно известными модельерами, такими как Valentino, Versace и другими.

Ежегодно выпускается не менее 3 коллекций обоев Decori Carrara, связанных с модными тенденциями и слаженной работой высококвалифицированных специалистов.

Одно из важнейших преимуществ этих настенных полотен перед другими материалами для облицовки - полная экологическая безопасность.

Производители тщательно следят за соблюдением европейских стандартов качества и используют для сырья лишь лучшие материалы.

Все обои этой итальянской марки отличаются воздухопроницаемостью. Этот эффект обусловлен наличием микроскопических пор во внутренней структуре материалов.

При этом сохраняется высокая плотность обоев decori carrara, благодаря чему, процесс наклеивания на любую поверхность становится намного проще.

Примечательно, что изделия этой марки не выгорают, а значит, такие материалы подходят для помещений с любым освещением, а их стойкость цвета и яркость сохранятся надолго.

Если на поверхности появились полосы, очистить материал можно любым способом: такие обои эрисманн сиена, например, не портятся, даже при использовании моющих средств.

11 октябрь 2020 /
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