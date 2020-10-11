Ученые из Японии выяснили: коронавирус выживает на коже до 9 часов

Согласно новому исследованию японских ученых, новый коронавирус может задерживаться на коже человека гораздо дольше, чем вирусы гриппа.

Как бы не хотелось всем нам поскорее забыть о пандемии Covid-19, в обозримом будущем этого не предвидится. Обещанная экспертами вторая волна коронавирусной инфекции уже в разгаре во многих странах мира. Так или иначе, важно понимать, что коронавирус никуда не денется и, по мнению некоторых ученых, будет и дальше разгуливать по планете, становясь причиной временных локдаунов в разных городах мира вплоть до 2022 года (или до того момента, пока большинство жителей планеты не будут вакцинированы). Отметим, что информация о коронавирусе и его поведении с точки зрения того, как он влияет на организм, какие органы может затронуть и как долго способен выживать в воздухе или на поверхностях, является причиной беспокойства исследователей и экспертов с самого начала пандемии. Сегодня ученые продолжают изучать коронавирус SARS-CoV-2 и результаты некоторых исследований весьма тревожные. Так, согласно работе ученых из Префектурного медицинского университета Киото в Японии, коронавирус способен оставаться на коже человека до 9 часов.

коронавирус может жить на коже до 9 часов

Мытье рук является одной из ключевых мер по сокращению распространения коронавирусной инфекции. И мы знаем это с самого начала вспышки. Но для того, чтобы вирусные частицы SARS-Cov-2 погибли, нужно не просто пять секунд споласкивать рук под сточной водой. Эксперты рекомендуют мыть руки не менее шести раз в день в течение не менее 20 секунд, а также использовать спиртосодержащие средства для рук в случае, если раковины поблизости нет. Однако авторы нового исследования полагают, что определили точное время, которое коронавирус может выжить на коже, что, в свою очередь означает, что руки нужно мыть еще дольше.

Как отмечает Live Science, в ходе исследования ученые взяли пробы смыва рук пациентов спустя сутки после их смерти. Это было сделано из-за того, что нанесение высокоинфекционного патогена на кожу живого человека опасно. Полученные результаты показали, что коронавирус может выживать на коже человека примерно 9 часов, что намного дольше, чем вирус гриппа, который, как сообщается, способен выжить на коже человека в течение 1,8 часа. Работа была опубликовано в журнале Oxford Academic in Clinical Infectious Diseases.

«9-часовая выживаемость SARS-CoV-2 на коже человека может увеличить риск контактной передачи инфекции, тем самым ускоряя пандемию. Правильная гигиена рук важна для предотвращения распространения инфекции SARS-CoV-2», — пишут авторы научной работы.



Ученые советуют регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим раствором (в составе санитайзера должно быть не менее 80% этанола)

Как долго коронавирус может выживать на поверхностях?

Согласно отчету Гарвардской Медицинской школы, COVID-19 может выживать на нескольких поверхностях в течение нескольких часов и даже дней. На сегодняшний день количество времени на разных поверхностях составляет:

Четыре часа на меди

2 часа на картоне

До 2-3 дней на пластике и нержавеющей стали

Эксперты Harvard Health советуют, в случае загрязнения поверхности, сначала очистить ее с помощью моющего средства и воды, а затем продезинфицировать. Кроме того, руки рекомендовано мыть не меньше 20 секунд с мылом и водой после после похода в продуктовый магазин или другие места, где вы могли соприкоснуться с зараженными поверхностями.

Может ли коронавирус передаваться воздушно-капельным путем?

Проводятся различные исследования, чтобы понять природу поведения вирусных частиц новой коронавирусной инфекции в воздухе. Многие исследователи полагают, что вирус может распространяться намного легче и быстрее, чем считалось до сих пор, вот почему, помимо социального дистанцирования, рекомендуется постоянно носить маски. вирус путешествует по воздуху и особенно хорошо распространяется в закрытых помещениях.

Так что при следующем походе в магазин помните, что вы не находитесь в безопасности на расстоянии меньше двух метров от потенциально зараженного человека.

Что можно сделать, чтобы уменьшить распространение COVID-19?

Учитывая имеющиеся у нас данные о том, как долго вирус может выживать на разных поверхностях, вот некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы избежать его распространения:

Часто мойте руки, особенно когда выходите из дома или возвращаетесь домой.Используйте спиртосодержащие санитайзеры для рук каждый раз, когда касаетесь чего-либо в общественных местах, например дверных ручек.Почаще дезинфицируйте дверные ручки у себя дома.Не забывайте очищать поверхность смартфона дезинфицирующими салфетками.Выходя из дома, надевайте одежду с длинными рукавами и переодевайтесь сразу после возвращения.Храните грязные вещи отдельно от чистых.Соблюдайте правила социального дистанцирования в общественных местах.Не выходите из дома без маски и перчаток.