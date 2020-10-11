Как древние люди улучшали свои каменные орудия?

Возможно, древние люди использовали огонь не только для приготовления пищи

Сотни лет назад наши далекие предки изготовляли орудия из камня. Сначала они просто искали острые камешки и использовали их в качестве ножей и наконечников копий. Но со временем они становились изобретательнее и научились улучшать орудия, обтачивая камни и делая их острее. Недавно ученым удалось обнаружить доказательства того, что в какой-то период времени древние люди начали улучшать орудия, используя огонь. Более того — для изготовления каждого типа инструмента они нагревали камень строго до определенных температур. Но как нагревание камня может сделать его острее и какая технология помогала нашим предкам определять температуру нагрева? Стоит признать, что это очень сложные вопросы, на которые пока нет точных ответов. Но у исследователей есть предположения, которые звучат очень даже интересно.

Каменные орудия древних людей

О том, как огонь помогал древним людям улучшать свои орудия, было рассказано в научном журнале Nature Human Behavior. В Израиле есть город Тель-Авив, а неподалеку от него — пещера Кесем. некоторое время назад внутри него было найдено множество каменных орудий возрастом 420–200 тысяч лет. Изучив их форму, ученые предположили, что они были изготовлены в эпоху раннего палеолита. Именно тогда наши предки начали использовать простейшие каменные инструменты. Помимо каменных изделий, в пещере были найдены кости животных и следы использования огня.

Раскопки в пещере Кесем

К сожалению, человеческих костей там практически нет. Исследователям удалось обнаружить всего лишь несколько зубов. Этого слишком мало, чтобы определить, какие именно древние люди смогли изготовить каменные инструменты. Скорее всего, ими были так называемые Homo habilis (человек умелый), которых в эпоху раннего палеолита было довольно много. Но не исключено, что умельцами были представители неизвестного науке вида древних людей. Ведь их было очень много и далеко не все из них открыты и изучены. Многие останки людей до наших времен практически не сохранились.

Череп человека умелого

Исследователи считают, что примитивные каменные орудия могли использоваться только во время охоты на крупных животных вроде слонов. Чтобы охотиться на более мелкую дичь вроде оленей, людям были нужны более острые копья. Так как большинство орудий изготавливалось из кремния, который представляет собой минеральное образование из кремнезема, ученые предположили, что наши предки могли обрабатывать материал при помощи огня. Дело в том, что при нагревании кремень легче раскалывается. А это значит, что при обработке огнем люди могли создавать очень острые инструменты.

Обработка камней

Чтобы проверить, действительно ли найденные каменные орудия обрабатывались огнем, ученые провели кропотливую работу. Они собрали кремний из самых разных регионов Израиля и нагрели их до разных температур. Потом они изучили микроскопические изменения в их структуре. Затем, при помощи способного обрабатывать большие объемы информации, они поискали такие же изменения в структуре древних инструментов. Оказалось, что они действительно были обработаны при помощи огня.

При изготовлении разных инструментов они использовали разные температуры. Как именно они измеряли ее, ученым точно неизвестно. В далекие времена жители средневековой Европы определяли степень нагрева по длительности одной молитвы. Вряд ли древние люди могли до этого додуматься, поэтому ученые считают, что они ориентировались на внешний вид камней. Также они могли следить за количеством топлива, расходуемого для нагрева. Палеолит считался самым примитивным временем в период развития каменной индустрии. Но, как видно, некоторые группы древних людей обладали весьма развитым умом, чтобы улучшать свои орудия при помощи огня.

О непростых отношениях древних людей и огня я недавно писал еще один материал. В ней я рассказывал, как наши далекие предки могли готовить пищу во времена, когда они еще не умели добывать огонь. Это неочевидный факт, но на поверхности нашей планеты есть природные «кастрюли» с горячей водой. Древние люди вполне могли использовать их для приготовления пищи. Почитать об этом подробнее можно в этом материале.